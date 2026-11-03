Zamanında Toplamayıp Kuşlara Yem Diye Bırakıyorlardı: Şimdi Köyü Zengin Ediyor

Köydeki yaklaşık bin 500 dekarlık tarım arazisinin yarıdan fazlasını cennet hurması ağaçları kaplıyor. Muhtar Kurt, kiraz ve elmanın maliyetinin yüksek olduğunu, hurmanın ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlandığını söyledi ve 'Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi' ifadesini kullandı.

100 haneli köyde bu yıl her çeşit meyveden sattıklarını anlatan üretici Ahmet İnce de arazilerin yarıdan fazlasının hurma ağacı olduğunu belirtti. İnce, masrafın diğer meyvelere oranla az, satışın ise kolay olduğunu söyledi. Bu yıl kalitesinin yüksek olduğunu belirten İnce'ye göre hurmanın kilosu 20 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.