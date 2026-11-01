81 İl 100'e Çıkabilir: Türkiye'de İl Olması Beklenen 19 İlçe Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.turkgun.com/siyaset/mhp-l...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “100 il, bin ilçe” projesine dair yaptığı son açıklamalar, Türkiye'nin mülki idare yapısındaki reform tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Mevcut 81 ile 19 yeni ilin eklenmesini öngören çalışmayla birlikte gözler devasa nüfusu ve güçlü ekonomileriyle öne çıkan aday ilçelere çevrildi.
İşte il olma potansiyeli olan ilçeler...
Kaynak: Türkgün
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin idari haritasını kökten değiştirmeyi hedefleyen “100 il, bin ilçe” projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Nihai Karar TBMM'de Olacak
Bahçeli açıklamasında ilçe adı telaffuz etmese de uzman raporları, demografik büyüklükleri ve ticari kapasiteleriyle onlarca ili geride bırakan 19 ilçe, olası 82 ila 100 arasındaki plaka kodlarının en kuvvetli adayları arasında yer alıyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın