Sevgili Terazi, bu Mayıs ayı ile birlikte senin için finansal bir devrim ve geçmişin tozlu sayfalarını kapatma vakti. 1 Mayıs tarihinde gerçekleşen Akrep Dolunayı, maddi dünyanda adeta bir temizlik operasyonu başlatıyor, desek yeridir! Zira, uzun süredir zihnini meşgul eden bir borç kapanıyor ya da gelir modellerinde radikal bir değişimle beraber eline beklemediğin bir nakit akışı geçiyor. Bu dönem, finansal stratejilerini yeniden kurgulaman ve cüzdanını lüks fırsatlara açman için sana altın bir tepsi sunuyor.

Ayın ortasında ise Jüpiter ve Plüton’un enerjisi, karşına riskli ama bir o kadar da servet vadeden finansal bir fırsat çıkarabilir. Bu dönemde atacağın cesur adımlar, seni iş dünyasında çok daha güçlü ve sözü geçer bir konuma taşıyacak. Ancak ayın sonlarına doğru Merkür ve Neptün arasındaki puslu etkileşime dikkat etmelisin. Çünkü iş hayatındaki yanlış anlaşılmalar ya da gözden kaçan detaylar prestijini sarsabilir. Titizlikle incelemediğin hiçbir belgeye imza atmamalı, gözünü sahiden dört açmalısın.

Peki ya aşk? Bu kez de Venüs ve Jüpiter’in büyüleyici dansına odaklanmalıyız. Bu iki gezegenin çekim gücü doğrudan sana yansıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki ilişkin ciddileşiyor, keyfin ve tutkunun zirveye çıkıyor. Şimdi romantik bir döneme de hazır olmalısın. Ama eğer bekarsan, sosyal çevrende tüm bakışları üzerine çekeceğin büyüleyici tanışma her an gerçekleşebilir. Kalp ritmini değiştirecek tutkulu sohbetlere kendini bırakmalı, aşkın sana sunduğu gösterişli dünyanın tadını çıkarmalısın... Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…