Yaptıkları Komik Mesajlaşmalarla İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki, yazışırken kırıp geçirenler, yazışmalarını cesurca paylaşarak güldürenler kimler?
Robotsun demek ki...
Ünlü olmak zor...
Normalmiş işte...
Onların olayı o...
Sanki Beckham'ın berberi...
Ego yapmamış.
Ayıp ama...
İyi taktik ama riskli...
Doğru topluluktasın.
Kapatalım 👋
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
