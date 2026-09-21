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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları 2026! İşte T4 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları 2026! İşte T4 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbulkart
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 18:42
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Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek şehri olan İstanbul'da trafik soru toplu ulaşım sayesinde çözülüyor. Özellikle şehir içi ulaşımın bel kemiğini oluşturan Marmaray, metro ve tramvay hatları her gün binlerce kişiye hizmet veriyor. Bu metro hatları arasından, Avrupa Yakası'ndaki kritik aktarma noktalarını birbirine bağlayan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı da İstanbullular tarafından her gün yoğun olarak tercih ediliyor.

Toplam 22 istasyonla hizmet veren T4 tramvay hattını kullanan yolcular ise özellikle güncel bilet tarifelerini ve sefer saatlerini yakından takip ediyor. Peki, T4 tramvay ücreti ne kadar? T4 kaç dakikada bir geçiyor? T4 nereden geçiyor?

İşte, T4 tramvay sefer saatleri, ücret tarifesi ve durak isimleri.

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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları ve Genel Bilgiler

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları ve Genel Bilgiler

T4 tramvay hattı, 2007 yılının Eylül ayında Şehitlik ve Mescid-i Selam istasyonlarından faaliyete açıldı. Hat, 2. etap çalışmalarıyla Edirnekapı ve Vatan bölgesinden Topkapı istikametine uzandı. 2009 yılında ise son etabının tamamlanması ile Topkapı ile Mescid-i Selam istasyonları arasında toplamda 15,3 kilometrelik bir hat boyunca hizmet vermeye başladı. 

T4 Tramvay Hattının Güzergahı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı güzergahı itibarıyla, Sultançifliği ve Gaziosmanpaşa bölgesinin trafiğini önemli ölçüde rahatlatmaktadır. T4 hattı, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüp Sultan ilçelerinden geçiyor.

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları

  • Topkapı

  • Fetihkapı

  • Vatan

  • Edirnekapı

  • Şehitlik

  • Demirkapı

  • Topçular

  • Rami

  • Uluyol Bereç

  • Sağmalcılar

  • Bosna Çukurçeşme

  • Ali Fuat Başgil

  • Taşköprü

  • Karadeniz

  • Kiptaş-Venezia

  • Cumhuriyet Mahallesi

  • 50.Yıl-Baştabya

  • Hacı Şükrü

  • Yenimahalle

  • Sultançiftliği

  • Cebeci

  • Mescid-i Selam

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattına Nasıl Gidilir?

Megakentte şehir içi ulaşımın en hızlı olan toplu taşıma araçlarının duraklarını öğrenmek için navigasyon kullanabilirsiniz. 

İstanbul turunuzu daha kolay hale getirmek için ise Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan 'Nasıl Giderim' hizmeti ile T4 tramvayının konumunuza en yakın durağını bulabilir ve sefer tarifelerini inceleyebilirsiniz. İnternet sitesinden aktarma için alternatif güzergahları da keşfedebilirsiniz.

İSTANBUL'DA T4 TRAMVAY İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Aktarma İstasyonları

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Aktarma İstasyonları

T4 tramvay hattına entegrasyonu olan metro hatları, M1A, M1B ve M7'dir. Ayrıca T4 Tramvay hattının ilk istasyonu Topkapı'dan T1 Tramvay hattı ve metrobüs işletmesine de aktarma yapılmaktadır. İşte, T4 Tramvay hattının aktarma merkezleri: 

  • Kiptaş-Venezia İstasyonu'ndan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro hattına,

  • Şehitlik İstasyonu’ndan metrobüs işletmesine,

  • Vatan İstasyonu’ndan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattına

  • Topkapı İstasyonu’ndan ise T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve metrobüs işletmesine aktarma yapılabilir. 

T4 Tramvay Hattı Durak Haritası 2026

T4 hattının Cumhuriyet İstasyonu haricindeki tüm istasyonlarında engelli ve yaşlı yolculara erişim kolaylığı sağlamak adına rampalar, asansör ve yürüyen merdivenler bulunmaktadır. İstasyonların ise 7'si yer altında, 2'si viyadük üzerinde ve 13'ü de yüzeydedir.

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Ücretleri

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Ücretleri

İstanbul'da tramvay ve metro tarifeleri; Mavi Kart, anonim kart ve elektronik bilete göre değişiklik gösteriyor. Kart türlerine göre tam, öğrenci ve sosyal kartlar için farklı ücretler uygulanırken, aktarmalarda da indirimler devreye giriyor. İşte en güncel metro ve tramvay fiyat listesi:

Anonim Kart (İstanbulkart) Metro ve Tramvay Ücret Tarifeleri

  • Tam Bilet: 46,20 TL

  • Öğrenci Bileti: 22,55 TL

Mavi Kart (Aylık Abonman) Metro ve Tramvay Ücret Tarifeleri

  • Tam Aylık Abonman: 3.628 TL

  • Öğrenci Aylık Abonman: 653 TL

Bilgilendirme: Yukarıda yer alan İETT otobüs, metro, tramvay ve füniküler ücret tarifeleri, Temmuz 2026'da yapılan yüzde 10'luk zam sonrasında güncellenmiş olup, İBB Meclisi ve UKOME tarafından alınacak olası bir yeni karara kadar geçerlidir.

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Saatleri: T4 Kaç Dakikada Bir Geçer?

2026 T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Saatleri: T4 Kaç Dakikada Bir Geçer?

Topkapı İstasyonu ile Mescid-i Selam İstasyonu arasında hizmet veren T4 tramvay hattının sefer sıklığı (pik saatte) 3 dakikada olacak şekilde düzenlenmiştir. 

T4 Tramvay Hattının İlk Seferi Saat Kaçta?

İnternet sitesinde yer alan işletme bilgilerine göre, T4 tramvay hattının ilk seferi saat 06.00'da ilk duraktan hareket etmektedir. Hat, toplam 22 istasyonda hizmet vermektedir.

T4 ile Topkapı'dan Mescid-i Selam İstasyonuna Kaç Dakikada Gidilir?

Toplam 22 istasyonda faaliyet gösteren T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattının uzunluğu 15,3 km'dir ve sefer süresi 45 dakikadır. 

T4 Tramvay Hattı Kaça Kadar Açık?

İlk seferi 06.00'da başlayan T4 tramvay hattının son seferi ise 00.00'da ilk duraktan hareket etmektedir. Ancak unutmayın ki sefer tarifeleri hafta içi, hafta sonu ve özel günlere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden, yolculuk planı yaparken en güncel veriler için 'metro.istanbul' internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

2026 T4 Tramvay Hattı Sefer Tarifeleri:

T4 tramvay hattının, bulunduğunuz metro durağından saat kaçta hareket edeceğini anlık olarak keşfetmek için Metro İstanbul'un resmi internet sitesini ziyaret edin. Burada arızaları, planlı bakımları ve sefer tarifelerini bulabilirsiniz. 

Sitede yer alan Yolcu Hizmetleri'ndeki 'Sefer Tarifeleri' bölümünden tüm metro hatları, tramvay hatları, füniküler hatlar ve teleferik hatları ile yolculuk bilgilerine erişebilirsiniz. 

T4 TRAMVAY HATTI İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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