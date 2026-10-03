Ailesiyle Ne Yolu Ne Elektriği Olan Adaya Taşındılar: 55 Yıl Sonra Ada Devlete Kaldı
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Avustralya'nın Bass Boğazı'ndaki Three Hummock Adası'na 1951'de yerleşen bir İngiliz aile, iskelesi ve elektriği olmayan bu 7 bin 400 hektarlık arazide 55 yıl yaşadı. Koyun ve sığır yetiştiriciliğiyle geçen yılların ardından ada, bugün büyük ölçüde koruma altında.
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İkinci Dünya Savaşı'nda madalya alan donanma komutanı John Alliston, 1951'de ailesiyle İngiltere'den ayrılıp Three Hummock Adası'na yerleşti.
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Adadaki yaşam koyun ve sığır yetiştiriciliğine, ulaşım ise Tazmanya'dan gelen teknelere ve gelgitlere bağlıydı.
Hayvancılığın izlerini taşıyan ada 1978'de doğa rezervi ilan edildi, 2006'da ise yönetimi milli park servisine geçti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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