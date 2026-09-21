T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları 2026! İşte T4 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek şehri olan İstanbul'da trafik soru toplu ulaşım sayesinde çözülüyor. Özellikle şehir içi ulaşımın bel kemiğini oluşturan Marmaray, metro ve tramvay hatları her gün binlerce kişiye hizmet veriyor. Bu metro hatları arasından, Avrupa Yakası'ndaki kritik aktarma noktalarını birbirine bağlayan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı da İstanbullular tarafından her gün yoğun olarak tercih ediliyor.

Toplam 22 istasyonla hizmet veren T4 tramvay hattını kullanan yolcular ise özellikle güncel bilet tarifelerini ve sefer saatlerini yakından takip ediyor. Peki, T4 tramvay ücreti ne kadar? T4 kaç dakikada bir geçiyor? T4 nereden geçiyor?

İşte, T4 tramvay sefer saatleri, ücret tarifesi ve durak isimleri.