article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Osmanlı'nın Kuruluş Döneminden Kalma Gümüş Sikke İngiltere'de Satışa Çıktı

Osmanlı'nın Kuruluş Döneminden Kalma Gümüş Sikke İngiltere'de Satışa Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 19:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Osmanlı'nın kuruluş döneminde Orhan Gazi'nin Bursa'da bastırdığı gümüş sikkelerin ilk örneklerinden biri, Londra'da satışa sunuldu. Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecinin izlerini taşıyan para, 1.500 sterlin fiyatla alıcısını bekliyor.

Detaylar 👇

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orhan Gazi döneminde basılan en erken tip akçelerden biri olarak tanıtılan tarihi sikke, Londra merkezli bir koleksiyon sitesinde satışa çıkarıldı.

Orhan Gazi döneminde basılan en erken tip akçelerden biri olarak tanıtılan tarihi sikke, Londra merkezli bir koleksiyon sitesinde satışa çıkarıldı.

Londra merkezli koleksiyon ve mücevher sitesi House of Emirates'te satışa konulan tarihi paraya 1.500 sterlin fiyat biçildi. Satış ilanında sikke, 'Sultan Orhan Gazi'nin hükümdarlığı sırasında tarihi Bursa Darphanesinde basılan olağanüstü nadir Osmanlı gümüş akçesi' olarak nitelendirildi. İlanda, paranın Osmanlı para sisteminin en erken ve tarihi açıdan en önemli aşamalarından birini temsil ettiği ifade edildi.

Sikke ve banknotlar hakkında bilgi sunan uluslararası katalog ve koleksiyoncu platformu Numista, paraya 100 üzerinden 93 nadirlik puanı verdi. İlanda, 'Orhan Gazi akçesi, bir Osmanlı hükümdarının adını taşıdığı kesin olarak tespit edilmiş ilk Osmanlı sikkesi olarak kabul ediliyor' ifadelerine yer verildi.

Sikkenin ön yüzünde Orhan Gazi'nin ismi ve bir dua, arka yüzünde ise kelime-i tevhid ile dört halifenin isimleri yer alıyor.

Sikkenin ön yüzünde Orhan Gazi'nin ismi ve bir dua, arka yüzünde ise kelime-i tevhid ile dört halifenin isimleri yer alıyor.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya yayılan en etkili güçlerden biri haline gelecek Türk imparatorluğunun doğuşuna tanıklık eden gümüş sikkenin ön yüzünde Orhan Gazi'nin ismi ve kendisine yönelik 'Allah mülkünü daim kılsın' duası, arka yüzünde ise kelime-i tevhid ve dört halifenin isimleri bulunuyor.

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, ilk akçeyi 1324'te Yenişehir'de bastırmıştı. İlk akçe, Osmanlı'nın kendi adına para bastırabilen bir devlet olduğunun göstergesi olmuş, ekonomik bağımsızlık ve egemenliğin simgelerinden biri olarak kabul edilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın