İlk 19'un ardından il olma potansiyeli taşıyan ilçelerin kalanı da sıralandı. Türkiye'nin dört bir yanından 50'yi aşkın ilçenin adı yer aldı.

Marmara'da İstanbul'dan Silivri, Büyükçekmece ve Tuzla, Kocaeli'den Gebze, Çayırova ve Darıca, Tekirdağ'dan Çerkezköy ve Kapaklı, Bursa'dan Mustafakemalpaşa listede. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi de bu isimler arasında.

Ege'de İzmir'den Bergama, Aliağa, Torbalı ve Ödemiş; Manisa'dan Soma, Akhisar, Salihli ve Alaşehir; Aydın'dan Söke ve Kuşadası; Muğla'dan Milas ve Bodrum sayılıyor.

Akdeniz hattında Antalya'nın Serik, Mersin'in Erdemli ve Silifke, Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli ilçeleri öne çıkıyor. Hatay ise Dörtyol, Kırıkhan, Arsuz ve Reyhanlı ile listede en çok ilçesi bulunan illerden biri. Ankara'nın Polatlı ilçesi de il olma potansiyeli taşıyanlar arasında.

Doğu ve Güneydoğu'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan, Şanlıurfa'nın Viranşehir, Suruç ve Akçakale, Gaziantep'in Nizip, Diyarbakır'ın Bismil, Mardin'in Midyat ve Nusaybin, Şırnak'ın Silopi, Hakkari'nin Yüksekova, Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçeleri listede yer aldı. Karadeniz'den ise Ordu'nun Fatsa, Tokat'ın Erbaa, Samsun'un Bafra ve Çarşamba ilçeleri sayıldı.

Kaynak: Sabah