Dünya Gazetesi’nin Sahibi Umut Güner Gözaltına Alındı
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Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/211...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner gözaltına alındı.
Kaynak: Burak Doğan
Fon soruşturması kapsamında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner gözaltına alındı.
15 Fonu Tasfiye Edilmişti
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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