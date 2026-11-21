Suffolk'taki Barnham Köyü Göçmen Yerleştirme Planına Karşı Sembolik Bağımsızlık Referandumu Düzenledi
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İngiltere'nin doğusundaki Suffolk bölgesinde yer alan Barnham köyünün sakinleri, hükümetin köydeki hava üssüne düzensiz göçmen yerleştirme planına tepki göstermek için sandık başına gitti. Köylüler, ülkeden ayrılıp bağımsız olup olmama sorusunu içeren sembolik bir referandum düzenledi. Plana göre üste 18-65 yaş arasındaki 931 erkek düzensiz göçmen barındırılacak.
Köylüler hava üssü planına sandıkla yanıt verdi.
Sandıktan bağımsızlık oyu çıktı.
Başbakan Burnham köylülerin kaygısını anladığını belirtti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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