Sevgili İkizler, bugün iş hayatında bir değişiklik yapmanın tam sırası! Hareketli ve kalabalık ofis ortamlarını bir kenara bırakıp kendi başına bir araştırma ya da raporlama sürecine dalman gerekiyor. Bu, sadece kendine odaklandığın ve dış dünyayla iletişimi minimuma indirdiğin bir süreç olacak. İşte tam da bu noktada, diğerlerinin gözünden kaçan o kritik hatayı fark edip başarıya ulaşacaksın.

Öte yandan açıkça söylemeliyiz ki kariyerinde sessizliğin ve gizliliğin gücünü kullanman gereken bir döneme giriyorsun. Henüz yürüttüğün projeyi kimseyle paylaşmaman, fikrinin çalınmasını önleyeceği gibi, sana stratejik bir avantaj da sağlayacak. Akşam saatlerinde elde edeceğin somut bir veri ise gelecekteki terfi ya da iş değişikliği planlarını destekleyecek nitelikte olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün kelimelerin yerini tamamen dokunuşlar ve fiziksel varlık alıyor. Uzun cümleler kurmak, açıklama yapmak ya da tartışmak yerine sadece yan yana durmanın huzurunu yaşayacaksın. Partnerinin varlığını fiziksel olarak yanında hissetmek, tüm günün yorgunluğunu silip atacak. Söze dökülmeyen bir anlaşma içinde günü tamamlayacaksın. İşte aşkın yazılı olmayan kuralı ile kalbini cezbedecek partnerin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…