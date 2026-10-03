Osmanlı'nın Kuruluş Döneminden Kalma Gümüş Sikke İngiltere'de Satışa Çıktı

Londra merkezli koleksiyon ve mücevher sitesi House of Emirates'te satışa konulan tarihi paraya 1.500 sterlin fiyat biçildi. Satış ilanında sikke, 'Sultan Orhan Gazi'nin hükümdarlığı sırasında tarihi Bursa Darphanesinde basılan olağanüstü nadir Osmanlı gümüş akçesi' olarak nitelendirildi. İlanda, paranın Osmanlı para sisteminin en erken ve tarihi açıdan en önemli aşamalarından birini temsil ettiği ifade edildi.

Sikke ve banknotlar hakkında bilgi sunan uluslararası katalog ve koleksiyoncu platformu Numista, paraya 100 üzerinden 93 nadirlik puanı verdi. İlanda, 'Orhan Gazi akçesi, bir Osmanlı hükümdarının adını taşıdığı kesin olarak tespit edilmiş ilk Osmanlı sikkesi olarak kabul ediliyor' ifadelerine yer verildi.