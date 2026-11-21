Besnik Hasi Milli Aradan Sonra Şehre Dönmeyen Mbaye Diagne'nin Yerini Bilmediğini Söyledi
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Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi. Maçın ardından konuşan teknik direktör Besnik Hasi, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin kadroda yer almamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Hasi'nin Diagne hakkındaki sözleri, futbolcunun durumunu yönetime işaret etti.
Diagne milli aradan sonra şehre dönmedi.
Hasi golcüye ulaşamadığını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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