Zamanında Toplamayıp Kuşlara Yem Diye Bırakıyorlardı: Şimdi Köyü Zengin Ediyor
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Amasya'nın Çiğdemlik köyünde 30 yıl öncesine kadar kimsenin toplamayıp kuşlara bıraktığı cennet hurması, bugün köylülerin başlıca gelir kaynağı haline geldi. Kilosu 20 liradan alıcı bulan meyvede hasat başladı. Muhtar, bir kurutma tesisi kurulursa gelirin üç katına çıkabileceğini belirtiyor.
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Kaynak: İHA
Köylülerin 30 yıl öncesine kadar kuşlara bıraktığı cennet hurması bugün köyün geçim kaynağı oldu.
Maliyeti düşük ve satışı kolay olan hurma, köydeki arazilerin yarıdan fazlasında yetiştiriliyor.
Zirai donun ardından bol hasat gelen köyde kurutma tesisi kurulursa gelirin üç katına çıkabileceği belirtiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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