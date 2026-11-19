Köyde yaşayan 24 yaşındaki Seher Sağlam'a göre gidenlerin çoğu göçmen olarak, bir kısmı da işçi olarak gitti ve ailelerini de yanlarına aldı. Ailesi orada olduğu için köyden gitmeye devam edenler de var.

61 yaşındaki Akif Çalak kendisi hiç gitmemiş ama üç çocuğunun üçü de İngiltere'de. Ramazan Çalak ise köylülerin yalnızca İngiltere'de değil, Almanya ve Hollanda'da da yaşadığını söylüyor.