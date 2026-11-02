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Efsanevi Kaptan Jack Sparrow Aslında Yusuf Reis mi? Müslüman Olan İngiliz Korsanın Hikayesi

Efsanevi Kaptan Jack Sparrow Aslında Yusuf Reis mi? Müslüman Olan İngiliz Korsanın Hikayesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 09:37 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 09:38
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İngiliz korsan John Ward, 1600'lü yılların başında Tunus'a yerleşerek Müslüman oldu ve Yusuf Reis adıyla Osmanlı himayesinde korsanlık yaptı. Bazı anlatımlarda bu isim, 'Karayip Korsanları' serisindeki Kaptan Jack Sparrow karakterinin ilham kaynağı olarak gösteriliyor.

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İngiltere'nin Kent bölgesinde doğan John Ward, balıkçılıktan çıkıp Akdeniz'in en korkulan korsanlarından biri haline geldi.

Kent'te doğan John Ward, balıkçılıktan çıkıp Akdeniz'in en korkulan korsanlarından biri haline geldi.

John Ward, 1553 civarında İngiltere'nin Kent bölgesindeki Faversham'da doğdu ve gençliğini balıkçılıkla geçirdi. İspanyol Armadası'nın başarısızlığa uğramasının ardından Kraliçe I. Elizabeth'in verdiği izinle İspanyol gemilerine saldıran bir korsan olarak çalıştı. Kral I. James'in 1603'te İspanya ile savaşı bitirmesinin ardından bu izni geçersiz kalan korsanlar yasa dışı sayıldı. Ward yaklaşık 1604'te arkadaşlarıyla birlikte Portsmouth Limanı'ndan küçük bir gemi çalarak kaçtı ve mürettebat onu kaptan seçti. Akdeniz'e açılan Ward, 1606'da Tunus'ta Osman Dey ile anlaşarak burayı üs olarak kullanmaya başladı. 1607'de ele geçirdiği Venedik gemisi Reniera e Soderina'nın yükünü İngiliz hükümeti 500 bin sterlin değerinde hesapladı ve Venedik'in İngiltere'ye savaş ilan etmeye yaklaştığı bildirildi.

Ward, Tunus'a yerleştikten sonra İslam'a geçerek Yusuf Reis adını aldı ve Osmanlı himayesinde korsanlık yaptı.

Ward, Tunus'a yerleştikten sonra İslam'a geçerek Yusuf Reis adını aldı ve Osmanlı himayesinde korsanlık yaptı.

Ward, I. James'ten af talep etti ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine Tunus'a dönen Ward, Osman Dey'in himayesine girdi ve mürettebatıyla birlikte İslam'a geçerek Yusuf Reis adını aldı. Baltası nedeniyle 'Chakour' lakabıyla da anıldı. 1612'de İngiliz oyun yazarı Robert Daborne, Ward'ın bu dönüşünü konu alan 'A Christian Turn'd Turk' adlı oyunu yazdı. Ward, 1612'den sonra korsanlığı bırakarak genç korsanlara topçuluğu ve denizciliği öğretti. Yusuf Reis, 1622'de Tunus'ta, muhtemelen veba nedeniyle 68 ya da 69 yaşında hayatını kaybetti ve zenginlik içinde yaşadığı şehirde son buldu.

Ward'ın Jack Sparrow karakterine ilham vermiş olabileceği öne sürülüyor.

Ward'ın Jack Sparrow karakterine ilham vermiş olabileceği, merak uyandıran bir iddia olarak öne sürülüyor.

Ward'ın Jack Sparrow karakterine ilham vermiş olabileceği iddiası, 2010'lardan bu yana Türk basınında sıkça gündeme geliyor. Bazı yayınlar da Ward'ı karakterin olası ilham kaynaklarından biri olarak anıyor. Anlatımlardan birine göre Ward, Tunus'ta kuşlara düşkünlüğü nedeniyle Arapçada serçe anlamına gelen 'Asfur' lakabıyla anıldı. Bir başka anlatımda ise Tunus Dey'i, Ward'ın kolundaki 5 bin deniz mili yolculuğu simgeleyen kırlangıç dövmesini serçe sanarak ona 'Sparrow' adını verdi. Karakterin saçındaki süslerden birinde yer aldığı öne sürülen ay yıldız motifi de bu bağlantının bir ipucu olarak yorumlanıyor ve Osmanlı ile ilişkilendiriliyor. İki ismin de karizmatik, kendi bildiğini yapan ve fırsatçı karakterler olarak tanımlandığı aktarılıyor. Gerçek Ward'ın ise filmdeki romantik anti-kahramandan farklı olarak daha acımasız ve pragmatik biri olduğu belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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