Sevgili Terazi, bugün senin için heyecanlı ve eğlenceli bir hal alacak! Yaratıcılığın adeta doruk noktasına ulaştığı, kendini rahatça ifade etmekten kaçınmadığın ve belki de biraz şansını denemekten çekinmediğin bir gün olacak. Eğer bir hobin varsa, bugün onunla ilgili bir sergiye gitmek veya yeni malzemeler almak, sana enerji veren bir enerji patlaması yaşatacak. İçindeki çocuğu serbest bıraktığında ise sana keyif veren şeyleri işe dönüştürme ihtimalin artacak.

Finansal konularda ise bugün fazlaca risk almaya meyilli olabilirsin. Belki şansına fazla güvenebilir, küçük bir miktar kazanç bile seni daha riskli adımlara yöneltebilir. Aman dikkat, aldığın riskler kazandığın parayı aynı hızla kaybetmene yol açabilir. Bugün daha stabil bir ilerleme ve kariyerin için yeni adımlar atıp güçlenmek gündeminde olabilir.

Peki ya aşk? Aşk konusunda ise bugün ilk görüşte aşk yerine ilk konuşmada aşktan söz etmeliyiz... Zekasına hayran kalacağın biriyle yapacağın bir felsefi tartışma ya da iş hayatında dair derin bir sohbet kalbinin kapılarını ardına kadar açmana neden olabilir. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte bir konsere ya da partiye gitmek, ilişkinin üzerinde biriken tozları silip süpürecektir. Yani, tutku yerine eğlencenin aşkı kurtardığı bir gündesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…