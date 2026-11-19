Bütün Köy İngiltere'ye Taşındı: 7 Bin Kişiden Geriye 500 Kişi Kaldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1970'lerde 15 kişiyle başlayan bir yolculuk, yarım asırda koca bir köyü başka bir ülkeye taşıdı.
Aksaray merkeze 22 kilometre uzaklıktaki Yuva köyünde yaşayanların anlattığına göre, gurbetçilerle birlikte yaklaşık 7 bin kişiyi bulan köylülerin 6 bin 500'ü bugün yurt dışında, büyük bölümü de İngiltere'de yaşıyor. Köyde kalanların sayısı ise 500 civarında.
Her şey 15 kişinin yola çıkmasıyla başladı
Kimi işçi, kimi turist olarak gitti
800 hanenin yalnızca 50'sinde yaşam var
Yazın köy yabancı plakalı araçlarla doluyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın