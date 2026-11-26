Türkiye'de Stadyum Kapılarının Yönünü Değiştiren En Karanlık Gün: Kayserispor-Sivasspor Maçı
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Kayserispor ile Sivasspor, 17 Eylül 1967'de Türkiye 2. Futbol Ligi maçı için Kayseri Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Henüz yeni kurulan iki kulübün mücadelesi, ilk yarıda tribünlerde tırmanan gerginlikle bambaşka bir yöne sürüklendi. O gün statta yaşananlar iki şehrin ilişkilerini yıllarca etkiledi ve Türkiye'deki stadyumlarda köklü bir değişikliğin yolunu açtı.
Linçlere, ölümlere ve daha büyük tehditlere varan olaylar iki şehir arasındaki korkutucu gerilimi yakın bir döneme kadar da canlı tuttu.
Gerginlik maçtan önce sokaklarda başladı.
İlk golün ardından tribünler karıştı.
İçe açılan kapılar çıkışı engelledi.
Güvenlik uyarısı maçtan bir gün önce yapıldı.
Sivas'ta öfke Kayserililere yöneldi.
Olaylar iki şehirde de iz bıraktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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