Türkiye'nin En Zengin Köyü: Köylüler 60 Milyon Liraya Akaryakıt İstasyonu Aldı

Kooperatif son olarak Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu satışa çıkınca onu satın aldı. Tesis yenilendi ve köyün eski adıyla 'Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi' olarak açıldı.

Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akdemir, istasyonun bölgedeki maden çalışmaları ve şantiyelerin yoğunluğu düşünülerek alındığını söylüyor. Kooperatif yönetimine göre bu, Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu. Akdemir'in ifadesiyle yaptıkları araştırmalarda köylülerin kurduğu bir kooperatife ait başka bir istasyon örneğine rastlamamışlar.

Akdemir kâr konusunda endişeli olmadıklarını da ekliyor. Kooperatifin kendi 60 aracı, köylüler ve bölgedeki maden şirketleri yakıtı buradan alacak.