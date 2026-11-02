Efsanevi Kaptan Jack Sparrow Aslında Yusuf Reis mi? Müslüman Olan İngiliz Korsanın Hikayesi
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İngiliz korsan John Ward, 1600'lü yılların başında Tunus'a yerleşerek Müslüman oldu ve Yusuf Reis adıyla Osmanlı himayesinde korsanlık yaptı. Bazı anlatımlarda bu isim, 'Karayip Korsanları' serisindeki Kaptan Jack Sparrow karakterinin ilham kaynağı olarak gösteriliyor.
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İngiltere'nin Kent bölgesinde doğan John Ward, balıkçılıktan çıkıp Akdeniz'in en korkulan korsanlarından biri haline geldi.
Ward, Tunus'a yerleştikten sonra İslam'a geçerek Yusuf Reis adını aldı ve Osmanlı himayesinde korsanlık yaptı.
Ward'ın Jack Sparrow karakterine ilham vermiş olabileceği öne sürülüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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