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Zamanında Toplamayıp Kuşlara Yem Diye Bırakıyorlardı: Şimdi Köyü Zengin Ediyor

Zamanında Toplamayıp Kuşlara Yem Diye Bırakıyorlardı: Şimdi Köyü Zengin Ediyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 15:43
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Amasya'nın Çiğdemlik köyünde 30 yıl öncesine kadar kimsenin toplamayıp kuşlara bıraktığı cennet hurması, bugün köylülerin başlıca gelir kaynağı haline geldi. Kilosu 20 liradan alıcı bulan meyvede hasat başladı. Muhtar, bir kurutma tesisi kurulursa gelirin üç katına çıkabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: İHA

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Köylülerin 30 yıl öncesine kadar kuşlara bıraktığı cennet hurması bugün köyün geçim kaynağı oldu.

Köylülerin 30 yıl öncesine kadar kuşlara bıraktığı cennet hurması bugün köyün geçim kaynağı oldu.

Amasya'nın Çiğdemlik köyünde cennet hurması hasadı başladı. Geçmişte toplamaya değer görülmeyen ve kuşlara bırakılan meyve, bugün köydeki üreticilerin geçimini sağlayan en önemli ürünlerden biri haline geldi.

Köylerinde yaklaşık 100 yıl önce dikilen bir ağaçtan çoğaltılan cennet hurmasının son 30 yıldır değer gördüğünü belirten köy muhtarı Mustafa Kurt, '30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu' dedi.

Maliyeti düşük ve satışı kolay olan hurma, köydeki arazilerin yarıdan fazlasında yetiştiriliyor.

Maliyeti düşük ve satışı kolay olan hurma, köydeki arazilerin yarıdan fazlasında yetiştiriliyor.

Köydeki yaklaşık bin 500 dekarlık tarım arazisinin yarıdan fazlasını cennet hurması ağaçları kaplıyor. Muhtar Kurt, kiraz ve elmanın maliyetinin yüksek olduğunu, hurmanın ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlandığını söyledi ve 'Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi' ifadesini kullandı.

100 haneli köyde bu yıl her çeşit meyveden sattıklarını anlatan üretici Ahmet İnce de arazilerin yarıdan fazlasının hurma ağacı olduğunu belirtti. İnce, masrafın diğer meyvelere oranla az, satışın ise kolay olduğunu söyledi. Bu yıl kalitesinin yüksek olduğunu belirten İnce'ye göre hurmanın kilosu 20 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Zirai donun ardından bol hasat gelen köyde kurutma tesisi kurulursa gelirin üç katına çıkabileceği belirtiliyor.

Zirai donun ardından bol hasat gelen köyde kurutma tesisi kurulursa gelirin üç katına çıkabileceği belirtiliyor.

Önceki yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle geçen yıl ağaçların meyve veremediğini hatırlatan Kurt, 'Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol' diye konuştu.

Köylülerin gözü şimdi hurma kurutma tesisinde. Kurt, böyle bir tesis yapabilirlerse gelirin üç katına çıkabileceğini söyledi. Üreticiler ise emeklerinin karşılığını almayı umuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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