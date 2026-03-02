onedio
Bir Çırpıda Biten Şubat Ayının En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.03.2026 - 14:03

İsminin ve logosunun değişmesiyle eski tadı kalmadığı söylenen Twitter yani X, bu söylenenleri boşa çıkarırcasına her seferinde en komik paylaşımlara ev sahipliği yapıyor. Nasıl geçtiğini anlayamadığımız şubat ayında da pek çok eğlenceli tweet atıldı, bazıları başlarından geçeni mizahıyla süslerken bazıları mevcut paylaşımları alıntılayarak etkileşime doydu. Ramazan ayının gelmesi ve Maymun Punch'ın damga vurduğu bu kısacık ay mizahla geçti.

İşte geçtiğimiz ayın mizah özeti...

Başlayalım!

twitter.com

İyi geldi.

twitter.com

İlginç bir arkadaşlık...

twitter.com

Oldukça net bir yanıt.

twitter.com

Boş konuşmamış.

twitter.com
Şubat ayının en ilginç gündemiydi...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Kapatalım...

twitter.com

