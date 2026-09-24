Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, ayaklarında bugün küçük bir yorgunluk ya da hassasiyet fark edebilirsin; Ay'ın kendi burcunda bir gün daha ilerlemesi bu bölgeyi biraz daha duyarlı hale getiriyor. Rahat bir ayakkabı seçmen ve ayaklarına birkaç dakika masaj yapman, bugün kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Gün içinde fırsat bulduğunda ayaklarını yukarı kaldırıp dinlendirmen, birikmiş yorgunluğu hafifletmene yardımcı olacak. Ilık su ile yapacağın kısa bir ayak banyosu, hem bedenini hem ruh halini rahatlatabilir. Bugün ayaklarına gösterdiğin bu küçük özen, günün geri kalanını çok daha hafif adımlarla geçirmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…