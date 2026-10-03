Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, burcundaki Satürn bugün Güneş'le karşıt açı yaptığı için enerjinin her zamankinden düşük olduğunu hissedebilirsin. Sonbaharın serin rüzgarları sinüslerinde basınç ve burun tıkanıklığı yaratabilir; alnında ve göz çevrende bir dolgunluk hissedersen serum fizyolojikle burnunu temizlemek ve sıcak bir çorba içmek rahatlatır. Dışarı çıkarken boynunu ve kulaklarını bir atkıyla korumak üşütmenin önüne geçer. Yorgunluğunu kahveyle bastırmak yerine gün ortasında kısa bir şekerleme yapmak bedenini toparlar. Yengeç'teki Ay ev alanında azalırken evdeki havayı düzenli olarak değiştirmek nefes almanı kolaylaştırır. Akşam yemeğinde demir açısından zengin mercimek ya da ıspanak tercih etmek halsizliğini azaltır. Buharlı bir duşun ardından yüzüne hafif bir masaj yapmak sinüs basıncını hafifletir. Taze meyve ve sebzeler de bağışıklığını destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…