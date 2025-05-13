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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları! T1 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları! T1 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbulkart
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 15:03 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 15:04

İstanbul'un trafik sorununa çözüm olan raylı sistemlerle şehir içi ulaşımı hızlandırmak mümkün. Tramvay da tıpkı metro ve Marmaray gibi İstanbullular tarafından sıklıkla tercih edilen toplu ulaşım araçlarından biri. Avrupa Yakası'nın en çok tercih edilen hatlarından biri de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı. 

Kabataş'tan Bağcılara aktarmasız ulaşım sağlayan hat ile 31 istasyonda toplam 65 dakikalık seferler yapılıyor. Peki, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hatttı kaç dakikada bir geçiyor? Kabataş'tan Bağcılar kaç dakika sürüyor?

İşte, Kabataş tramvay hattının durak isimleri ve sefer tarifeleri hakkında bilmeniz gerekenler...

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları Genel Bilgileri

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları Genel Bilgileri

1992 yılında açılan T1 Tramvay hattı, ilk etapta Sirkeci ile Aksaray istasyonları arasında faaliyet gösteriyordu. Zamanla Topkapı ve Zeytinburnu hatlarına bağlanan hat, yıllar içerisinde adım adım genişleyerek Fındıklı'ya kadar ulaştı.  

2011 yılında ise 2006 yılında hizmete açılan T2 Zeytinburnu - Bağcılar Hattı’nın istasyonlarının alçak tabanlı tramvaylar ile uyumlu hale getirilmesiyle birlikte Kabataş ile Bağcılar arasında aktarmasız seyahat sağlandı. 

T1 Tramvay Hattının Güzergahı

Kabataş ile Bağcılar arasında aktarmasız seyahati mümkün kılan T1 hattının M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattı, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattı, T4 Tramvay hattı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı, T6 Tramvay hattı, T5 Tramvay hattı, F1 ve F2 füniküler hattı ile entegrasyonu var.

2025 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları

2025 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları

  • Kabataş

  • Fındıklı-Mimar Sinan Ü.

  • Tophane

  • Karaköy

  • Eminönü

  • Sirkeci

  • Gülhane

  • Sultanahmet

  • Çemberlitaş

  • Beyazıt-Kapalıçarşı

  • Laleli-İstanbul Ü.

  • Aksaray

  • Yusufpaşa

  • Haseki

  • Fındıkzade

  • Çapa-Şehremini

  • Pazartekke

  • Topkapı

  • Cevizlibağ-AÖY

  • Merkezefendi

  • Seyitnizam-Akşemsettin

  • Mithatpaşa

  • Zeytinburnu

  • Mehmet Akif

  • Merter Tekstil Merkezi

  • Güngören

  • Akıncılar

  • Soğanlı

  • Yavuzselim

  • Güneştepe

  • Bağcılar

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattına Nasıl Gidilir?

İstanbul'da da dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi navigasyon kullanarak konumunuza en yakın toplu taşıma duraklarını bulabilirsiniz. 

Megakentte dilerseniz, Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan 'Nasıl Giderim' hizmeti sayesinde T1 Tramvay hattının konumunuza en yakın istasyonunun sefer saatlerini, aktarma alternatiflerini ve güzergahları keşfedebilirsiniz. Sefer iptalleri ya da sorunlar hakkında da buradan bilgi alabilirsiniz. 

İSTANBUL'DA T1 TRAMVAY İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Aktarma Noktaları

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Aktarma Noktaları

T1 Tramvay ile Avrupa Yakası'nda seyahat edecek olan yolcular; metrobüs, metro hatları, tramvay, füniküler hattı, Marmaray, İDO, deniz motorları ve şehir hatlarına aktarma yapabilirler. İşte, T1 tramvay hatttı aktarma istasyonları:

  • Bağcılar İstasyonu’ndan M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattına,

  • Zeytinburnu İstasyonu’ndan Metrobüs hattı ve M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattına

  • Cevizlibağ-Atatürk Öğrenci Yurdu İstasyonu’ndan metrobüs hattına,

  • Topkapı İstasyonu’ndan T4 Topkapı–Mescid-i Selam tramvay hattına,

  • Yusufpaşa İstasyonu’ndan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hattına,

  • Aksaray İstasyonu’ndan Marmaray işletmesi ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına, 

  • Laleli-İstanbul Üniversitesi İstasyonu’ndan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına,

  • Sirkeci İstasyonu’ndan Marmaray işletmesi ve T6 Sirkeci-Kazlıçeşme tramvay hattına

  • Eminönü İstasyonu’ndan T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ve deniz işletmelerine

  • Karaköy İstasyonu’ndan F2 Karaköy-Beyoğlu tarihi tünel hattı ve deniz yolu işletmelerine,

  • Kabataş İstasyonu’ndan Şehir Hatları, İDO ve deniz motorları ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattına aktarma yapılabilir.

T1 Tramvay Hattı Durak Haritası

2025 yılı itibarıyla Kabataş İstasyonu'ndan Bağcılar İstasyonuna uzanan T1 Tramvay hattı, 19,3 km uzunluğundadır ve toplam 31 istasyonda hizmet vermektedir.

2025 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Ücretleri

2025 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Ücretleri

İstanbul'da tramvay hatları ve metro ücret tarifeleri Mavi Kart, anonim kart ve elektronik bilete göre değişiklik göstermektedir. Tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart olmak üzere de 4 farklı kırılım bulunmaktadır. İşte, İstanbul'da tranvay ücret tarifeleri: 

Anonim Kart ile Tramvay Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart ile Tramvay Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet ile Tramvay Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

T1 tramvay hattı ile pek çok noktada diğer toplu ulaşım araçlarına aktarma yaptığınız takdirde ise her aktarmada indirimli olmak üzere ödeme yapabilirsiniz. Örneğin, tam bilet ile aktarma 19,33 TL, ikinci aktarma 14,67 TL ve üçüncü aktarma ise 9,27 TL olmaktadır.

2025 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Saatleri: T1 Kaç Dakikada Bir Geçer?

2025 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Saatleri: T1 Kaç Dakikada Bir Geçer?

Kabataş ile Bağcılar istasyonları arasında faaliyet gösteren T1 tramvay hattının sefer sıklığı (pik saatte) 2 dakikada bir olarak belirlenmiştir. 

T1 Tramvayının İlk Seferi Saat Kaçta?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattının seferleri ise sabah 06.00'da başlamaktadır. T1 tramvayı ilk duraklardan hareketine 06.00'da başlayarak 65 dakikada tamamlamaktadır. 

T1 Tramvay ile Kabataş'tan Bağcılar'a Kaç Dakikada Gidilir?

Toplam 31 istasyonda faaliyet gösteren T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının uzunluğu 19,3 km'dir.

T1 Tramvay Hattı Kaça Kadar Açık?

T1 tramvay hattının ilk seferi 06.00'da başlarken son seferi ise 00.00'da hareket etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; sefer tarifelerinin hafta içi, hafta sonu ya da özel günlerde değişiklik gösterebileceğidir. Bu yüzden yolcuk planı yapmandan evvel 'metro.istanbul' internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

2025 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sefer Tarifeleri:

T1 tramvay hattının arızaları, planlı bakımları, sefer tarifeleri ve bulunduğunuz istasyondan saat kaçta hareket edeceğini anlık olarak öğrenmek için Metro İstanbul'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

İnternet sitesinde Yolcu Hizmetleri arasında yer alan 'Sefer Tarifeleri' aracılığı ile T1 tramvay hattının da aralarında olduğu metro hatları, tramvay hatları, füniküler hatlar ve teleferik hatları ile şehir içi seyahatinizi planlayabilirsiniz. 

T1 TAMVAY HATTI İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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