T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları! T1 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbul'da tramvay hatları ve metro ücret tarifeleri Mavi Kart, anonim kart ve elektronik bilete göre değişiklik göstermektedir. Tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart olmak üzere de 4 farklı kırılım bulunmaktadır. İşte, İstanbul'da tranvay ücret tarifeleri:

Anonim Kart ile Tramvay Ücret Tarifeleri

Tam: 27 TL

Öğrenci Kartı: 13,18 TL

30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL

Sosyal: 19,33 TL

Mavi Kart ile Tramvay Ücret Tarifeleri

Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL

Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL

Elektronik Bilet ile Tramvay Ücret Tarifeleri

Bir Geçişlik Kart: 40 TL

İki Geçişlik Kart: 70 TL

Üç Geçişlik Kart: 110 TL

Dört Geçişlik Kart: 100 TL

Beş Geçişlik Kart: 160 TL

On Geçişlik Kart: 305 TL

T1 tramvay hattı ile pek çok noktada diğer toplu ulaşım araçlarına aktarma yaptığınız takdirde ise her aktarmada indirimli olmak üzere ödeme yapabilirsiniz. Örneğin, tam bilet ile aktarma 19,33 TL, ikinci aktarma 14,67 TL ve üçüncü aktarma ise 9,27 TL olmaktadır.