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81 İl 100'e Çıkabilir: Türkiye'de İl Olması Beklenen 19 İlçe Belli Oldu

81 İl 100'e Çıkabilir: Türkiye'de İl Olması Beklenen 19 İlçe Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 12:05
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “100 il, bin ilçe” projesine dair yaptığı son açıklamalar, Türkiye'nin mülki idare yapısındaki reform tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Mevcut 81 ile 19 yeni ilin eklenmesini öngören çalışmayla birlikte gözler devasa nüfusu ve güçlü ekonomileriyle öne çıkan aday ilçelere çevrildi. 

İşte il olma potansiyeli olan ilçeler...

Kaynak: Türkgün

Kaynak: https://www.turkgun.com/siyaset/mhp-l...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin idari haritasını kökten değiştirmeyi hedefleyen “100 il, bin ilçe” projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin idari haritasını kökten değiştirmeyi hedefleyen “100 il, bin ilçe” projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hazırladıkları çalışma kapsamında mevcut 81 ile 19 yeni il eklenmesini, ilçe sayısının ise 922'den 1000'e çıkarılmasını öngördüklerini belirten Bahçeli, konuyu yeniden siyasetin ve kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.

Projenin yalnızca il ve ilçe sayısının artırılması anlamına gelmediğini vurgulayan MHP lideri, idari reformu geniş bir vizyonla ilişkilendirdi:

'100 İl bin İlçe vizyonumuz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır.'

Nihai Karar TBMM'de Olacak

Nihai Karar TBMM'de Olacak

İl ve ilçe statüsü kazanacak yerleşim yerlerinde nüfus yoğunluğu, ekonomik ve sosyal göstergeler, coğrafi şartlar, kamu hizmetlerine erişim kolaylığı ve stratejik konum gibi nesnel kriterlerin esas alınacağını söyleyen Bahçeli, kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verileceğini kaydetti:

'Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir. MHP olarak uygun gördüğümüz ilçe ve beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde Meclis gündemine getirilebilecektir.'

Bahçeli açıklamasında ilçe adı telaffuz etmese de uzman raporları, demografik büyüklükleri ve ticari kapasiteleriyle onlarca ili geride bırakan 19 ilçe, olası 82 ila 100 arasındaki plaka kodlarının en kuvvetli adayları arasında yer alıyor:

Bahçeli açıklamasında ilçe adı telaffuz etmese de uzman raporları, demografik büyüklükleri ve ticari kapasiteleriyle onlarca ili geride bırakan 19 ilçe, olası 82 ila 100 arasındaki plaka kodlarının en kuvvetli adayları arasında yer alıyor:

  • Manisa / Akhisar (82): Ege'nin üretim gücü Akhisar, 180 bini aşan nüfusu, zeytin, tütün ve sanayideki başarısıyla kendi kendine yeten güçlü bir aday.

  • Antalya / Alanya (83): Turizmin küresel merkezlerinden 361 bin nüfuslu Alanya, ekonomik hacmi ve marka gücüyle il statüsünü en çok zorlayan ilçelerin başında geliyor.

  • Mersin / Anamur (84): Akdeniz'in en güney ucundaki Anamur, 66 bin nüfusuna karşın muz üretimi, tarımsal ticaret ve turizm potansiyeliyle coğrafi bir merkez konumunda.

  • Şırnak / Cizre (85): 163 binlik nüfusu ve kritik sınır ticaret yollarının kavşağındaki stratejik konumuyla Güneydoğu'nun bölgesel ticaret üssü.

  • Tekirdağ / Çorlu (86): Trakya sanayisinin lokomotifi Çorlu, 300 bini aşan nüfusu, fabrika yoğunluğu ve ihracat potansiyeliyle Marmara'nın dev sanayi kenti adayı.

  • Balıkesir / Edremit (87): 173 bin nüfusa sahip ilçe, zeytincilik ve Körfez turizminin kalbi olarak Balıkesir'in yükünü paylaşacak kritik bir merkez.

  • Diyarbakır / Ergani (88): Binlerce yıllık tarihi birikimi ve 139 bin nüfusuyla bölgesinin en hareketli ve köklü yerleşimlerinden biri.

  • Konya / Ereğli (89): 156 bin nüfuslu Ereğli, güçlü tarımsal üretimi ve sanayi kapasitesiyle İç Anadolu'da bağımsız bir ekonomik çekim alanı yaratıyor.

  • Muğla / Fethiye (90): 182 bin nüfusu, dünyaca ünlü koyları ve uluslararası turizm potansiyeliyle Ege-Akdeniz hattında il olmayı uzun süredir bekleyen ilçelerden.

  • Kocaeli / Gebze (91): 411 bini aşan nüfusu, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme vadileriyle sanayi devlerinin adresi olan Gebze, listenin en güçlü adaylarından.

  • Hatay / İskenderun (92): 231 bin nüfuslu ilçe, dev limanı, ağır sanayi tesisleri ve stratejik konumuyla Doğu Akdeniz'in ticaret kapısı.

  • Bursa / İnegöl (93): Mobilya sektörünün Türkiye'deki başkenti sayılan İnegöl, 302 binlik nüfusu ve yüksek ihracat hacmiyle birçok ili geride bırakıyor.

  • Adıyaman / Kahta (94): 134 bin nüfusa sahip Kahta, Nemrut Dağı hattındaki kültürel mirası ve tarım potansiyeliyle bölge turizmini canlandıracak bir kavşak noktası.

  • Adana / Kozan (95): 132 bin nüfusuyla Çukurova'nın tarım ve sanayi merkezlerinden olan Kozan, tarihi derinliğiyle il statüsünü hedefliyor.

  • Kırklareli / Lüleburgaz (96): 156 bin nüfusu, eğitim altyapısı ve gelişmiş otoyol bağlantılı sanayisiyle Trakya'nın modern kent adaylarından.

  • Ankara / Polatlı (97): 130 bin nüfuslu ilçe, kara ve demiryolu ağlarının kesiştiği lojistik avantajıyla başkentin batıya açılan kapısı.

  • Şanlıurfa / Siverek (98): 274 binlik nüfusuyla geniş bir coğrafyayı kapsayan Siverek, Güneydoğu'nun dinamizmi en yüksek ve il beklentisi en köklü merkezlerinden.

  • Mersin / Tarsus (99): 356 bin nüfusu, tarım ovaları ve binlerce yıllık ticaret mirasıyla Akdeniz havzasının köklü yerleşimi.

  • Hakkari / Yüksekova (100): 121 bin nüfusu, sınır kapılarına yakınlığı ve havalimanı altyapısıyla Doğu Anadolu'nun stratejik ve ticari merkez üssü adayı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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