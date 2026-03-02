Bir Çırpıda Biten Şubat Ayının En Komik Tweetleri

İsminin ve logosunun değişmesiyle eski tadı kalmadığı söylenen Twitter yani X, bu söylenenleri boşa çıkarırcasına her seferinde en komik paylaşımlara ev sahipliği yapıyor. Nasıl geçtiğini anlayamadığımız şubat ayında da pek çok eğlenceli tweet atıldı, bazıları başlarından geçeni mizahıyla süslerken bazıları mevcut paylaşımları alıntılayarak etkileşime doydu. Ramazan ayının gelmesi ve Maymun Punch'ın damga vurduğu bu kısacık ay mizahla geçti.

İşte geçtiğimiz ayın mizah özeti...