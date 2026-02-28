onedio
Mart Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Gökyüzü Mart ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Mart ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mart ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın başında gerçekleşen büyülü Ay tutulması, finansal durumunla ilgili belirsizlikleri bir çırpıda ortadan kaldırıyor. Artık başkalarına olan bağımlılığını bir kenara bırakıp kendi ekonomik gücünü inşa etmek için kadersel bir fırsatı avuçlarında buluyorsun. Vergi, borç veya miras gibi sırtında ağır bir yük gibi hissettiğin konuların hızla çözülmesiyle, üzerindeki o ağırlık adeta uçup gidiyor. Bu finansal dönüşüm, kariyer hayatında yatırım planlarını çok daha özgürce gerçekleştirmene olanak sağlıyor.

Ayın ortasında ise Jüpiter’in ileri hareketiyle iş ortaklıklarından ve ikili anlaşmalardan büyük kazanımlar elde etmeye başlıyorsun. Hukuki süreçlerin veya bekleyen imzaların lehine sonuçlanmasıyla, profesyonel hayatında adeta bir roket gibi yükselişe geçiyorsun. Kendi yeteneklerini doğru kişilerle birleştirerek, kariyerinde adeta bir devrim yaratma şansı buluyorsun. 

Peki ya aşk? Venüs’ün etkisiyle kalbin ısınıyor... Aile hayatındaki ve evindeki gergin enerji huzurlu bir sevgiye dönüşüyor. Sevdiklerinle olan bağlarını güçlendirirken, geçmişten gelen tüm kırgınlıkları kalıcı olarak iyileştirme fırsatı buluyorsun. Partnerinle beraber kurduğun sıcak ve güvenli yuva, ruhuna en derin duygusal şifayı veriyor. Ayın bitiminde kalbinin en korunaklı köşesinde, gerçek aşkın ve aidiyetin huzurunu doya doya yaşıyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
