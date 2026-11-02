Türkiye'nin Bu İlçesinde Define Aranacak: Bulan Kişi Yarısını Alacak
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Giresun'un Alucra ilçesinde planlanan define arama projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Yapılması öngörülen kazıda define bulunması halinde değerin yüzde 50'si bulan kişiye verilecek.
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Kaynak: İHA
Alucra'daki Yeşilyurt köyünde 49,99 metrekarelik alanda yapılacak define arama projesinin ÇED süreci tamamlandı.
Kazının en fazla 10 metre derinlikte yapılması ve 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Define bulunursa değerinin yüzde 50'si arayıcıya verilecek, kültür varlıkları ise müzelere teslim edilecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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