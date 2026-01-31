onedio
Kova Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın ortasında gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, senin için beden ve zihin arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirecek bir etkiye sahip olacak. Bu ay boyunca kendini alışılmışın dışında tepkiler verirken bulabilirsin. Bu durum, bedeninin yeni bir denge arayışı içinde olduğunu gösteriyor olabilir. Ancak burada önemli olan nokta, mevcut rutinlerini tamamen bozmak yerine, onları güncellemek ve yenilemek olacak.

Ayın sonlarına doğru ise Mars'ın Uranüs ile kare açı yapması, ani stres tepkilerine açık bir ortam oluşturabilir. Hızla alınan kararlar ve ani çıkışlar, bedenini gerebilir hale getirebilir. Ancak bu ay sağlığını korumanın en iyi yolu, reflekslerinle değil, farkındalığınla hareket etmek olacak. Yani bu ayın genelinde, bedenin ve zihnini dinlemeyi unutma! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

