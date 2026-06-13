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Terazi Burcu right-white
14 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 14 Haziran Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu pazar gününü o meşhur uyumunu arayarak değil, sınırlarını çizmek için sarsıcı bir tartışmaya girerek geçiriyorsun. Yakın bir arkadaşının veya akrabanın sana haksızlık yaptığını fark ettiğinde, Venüs ile Chiron karesinin de etkisiyle, olay çıkmasın diye susma huyunu rafa kaldırıp sesini yükseltiyorsun.

İnsanların sana kırılmasından korkarak kendi doğrularından taviz verdiğin fedakar dönem bitti. Masaya vurduğun bu yumruk, etrafındakilere senin kişisel sınırlarının ne kadar net olduğunu gösterecek. Çatışmadan kaçmamak seni içten içe müthiş güçlendiriyor.

Peki ya aşk? Bekar bir Terazi isen sana karışık sinyaller gönderen, ne istediği belli olmayan flörtü bugün lafı hiç dolandırmadan hayatından çıkarıyorsun. Ayrılığın getirdiği ufak sızı, netliğin verdiği ferahlıkla anında yok olacak. İlişkisi olan bir Terazi isen, partnerinle kişisel alan ihtiyacı üzerine yapacağın ciddi ama gerekli konuşma, aranızdaki saygı bariyerini yeniden ve daha sağlam bir şekilde inşa edecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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