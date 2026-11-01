81 İl 100'e Çıkabilir: Türkiye'de İl Olması Beklenen 19 İlçe Belli Oldu

Manisa / Akhisar (82): Ege'nin üretim gücü Akhisar, 180 bini aşan nüfusu, zeytin, tütün ve sanayideki başarısıyla kendi kendine yeten güçlü bir aday.

Antalya / Alanya (83): Turizmin küresel merkezlerinden 361 bin nüfuslu Alanya, ekonomik hacmi ve marka gücüyle il statüsünü en çok zorlayan ilçelerin başında geliyor.

Mersin / Anamur (84): Akdeniz'in en güney ucundaki Anamur, 66 bin nüfusuna karşın muz üretimi, tarımsal ticaret ve turizm potansiyeliyle coğrafi bir merkez konumunda.

Şırnak / Cizre (85): 163 binlik nüfusu ve kritik sınır ticaret yollarının kavşağındaki stratejik konumuyla Güneydoğu'nun bölgesel ticaret üssü.

Tekirdağ / Çorlu (86): Trakya sanayisinin lokomotifi Çorlu, 300 bini aşan nüfusu, fabrika yoğunluğu ve ihracat potansiyeliyle Marmara'nın dev sanayi kenti adayı.

Balıkesir / Edremit (87): 173 bin nüfusa sahip ilçe, zeytincilik ve Körfez turizminin kalbi olarak Balıkesir'in yükünü paylaşacak kritik bir merkez.

Diyarbakır / Ergani (88): Binlerce yıllık tarihi birikimi ve 139 bin nüfusuyla bölgesinin en hareketli ve köklü yerleşimlerinden biri.

Konya / Ereğli (89): 156 bin nüfuslu Ereğli, güçlü tarımsal üretimi ve sanayi kapasitesiyle İç Anadolu'da bağımsız bir ekonomik çekim alanı yaratıyor.

Muğla / Fethiye (90): 182 bin nüfusu, dünyaca ünlü koyları ve uluslararası turizm potansiyeliyle Ege-Akdeniz hattında il olmayı uzun süredir bekleyen ilçelerden.

Kocaeli / Gebze (91): 411 bini aşan nüfusu, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme vadileriyle sanayi devlerinin adresi olan Gebze, listenin en güçlü adaylarından.

Hatay / İskenderun (92): 231 bin nüfuslu ilçe, dev limanı, ağır sanayi tesisleri ve stratejik konumuyla Doğu Akdeniz'in ticaret kapısı.

Bursa / İnegöl (93): Mobilya sektörünün Türkiye'deki başkenti sayılan İnegöl, 302 binlik nüfusu ve yüksek ihracat hacmiyle birçok ili geride bırakıyor.

Adıyaman / Kahta (94): 134 bin nüfusa sahip Kahta, Nemrut Dağı hattındaki kültürel mirası ve tarım potansiyeliyle bölge turizmini canlandıracak bir kavşak noktası.

Adana / Kozan (95): 132 bin nüfusuyla Çukurova'nın tarım ve sanayi merkezlerinden olan Kozan, tarihi derinliğiyle il statüsünü hedefliyor.

Kırklareli / Lüleburgaz (96): 156 bin nüfusu, eğitim altyapısı ve gelişmiş otoyol bağlantılı sanayisiyle Trakya'nın modern kent adaylarından.

Ankara / Polatlı (97): 130 bin nüfuslu ilçe, kara ve demiryolu ağlarının kesiştiği lojistik avantajıyla başkentin batıya açılan kapısı.

Şanlıurfa / Siverek (98): 274 binlik nüfusuyla geniş bir coğrafyayı kapsayan Siverek, Güneydoğu'nun dinamizmi en yüksek ve il beklentisi en köklü merkezlerinden.

Mersin / Tarsus (99): 356 bin nüfusu, tarım ovaları ve binlerce yıllık ticaret mirasıyla Akdeniz havzasının köklü yerleşimi.