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Türkiye'nin En Zengin Köyü: Köylüler 60 Milyon Liraya Akaryakıt İstasyonu Aldı

Türkiye'nin En Zengin Köyü: Köylüler 60 Milyon Liraya Akaryakıt İstasyonu Aldı

Artvin
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 09:06
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Artvin'in Aşağı Maden köyünde, köy sakinlerinin kurduğu kooperatif 60 milyon liraya bir akaryakıt istasyonu satın aldı.

Maden şirketlerine personel taşıyarak işe başlayan kooperatifin bugün 60 aracı ve 90 çalışanı var. Yönetim, köylülerin kurduğu bir kooperatife ait başka bir akaryakıt istasyonuna rastlamadıklarını söylüyor. İstasyonun geliri kooperatifin 218 üyesi ve köyün ihtiyaçları için kullanılacak.

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Her şey maden şirketlerine personel taşımayla başladı

Her şey maden şirketlerine personel taşımayla başladı

Artvin merkeze bağlı, eski adı Hod olan Aşağı Maden köyünün sakinleri 2022'de bir kalkınma kooperatifi kurdu. Kooperatif işe bölgedeki maden şirketlerine personel taşımacılığıyla başladı ve zamanla filosunu büyüttü.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akdemir'in verdiği bilgilere göre bugün 51 minibüs taşımacılık yapıyor. Bunların yanında iki dökme yük tankeri (silobas) ve iki sulama aracı var. Toplam araç sayısı 60'a, çalışan sayısı 90'a ulaşmış durumda.

İstasyona köyün eski adı verildi

İstasyona köyün eski adı verildi

Kooperatif son olarak Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu satışa çıkınca onu satın aldı. Tesis yenilendi ve köyün eski adıyla 'Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi' olarak açıldı.

Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akdemir, istasyonun bölgedeki maden çalışmaları ve şantiyelerin yoğunluğu düşünülerek alındığını söylüyor. Kooperatif yönetimine göre bu, Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu. Akdemir'in ifadesiyle yaptıkları araştırmalarda köylülerin kurduğu bir kooperatife ait başka bir istasyon örneğine rastlamamışlar.

Akdemir kâr konusunda endişeli olmadıklarını da ekliyor. Kooperatifin kendi 60 aracı, köylüler ve bölgedeki maden şirketleri yakıtı buradan alacak.

Vali: "Taşıma kooperatiflerinin en önemli giderlerinden biri yakıt"

Vali: "Taşıma kooperatiflerinin en önemli giderlerinden biri yakıt"

Tesisin açılış törenine Artvin Valisi Dr. Turan Ergün de katıldı. Törende halk oyunları oynandı ve ikramlarda bulunuldu.

Vali Ergün konuşmasında kooperatifçiliğin Türkiye'de yönetilmesi ve başarıya ulaştırılması zor alanlardan biri olduğunu söyledi. Aşağı Maden kooperatifinin bölgedeki ekonomik faaliyetleri köyün kalkınması için bir gelir kaynağına dönüştürdüğünü belirtti.

Ergün'e göre taşıma kooperatiflerinin en önemli gider kalemlerinden biri yakıt. Bölgedeki şoförlerin yakıtı bu istasyondan alması hem kooperatife hem de vatandaşlara katkı sağlayacak.

Gelir üyelere ve köye harcanacak

Gelir üyelere ve köye harcanacak

Akdemir'in verdiği bilgiye göre istasyonun maliyeti yaklaşık 60 milyon lirayı buldu. Elde edilecek gelirin bir kısmı kooperatifin 218 üyesine dağıtılacak, kalanı köyün ihtiyaçları ve gelişmesi için kullanılacak.

Akdemir yatırımın köy halkı için bir gurur kaynağı olduğunu söylüyor: 'Köylümüz de 'Bizim akaryakıt istasyonumuz var' diye gururla söyleyebiliyor.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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