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Koç Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Mars'ın Aslan'a geçişi seni işte atılgan bir adım atmaya itebilir; uzun süredir ertelediğin bir teklifi bugün sunman, beklediğinden olumlu karşılanabilir. Sadece rakiplerini değil kendi gururunu da gözetmen, bugünkü başarını kalıcı kılacak.

Maddi olarak günün ikinci yarısında gerçekleşen Ay'ın Boğa'ya geçişi, seni daha sakin ve pratik bir bakış açısına yöneltecek; sabahki atılganlığını akşama doğru somut bir plana dönüştürmen, bugünkü enerjini boşa harcamamanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün seni şaşırtan bir jesti, aranızdaki havayı hafifletebilir; akşam saatlerinde yaşanan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu hoş sürprizin arkasındaki enerji. Bekar Koçlar bugün tanıştığı biriyle şaşırtıcı bir uyum yakalayabilir; bu doğallığı zorlamadan takip etmesi, keyifli bir başlangıca kapı aralayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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