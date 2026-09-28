Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 29 Eylül Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 29 Eylül Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek?
İşte, 29 Eylül Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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