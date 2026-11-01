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Dünya Gazetesi’nin Sahibi Umut Güner Gözaltına Alındı

Dünya Gazetesi’nin Sahibi Umut Güner Gözaltına Alındı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 10:51
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner gözaltına alındı.

Kaynak: Burak Doğan

Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/211...
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Fon soruşturması kapsamında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner gözaltına alındı.

Fon soruşturması kapsamında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner gözaltına alındı.

Güner’in gözaltına alınmasının gazetenin bağlı olduğu Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisinden kaynaklandığı öne sürülüyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre:

  • Bulls Yatırım Holding, Dünya Holding bünyesinde yüzde 20,45 oranında sermaye payına sahip.

  • Umut Güner’in şirketteki doğrudan payı ise yüzde 10,22 seviyesinde bulunuyor.

15 Fonu Tasfiye Edilmişti

15 Fonu Tasfiye Edilmişti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), soruşturma çerçevesinde 17 Eylül’de aralarında Bulls Portföy’ün de yer aldığı 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 130 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı. Tasfiyesine hükmedilen fonların 15’inin Bulls Portföy tarafından kurulduğu biliniyor.

Türkiye’nin köklü ekonomi yayınlarından Dünya Gazetesi, 2024 yılı başında el değiştirmişti. Gazete yönetiminden 26 Ocak 2024’te yapılan resmi duyuruyla, imtiyaz sahipliğinin Didem Demirkent’ten Umut Güner’e devredildiği açıklanmıştı.

Güner’in gözaltı sürecine ve yöneltilen suçlamaların detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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