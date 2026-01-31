Sevgili Kova, bu Şubat'ın romantik sonlarına doğru, Mars'ın Uranüs ile kıvılcımlı bir kare açı yapması, aşk hayatında beklenmedik ve heyecan verici sürprizlerin habercisi olabilir. Belki de bir anda gelişen bir olay, kalbindeki hassas dengeleri tamamen değiştirebilir ama bu durum seni aynı zamanda daha özgür ve rahat hissettirebilir.

Bu ay, aşkta beklenmeyen gelişmelere karşı kalbini ve zihnini açık tut. Belki de bir anda gelişen bir olay, kalbindeki hassas dengeleri tamamen değiştirebilir. İşte bu durum seni aynı zamanda daha özgür ve rahat hissettirebilir. Belki de bir yabancı, ansızın hayatına girip kalbini çalmayı başarabilir. Bu, senin için tamamen yeni ve heyecan verici bir deneyim olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…