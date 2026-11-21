Hasi, futbolcunun şu anda nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Diagne ile ilgili soruya verdiği yanıt şöyle oldu:

'Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi şehre dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Ulaşamadım. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir.'