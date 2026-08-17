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Koç Burcu right-white
18 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 18 Ağustos Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçiyor ve dünkü belirsizliğin yerini keskin bir netlik alıyor. İş hayatında yüzeyde duran hiçbir açıklama sana yetmiyor; bir konunun altında ne olduğunu merak ediyorsun. Bugün sorduğun bir soru, kimsenin fark etmediği bir gerçeği ortaya çıkarabilir. Sen genellikle ayrıntıya takılmadan ilerlersin, ama bugün tam tersini yapmalısın; dosyanın altını kaldırdığında gördüğün şey seni şaşırtabilir.

Maddi konularda paylaşılan bir mesele masaya geliyor. Bir kredi, bir ortaklık payı ya da biriyle bölüştüğün bir hesap bugün konuşulmak istiyor. Dün ertelediğin bu konuyu artık açabilirsin, çünkü hem zihnin hem karşındaki daha berrak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün yüzeysellik hiç işe yaramıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle gündelik sohbetler yerine gerçekten önemli bir konuyu konuşmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, sana yoğun bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bugün kalbini derine indirmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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