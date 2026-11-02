Türkiye'nin Bu İlçesinde Define Aranacak: Bulan Kişi Yarısını Alacak

Proje dosyasında yer alan mevzuat hükümlerine göre, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde yapılan aramalarda define bulunması halinde değerinin yüzde 50'sinin arayıcıya verilmesi öngörülüyor. Define değerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği kaydedildi.

Çalışmalar sırasında kültür veya tabiat varlığına rastlanması halinde kazı durdurularak yetkililere haber verilecek. Buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilecek en az üç uzman tarafından incelenecek. Kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki eserler müzelere teslim edilirken, define olarak değerlendirilen buluntular ilgili işlemlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.