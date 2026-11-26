82 Plaka Geliyor! İl Olmaya En Yakın İlçeler Belli Oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il, bin ilçe' çıkışıyla alevlenen yeni il tartışmasında güncel nüfus tablosu ortaya çıktı. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre il olmaya en yakın 19 ilçenin zirvesinde nüfusu 371 bini aşan Alanya yer alıyor. Ancak il olma potansiyeli taşıyan ilçeler bu 19 isimle sınırlı değil. Gebze'den Bodrum'a, Polatlı'dan Yüksekova'ya kadar 50'yi aşkın ilçe daha listede sayılıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesi, 266 bin 480 kişilik nüfusuyla ilk 10'a girdi.
Listede 19 ilçeyle sınırlı kalınmadı: Gebze'den Bodrum'a 50'yi aşkın ilçe daha sayıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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