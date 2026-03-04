Restoranda Blok3 ile Karşılaşan Hayranı, Hesabı Nasıl Ödettiğini Anlattı
Son dönemin en popüler rapçilerinden Blok3, bu kez bir hayranıyla yaşadığı ilginç anla gündeme geldi. Restoranda karşılaştığı ünlü rapçiye hesabı nasıl ödettiğini anlatan genç sosyal medyada viral oldu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Blok3, yalnızca şarkılarıyla değil magazin gündemindeki polemikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündemden düşmeyen Blok3, bu kez bir hayranıyla yaşadığı bir olayla konuşuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın