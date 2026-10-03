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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 4 Ekim Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 4 Ekim Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 4 Ekim Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, burcundaki Satürn bugün Güneş'le karşıt açı yaptığı için enerjinin her zamankinden düşük olduğunu hissedebilirsin. Sonbaharın serin rüzgarları sinüslerinde basınç ve burun tıkanıklığı yaratabilir; alnında ve göz çevrende bir dolgunluk hissedersen serum fizyolojikle burnunu temizlemek ve sıcak bir çorba içmek rahatlatır. Dışarı çıkarken boynunu ve kulaklarını bir atkıyla korumak üşütmenin önüne geçer. Yorgunluğunu kahveyle bastırmak yerine gün ortasında kısa bir şekerleme yapmak bedenini toparlar. Yengeç'teki Ay ev alanında azalırken evdeki havayı düzenli olarak değiştirmek nefes almanı kolaylaştırır. Akşam yemeğinde demir açısından zengin mercimek ya da ıspanak tercih etmek halsizliğini azaltır. Buharlı bir duşun ardından yüzüne hafif bir masaj yapmak sinüs basıncını hafifletir. Taze meyve ve sebzeler de bağışıklığını destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş'in sağlık alanından Satürn'le karşıtlığı bugün günlük düzenindeki aksaklıkların bedenine yansımasına neden olabilir. Gece geç saatte yenen ağır bir yemek mide ekşimesi ve reflüye yol açabilir; akşam yemeğini erken yemek ve yatmadan hemen önce bir şey atıştırmamak bu sorunu azaltır. Yastığını biraz yükseltmek de uyurken yanma hissini hafifletir. Kaygılarını geceye taşıdığında uykun bölünebilir; yatmadan önce papatya çayı içip kısa bir nefes egzersizi yapmak rahatlatır. İletişim alanındaki Ay kısa bir yürüyüş ya da yakın çevrende bir bisiklet turu için ilham veriyor. Günlük rutinine küçük ama düzenli bir hareket eklemek enerjini dengeler. Gün içinde yavaş yemek ve lokmalarını iyice çiğnemek mideni rahatlatır. Kafeinli içecekleri azalt. Akşam ekranlardan erken uzaklaş.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık bugün seni hem eğlenmek hem de sorumluluklarını yerine getirmek arasında koştururken yorabilir. Sonbaharla birlikte evdeki havanın kurumaya başlaması boğazında kuruluk ve geceleri kuru bir öksürük yaratabilir. Yatak odasında bir nem cihazı kullanmak ve gün boyu ılık bitki çayları içmek solunum yollarını rahatlatır. Ellerin ve parmak uçların sık sık üşüyorsa eldiven takmak ve ellerini ovarak ısıtmak kan dolaşımını destekler. Para alanındaki azalan Ay beslenmende sade ve besleyici seçimlere yönelmeni öneriyor; hazır atıştırmalıklar yerine bir avuç kuru meyve ve badem tercih et. Arkadaşlarınla geç saatlere kalmamaya özen göster. Nane ya da okaliptüs kokulu bir buhar solumak burun yollarını açar. Sesini fazla zorlamamaya da dikkat et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, burcundaki azalan Ay ve Güneş'in Satürn'le karşıtlığı bugün ev işlerini bitirme isteğini artırırken bedenini zorlayabilir. Çamaşır asarken, dolapların üst raflarına uzanırken ya da perdeleri takarken kollarını uzun süre yukarıda tutmak sırtının üst kısmında ve göğüs kaslarında gerginlik yaratır; sık sık mola verip omuzlarını geriye doğru açmak rahatlatır. Duygusal anlarda tuzlu atıştırmalıklara yönelmek ertesi sabah yüzünde ve parmaklarında şişlik yapabilir; bunun yerine salatalık, kereviz ya da bir kase meyve seçmek daha iyi olur. Akşam ılık bir bitki çayı eşliğinde erkenden dinlenmek bedenini toparlar. Kendine karşı nazik olmak da iyileşmenin bir parçası. Sabah kalktığında birkaç dakika esneme hareketleri yapmak kaslarını güne hazırlar. Ağır sepetleri iki ele bölerek taşımak da sırtını korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş'in Satürn'le karşıt açısı bugün burcundaki Mars'ın yüksek enerjisini frenleyebilir ve gün içinde ani yorgunluk dalgaları hissedebilirsin. Uzun bir araba yolculuğu ya da masa başında geçen saatler kürek kemiklerinin arasında bir sızı yaratabilir; sırtını destekleyen bir minder kullanmak ve belli aralıklarla omuzlarını çevirmek bu gerginliği azaltır. Kahveyi artırmak kalp çarpıntısına yol açabilir, bunun yerine taze sıkılmış bir meyve suyu ya da yeşil çay tercih et. Gizli alanındaki azalan Ay bedenin dinlenme isteğini artırıyor; akşam erken saatte ışıkları kısmak uykuya geçişini kolaylaştırır. Kısa ama tempolu bir yürüyüş kan dolaşımını hızlandırır. Kalp sağlığını desteklemek için tuzu azaltmak ve gününe küçük hareket molaları eklemek iyi olur. Uykunu düzene sok.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş ile Satürn'ün karşıtlığı bugün mali konulardaki kaygılarını bedenine taşıyabilir. Stresli dönemlerde ellerinde ve dirseklerinde kuruluk, kızarıklık ya da egzama benzeri kaşıntılar belirebilir; bulaşık yıkarken eldiven takmak ve parfümsüz, yumuşak bir krem kullanmak cildini korur. Kaşıntı gece artıyorsa pamuklu bir pijama tercih etmek rahatlatır. Magnezyum açısından zengin kabak çekirdeği, muz ve koyu yeşil yapraklı sebzeler sinirlerini yatıştırmaya yardım eder. Arkadaşlık alanındaki azalan Ay gürültülü buluşmalar yerine kendine sakin bir zaman ayırmanı öneriyor. Kısa bir yoga ya da esneme seansı da gerginliğini azaltır. Yeni denediğin bir deterjan ya da yumuşatıcı cildini tahriş ediyorsa eski ürününe dönmek rahatlatır. Tırnak diplerindeki kuruluğa da zeytinyağıyla masaj yapabilirsin. Bol dinlen.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş bugün Satürn'le karşıt açı yaptığı için canlılığın düşebilir ve kendini her zamankinden halsiz hissedebilirsin. Oturduğun ya da uzandığın yerden hızla kalktığında gözlerinin kararması veya baş dönmesi yaşarsan tansiyonun düşük olabilir; ayağa yavaşça kalkmak ve gün boyu yeterince sıvı almak bu durumu hafifletir. Öğünlerini atlamak halsizliğini artırır, küçük ama düzenli öğünlerle kendini beslemeyi ihmal etme. Retrodaki Venüs cildinin daha hassas olabileceğini hatırlatıyor; cildine alışık olmadığı ürünleri sürmekten bu ara kaçın. Kariyer alanındaki azalan Ay işini bitirdikten sonra zihnini tamamen dinlendirmeni öneriyor. Kısa bir akşam yürüyüşü uykunu derinleştirir. Kuru kayısı ve pekmez gibi enerji veren besinleri ara öğünlerine eklemek halsizliğini azaltabilir. Uzun süre hareketsiz kalmamaya da özen göster.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş'in gizli alanından sağlık alanındaki Satürn'le karşı karşıya gelmesi bugün biriken yorgunluğunun omuzlarında ve boynunda bir sertlik olarak ortaya çıkmasına neden olabilir. Başını çevirirken zorlanıyorsan ensene sıcak bir kompres koymak ve boynunu yavaşça sağa sola eğmek kasları gevşetir. Stres altında nefesini tuttuğunu fark edersen karnına doğru derin nefesler almak bedenini rahatlatır. Burcunda retroda ilerleyen Venüs kendine özen gösterme ihtiyacını artırıyor; ılık bir banyo ya da sevdiğin bir kitapla geçireceğin sessiz bir zaman iyi gelecek. Yengeç'teki Ay hafif ve besleyici yemekler seçmeni öneriyor. Erken yatmak bağışıklığını güçlendirir. Gün içinde omuzlarını kulaklarından uzaklaştırıp aşağı bırakmayı hatırlamak da gerginliği azaltır. Isıtıcı bir pedle sırtını ısıtmak kaslarını gevşetir. Bedenini dinlemeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş'in arkadaşlık alanından Satürn'e karşıt açı yapması bugün arkadaşlarınla yapacağın bir spor etkinliğinde kendini zorlamana yol açabilir. Futbol, basketbol ya da koşu gibi hareketli bir aktiviteye katılacaksan en az birkaç dakika ısınma hareketleri yapmak ve eklemlerini hazırlamak diz ve ayak bileği sakatlıklarının önüne geçer. Eski ya da tabanı aşınmış spor ayakkabılarla koşmak bel ve dizlerini zorlar. Egzersizden sonra kaslarını esnetmek ertesi gün yaşanabilecek tutulmayı azaltır. Ortak kaynaklar alanındaki azalan Ay bedenindeki fazlalıkları atmak için sade bir beslenmeyi öneriyor; kızartmalar yerine ızgara ve haşlama yemekleri tercih et. Egzersiz sonrası protein içeren bir ara öğün yemek kaslarının toparlanmasını hızlandırır. Dinlenme gününü de ihmal etme; bedenin buna ihtiyaç duyuyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yönetici gezegenin Satürn bugün Güneş'le karşıt açı yaptığı için yoğun iş temposu bedenini zorlayabilir. Uzun süre kapalı ortamda kalmak ve gün ışığından uzak durmak enerjini düşürür; öğle arasında kısa bir süre de olsa açık havada yürümek hem ruh halini hem de D vitamini seviyeni destekler. Bilgisayar ekranının göz hizasında olmasına ve sırtının sandalyeye tam yaslanmasına dikkat etmek duruş bozukluğunu ve sırt ağrısını önler. Kalsiyum açısından zengin susam, badem ve yeşil yapraklı sebzeleri tabağına eklemek kemiklerini güçlendirir. İlişki alanındaki azalan Ay sevdiğin biriyle sakin bir akşam geçirmenin sinirlerini yatıştıracağını gösteriyor. Uzun toplantılarda bacak bacak üstüne atmak kan dolaşımını yavaşlatır; ayaklarını yere düz basmaya özen göster. Akşam sıcak bir duş kaslarını gevşetir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık bugün kafanda çok fazla plan dönerken bedeninin sinyallerini göz ardı etmene yol açabilir. Telefonu ve fareyi uzun süre kullandıktan sonra parmaklarında karıncalanma ya da uyuşma hissedersen bileklerini dinlendirmek ve ellerini gevşetmek için sık sık ara ver. Ayakların sürekli soğuk kalıyorsa yün çorap giymek ve ayak parmaklarını açıp kapatmak dolaşımı canlandırır. Çalışma alanındaki azalan Ay günlük rutinini sadeleştirmeni öneriyor; yarım kalan işleri bitirdikten sonra kendine tam bir dinlenme zamanı ayır. Omega üç açısından zengin ceviz ve balık sinir sistemini destekler. Gece ekranları erken kapatmak uyku kaliteni artırır. B vitamini açısından zengin yumurta ve tam tahıllar da sinirlerini güçlendirir. Kendine iyi bak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn'ün para alanından Güneş'e karşıt açı yapması bugün maddi kaygılarını boynunda ve omuzlarında bir ağırlık olarak hissetmene neden olabilir. Uyandığında boynunda tutulma varsa yastığının çok yüksek ya da çok alçak olup olmadığını kontrol et; boynunu destekleyen bir yastık ağrıyı azaltır. Gün içinde başını yavaşça öne ve yanlara eğerek yapacağın esneme hareketleri kasları gevşetir. Keyif alanındaki azalan Ay sevdiğin bir müzikle dans etmenin ya da resim yapmanın ruhuna iyi geleceğini gösteriyor. Bağışıklığını desteklemek için ellerini sık sık yıkamak ve kalabalık ortamlarda dikkatli olmak mevsim geçişinde seni korur. Akşam zencefilli bir çay içmek rahatlatır. Omuzlarına ılık bir havlu koymak da sertliği çözer. Gün boyunca sık sık pozisyon değiştirmek kaslarının tutulmasını önler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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