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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 29 Eylül Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 29 Eylül Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 29 Eylül Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Koç

Koç

Sevgili Koç, Ay'ın bu sabahtan beri Boğa'da olması, genelde hızlı çalışan zihnini bugün yavaşlatıyor; bu yavaşlama başında hafif bir ağırlık olarak hissedilebilir. Aslan'daki Mars'ın ikinci gün enerjisi ise seni hâlâ yüksek tutuyor, bu ikisinin çatışması baş ağrısına dönüşmeden önce kısa bir mola vermen iyi olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, Bugünü kendi evinde tamamlayan Ay, boğazını ve boynunu her zamankinden hassas hale getirebilir; soğuk içeceklerden uzak durman bugün seni koruyacak. Mars'ın Aslan'da kalmaya devam etmesi, genelde yavaş hareket eden bedenini bugün biraz daha hareketli tutmana yardımcı oluyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İkizler

İkizler

Sevgili İkizler, Boğa'dan bugün hiç çıkmayan Ay'ın etkisi, zihnindeki dağınıklığı toparlarken omuzlarında biriken gerginliği fark etmene yardımcı oluyor. Aslan burcunda ikinci gününü süren Mars, bu gerginliği hareketli bir aktiviteyle atman için sana enerji veriyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, Ay'ın Boğa'da bugün de kalmayı sürdürmesi, mide bölgende alışılmadık bir huzur yaratıyor; bugün ağır yemeklerden kaçınman bu huzuru korumana yardımcı olacak. Mars'ın Aslan'daki bu ikinci gününün etkisi, göğüs bölgende hafif bir sıkışma olarak hissedilebilir, derin nefes almak bunu dağıtacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Aslan

Aslan

Sevgili Aslan, Mars'ın Aslan'da olmaya devam etmesi, kalbinin ritmini ikinci gününde de belirgin hissettirebilir; ama Ay'ın bugünü Boğa'da tamamlayacak olması, bu enerjiyi daha dengeli kullanmana yardımcı olacak. Sırtında biriken gerginliği sevdiğin bir hareketle boşaltman, bugünü rahat geçirmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, Boğa'nın etkisinde bugünü geçiren Ay, sindirim sistemini bugün alışılmadık bir şekilde rahatlatıyor; düzenli beslenmen bu rahatlığı pekiştirecek. Aslan'dan bugün de ayrılmayan Mars, bağırsaklarında hafif bir gerginlik yaratabilir, ama bu geçici bir his olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, Güneş'in kendi burcunda olduğu bu günlerde Ay'ın bugün Boğa'yı hiç terk etmemesi, bel bölgende beklenmedik bir rahatlama yaratıyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün gücü, böbreklerini desteklemek için bol su içmen gerektiğini hatırlatıyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, Boğa'da sabitlenmiş halde duran Ay, boşaltım sistemini düzenli tutman için sana bir fırsat sunuyor; bol su tüketmen bugün özellikle faydalı olacak. Aslan burcunda enerjisini sürdüren Mars, bedeninde biriken yoğun enerjiyi hareketli bir aktiviteyle dışarı atmanı gerektiriyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yay

Yay

Sevgili Yay, Ay'ın bugünü tam gün Boğa'da geçirmesi, kalça ve uyluk bölgende biriken gerginliği fark etmeni sağlıyor; kısa bir yürüyüş bu birikimi dağıtacak. Mars'ın Aslan'daki ikinci gününe girmiş olması, karaciğerini yormamak için ağır yemeklerden uzak durmanı gerektiriyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, Boğa'ya tümüyle yerleşen Ay'ın bugünkü hali, dizlerinde ve eklemlerinde hissettiğin ağırlığı bugün biraz daha belirgin hale getirebilir; ara sıra kalkıp gerinmen bu ağırlığı hafifletecek. Aslan'da varlığını sürdüren Mars'ın etkisi, seni her zamankinden daha fazla hareket etmeye itiyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Kova

Kova

Sevgili Kova, Ay'ın bugün de Boğa'daki yerini koruması, dolaşım sisteminde ve baldırlarında hafif bir ağırlık yaratabilir; kısa, düzenli hareket molaları bugün sana iyi gelecek. Mars'ın Aslan'dan henüz uzaklaşmamış olması, bu ağırlığı atman için sana enerji veriyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Balık

Balık

Sevgili Balık, Boğa'nın dışına bugün adım atmayan Ay, ayaklarında ve genel enerjinde bir yorgunluk olarak hissedilebilir; ayaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlenmen bugün sana iyi gelecek. Aslan burcunda ikinci gününü yaşayan Mars'ın etkisi, lenf sistemini canlı tutman için bol su içmeni hatırlatıyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
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