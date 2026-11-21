Hangi Avrupa Takımı Senin Kimliğine Uygun?
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Bir takımı tutmak sadece renk seçmek değildir, aynı zamanda hayata bakışını seçmektir. Kimi Barcelona'nın pas trafiğinde kendini bulur, kimi Atletico Madrid'in savaşçı ruhunda.
Peki sen Avrupa'nın hangi devine benziyorsun? 9 soruyu cevapla, kimliğine en yakın takımı öğren.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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