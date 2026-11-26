Kayserispor ile Sivasspor, 17 Eylül 1967'de Türkiye 2. Futbol Ligi maçı için Kayseri Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Henüz yeni kurulan iki kulübün mücadelesi, ilk yarıda tribünlerde tırmanan gerginlikle bambaşka bir yöne sürüklendi. O gün statta yaşananlar iki şehrin ilişkilerini yıllarca etkiledi ve Türkiye'deki stadyumlarda köklü bir değişikliğin yolunu açtı.

Linçlere, ölümlere ve daha büyük tehditlere varan olaylar iki şehir arasındaki korkutucu gerilimi yakın bir döneme kadar da canlı tuttu.