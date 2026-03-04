onedio
Restoranda Blok3 ile Karşılaşan Hayranı, Hesabı Nasıl Ödettiğini Anlattı

Restoranda Blok3 ile Karşılaşan Hayranı, Hesabı Nasıl Ödettiğini Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2026 - 14:11

Son dönemin en popüler rapçilerinden Blok3, bu kez bir hayranıyla yaşadığı ilginç anla gündeme geldi. Restoranda karşılaştığı ünlü rapçiye hesabı nasıl ödettiğini anlatan genç sosyal medyada viral oldu. 

İşte detaylar…

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Blok3, yalnızca şarkılarıyla değil magazin gündemindeki polemikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

“Bay Bay” ve özellikle son dönemin en çok dinlenen parçalarından biri olan Kusura Bakma ile büyük çıkış yakalayan rapçi, Spotify’da 10 milyon dinleyiciye ulaşan ilk Türk rapçilerden biri olarak da gündeme gelmişti.

Ünlü rapçi geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın ile yaşadığı polemikle de magazin manşetlerinde yer almıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Gündemden düşmeyen Blok3, bu kez bir hayranıyla yaşadığı bir olayla konuşuluyor.

Genç bir hayran, restoranda yemek yerken Blok3 ile karşılaştı. Ünlü rapçiyi görünce fırsatı değerlendiren genç, hesabı ona ödettiğini anlattı.

Genç hayran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar dünyanın en utanmaz insanı olduğum için adama ‘Abi bizim hesabı ödemedin’ dedim. ‘Ödeyelim’ dedi, ödedi ya.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
