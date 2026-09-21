Sevgili Koç, iş hayatında bugün karşına çıkan yeni bir bağlantı ya da öneri, uzun zamandır beklediğin bir kapıyı aralayabilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı, eğitim veya seyahatle ilgili bir teklife evet demeni kolaylaştırıyor. Cesaretini gösterdiğinde karşılığını hızlı alıyorsun.

Maddi olarak bugün alışılmadık bir çözüm aklına gelebilir; belki bir arkadaşınla ortak bir yatırım ya da paylaşımlı bir harcama planı masaya geliyor. Rakamları tek başına değil, güvendiğin biriyle birlikte gözden geçirmek bugün daha isabetli sonuç veriyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, bugün beklentilerini gerçekçi tutmayı başardığında Jüpiter'in getirdiği coşkuyu ilişkisine güzelce yansıtabilir; küçük bir hayal kırıklığını büyütmemesi yeterli. Bekar Koçlar ise tanıştığı birini hemen idealize etmeden ilerlerse, bu tanışıklığın gerçek potansiyelini çok daha net görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…