İngiltere Başbakanı Andy Burnham, düzensiz göçmenliğin etkilerini azaltmak için çalıştıklarını belirterek köylülerin endişelerini anladığını söyledi. Burnham, referandum sonrasında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Konu biraz da adaletle ilgili. Ülkenin bir bölgesinin ya da bir toplumun tüm yükü çekmesinden bahsetmiyorum. Biraz zor bir konu. Referandumda belirtilen sorunlarla ilgileneceğim ancak adil bir plan yaptığımızdan emin olsunlar.'