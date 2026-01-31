Sevgili Kova, Şubat ayı senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu olacak. 17 Şubat'ta gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, kişiliğinle ilgili derinlemesine ve etkileyici bir yenilenme sürecini başlatıyor. Bu, hayata bakış açını, duruşunu ve hedeflerini tamamen değiştirebilecek bir dönüşüm anlamına geliyor. Bu ay, eski bir benliği geride bırakma cesaretini bulmanı ve yeni bir sayfa açmanı teşvik ediyor. Dahası, kendine yeni bir yol çizme ve eski sınırlarını aşma fırsatı da sunuyor.

Ancak unutma ki ayın başında gerçekleşen ve etkisi uzun süre devam edecek olan Aslan Dolunayı da var. Dolunay, tutulmanın enerjisiyle birleşerek, ilişkilerinle ilgili netliği ve belirginliği beraberinde getiriyor. İlişkilerinde belirsizliklerden sıyrılma, bağların ya güçlenmesini ya da net bir şekilde sınırlarının belirlenmesini sağlama zamanı geldi. Kararsızlık bu ay senin enerjine hiç uymuyor, bu yüzden kalbinin sesini dinle ve ne istediğini belirle. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…