Osmanlı'nın Kuruluş Döneminden Kalma Gümüş Sikke İngiltere'de Satışa Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orhan Gazi döneminde basılan en erken tip akçelerden biri olarak tanıtılan tarihi sikke, Londra merkezli bir koleksiyon sitesinde satışa çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sikkenin ön yüzünde Orhan Gazi'nin ismi ve bir dua, arka yüzünde ise kelime-i tevhid ile dört halifenin isimleri yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın