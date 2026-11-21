Bir takımı tutmak sadece renk seçmek değildir, aynı zamanda hayata bakışını seçmektir. Kimi Barcelona'nın pas trafiğinde kendini bulur, kimi Atletico Madrid'in savaşçı ruhunda.

Peki sen Avrupa'nın hangi devine benziyorsun? 9 soruyu cevapla, kimliğine en yakın takımı öğren.