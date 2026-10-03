Ailesiyle Ne Yolu Ne Elektriği Olan Adaya Taşındılar: 55 Yıl Sonra Ada Devlete Kaldı

İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Donanması'nda görev yapan ve nişanla ödüllendirilen komutan John Alliston, 1951'de eşi Eleanor ve üç çocuğu Venetia, Robert ve Warwick ile birlikte İngiltere'den ayrıldı. Ailenin yeni adresi, dünyanın güney yarım küresindeki en sert rüzgarlara sahip deniz bölgelerinden biri olan Bass Boğazı'ndaki Three Hummock Adası'ydı. Dördüncü çocukları Ingrid, ailenin gelişinden kısa süre sonra dünyaya geldi.

Adada iskele ve elektrik şebekesi bulunmuyordu. Daha önce burada yaşayan Cissie ve Bill Nichols'ın geriye yalnızca birkaç derme çatma yapı bıraktığı belirtiliyor. Kendi kendine yetebilen bir çiftlik kurmak isteyen Alliston ailesi barınaklar yaptı, yağmur suyunu sarnıçlarda biriktirdi. Isınma için topladıkları odunu kullanan aile, geceleri gaz lambalarıyla aydınlandı.