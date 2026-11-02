Efsanevi Kaptan Jack Sparrow Aslında Yusuf Reis mi? Müslüman Olan İngiliz Korsanın Hikayesi

Ward'ın Jack Sparrow karakterine ilham vermiş olabileceği iddiası, 2010'lardan bu yana Türk basınında sıkça gündeme geliyor. Bazı yayınlar da Ward'ı karakterin olası ilham kaynaklarından biri olarak anıyor. Anlatımlardan birine göre Ward, Tunus'ta kuşlara düşkünlüğü nedeniyle Arapçada serçe anlamına gelen 'Asfur' lakabıyla anıldı. Bir başka anlatımda ise Tunus Dey'i, Ward'ın kolundaki 5 bin deniz mili yolculuğu simgeleyen kırlangıç dövmesini serçe sanarak ona 'Sparrow' adını verdi. Karakterin saçındaki süslerden birinde yer aldığı öne sürülen ay yıldız motifi de bu bağlantının bir ipucu olarak yorumlanıyor ve Osmanlı ile ilişkilendiriliyor. İki ismin de karizmatik, kendi bildiğini yapan ve fırsatçı karakterler olarak tanımlandığı aktarılıyor. Gerçek Ward'ın ise filmdeki romantik anti-kahramandan farklı olarak daha acımasız ve pragmatik biri olduğu belirtiliyor.