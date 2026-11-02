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Türkiye'nin Bu İlçesinde Define Aranacak: Bulan Kişi Yarısını Alacak

Türkiye'nin Bu İlçesinde Define Aranacak: Bulan Kişi Yarısını Alacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 17:15
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Giresun'un Alucra ilçesinde planlanan define arama projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Yapılması öngörülen kazıda define bulunması halinde değerin yüzde 50'si bulan kişiye verilecek.

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Kaynak: İHA

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Alucra'daki Yeşilyurt köyünde 49,99 metrekarelik alanda yapılacak define arama projesinin ÇED süreci tamamlandı.

Alucra'daki Yeşilyurt köyünde 49,99 metrekarelik alanda yapılacak define arama projesinin ÇED süreci tamamlandı.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 49,99 metrekarelik alanda yürütülecek define arama projesi için ÇED süreci tamamlandı. Fazlı V. tarafından yürütülmesi planlanan proje, köydeki 220 ada 7 parselde gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, en yakın müzeden görevlendirilecek iki uzman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı temsilen görevlendirilecek birer yerel temsilcinin gözetiminde yürütülecek.

Kazının en fazla 10 metre derinlikte yapılması ve 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Kazının en fazla 10 metre derinlikte yapılması ve 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamında en fazla 10 metre derinlikte kazı yapılması öngörülüyor. Çalışmalarda 7 kişinin görev alacağı, kazının 15 gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtiliyor. Projenin maliyetinin ise 221 bin TL olduğu bildirildi.

Mülkiyet haritasında yaylak alanı olarak görülen arazide gerekli tahsis amacı değişikliği izni alınmadan çalışmalara başlanamayacak. Kazı için ayrıca valilik onayı ve define arama ruhsatı alınması gerekiyor.

Define bulunursa değerinin yüzde 50'si arayıcıya verilecek, kültür varlıkları ise müzelere teslim edilecek.

Define bulunursa değerinin yüzde 50'si arayıcıya verilecek, kültür varlıkları ise müzelere teslim edilecek.

Proje dosyasında yer alan mevzuat hükümlerine göre, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde yapılan aramalarda define bulunması halinde değerinin yüzde 50'sinin arayıcıya verilmesi öngörülüyor. Define değerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği kaydedildi.

Çalışmalar sırasında kültür veya tabiat varlığına rastlanması halinde kazı durdurularak yetkililere haber verilecek. Buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilecek en az üç uzman tarafından incelenecek. Kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki eserler müzelere teslim edilirken, define olarak değerlendirilen buluntular ilgili işlemlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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