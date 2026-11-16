Türkiye'nin En Zengin Köyü: Köylüler 60 Milyon Liraya Akaryakıt İstasyonu Aldı
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Artvin'in Aşağı Maden köyünde, köy sakinlerinin kurduğu kooperatif 60 milyon liraya bir akaryakıt istasyonu satın aldı.
Maden şirketlerine personel taşıyarak işe başlayan kooperatifin bugün 60 aracı ve 90 çalışanı var. Yönetim, köylülerin kurduğu bir kooperatife ait başka bir akaryakıt istasyonuna rastlamadıklarını söylüyor. İstasyonun geliri kooperatifin 218 üyesi ve köyün ihtiyaçları için kullanılacak.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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