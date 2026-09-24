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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Eylül Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, baş bölgende bugün hafif bir gerginlik hissedebilirsin; Ay'ın Balık'ta seyrini sürdürmesi seni her zamankinden biraz daha yorgun hissettirebilir. Ekranlara ara vermek ve gözlerini birkaç dakika kapatmak, bu gerginliği azaltmana yardımcı olacak. Günün yoğun geçen saatlerinde su içmeyi ihmal etmemen, baş ağrısının şiddetlenmesini önleyebilir. Kısa bir yürüyüş ya da açık havada birkaç dakika durmak, zihnini toparlamana ve bedenini hafifletmene katkı sağlayacak. Bugün kendine tanıyacağın küçük molalar, akşama çok daha dinç ulaşmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğazında bugün hafif bir kuruluk ya da gerginlik hissedebilirsin; Ay'ın Balık'taki yolculuğunun devam etmesi ses tellerini biraz hassaslaştırıyor. Sıcak bir bitki çayı içmek ve sesini fazla zorlamamak, bugün için iyi bir tercih olacak. Kalabalık ya da gürültülü ortamlarda sesini yükseltmek yerine daha yakından konuşmayı tercih etmen, boğazını yormadan günü atlatmanı sağlayacak. Ilık su ile gargara yapman, hassasiyeti hafifletmene yardımcı olabilir. Bugün boğazına gösterdiğin bu küçük özen, yarına çok daha rahat bir sesle başlamanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, omuzların ve ellerin bugün uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan şikayetçi olabilir; Ay'ın hâlâ Balık'ta olması zihnini dağınık tutarken bedenini de ihmal etmene yol açabilir. Arada kalkıp birkaç adım atman ve omuzlarını gevşetmen, günün geri kalanını daha rahat geçirmeni sağlayacak. Bilgisayar başında geçirdiğin süreyi kısa aralıklarla bölmen, bilek ve el bölgende oluşabilecek bir gerginliği önleyecek. Derin bir nefes alıp omuzlarını birkaç kez indirip kaldırman, birikmiş gerilimi anında hafifletebilir. Bugün bedenine ayıracağın bu küçük anlar, zihnini de bir o kadar dinlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, midenin bugün strese karşı biraz daha hassas davrandığını fark edebilirsin; Ay'ın Balık'taki seyrinin devam etmesi duygusal yükünü bedenine taşımana neden oluyor. Öğünlerini sakin bir ortamda, acele etmeden yemen sindirimini rahatlatacak. Ağır ve baharatlı yiyeceklerden bugün biraz uzak durman, mide rahatsızlığı yaşama ihtimalini azaltacak. Yemek aralarında ılık bir bitki çayı içmen, hem sindirimini hem de duygusal olarak kendini toparlamanı destekleyecek. Bugün bedenine gösterdiğin bu şefkatli yaklaşım, akşama çok daha rahat bir mide ile ulaşmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sırtında ya da omurganda bugün hafif bir tutulma hissedebilirsin; Ay hâlâ Balık'ta ilerlerken bu yumuşama hâli iyice yerleşmiş durumda ve seni normalden daha uzun süre oturmaya itiyor olabilir. Kısa bir esneme molası vermen, günün geri kalanında kendini daha dinç hissetmeni sağlayacak. Otururken sırtını düz tutmaya özen göstermen, akşama doğru artabilecek bir gerginliği şimdiden önleyebilir. Sıcak bir duş ya da hafif bir germe hareketi, omurganı rahatlatmak için bugün iyi bir seçenek olacak. Bedenine ayıracağın bu küçük vakit, gün boyunca enerjini daha dengeli kullanmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sindirim sistemin bugün her zamankinden biraz daha hassas davranabilir; Ay'ın Balık'taki etkisinin bir gün daha sürmesi seni ayrıntılara fazla takılmaya itebilir. Ağır ya da yağlı yemeklerden uzak durup hafif beslenmen, bugün kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Öğünlerini düzenli saatlerde ve küçük porsiyonlarla almaya özen göstermen, sindirim sistemini yormadan günü atlatmanı kolaylaştıracak. Zihnindeki fazla detaycı sesi bugün biraz susturup bedenine kulak vermen, hem mide hem de omuz bölgende hissedebileceğin bir gerginliği azaltacak. Kendine tanıyacağın bu küçük esneklik, akşama daha huzurlu ulaşmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, belin ya da böbrek bölgen bugün uzun süre aynı şekilde durmaktan rahatsızlık duyabilir; Ay'ın Balık'ta ilerlemeye devam etmesi bu bölgeyi biraz daha duyarlı hale getiriyor. Bol su içmen ve düzgün bir oturuş pozisyonuna dikkat etmen bugün sana iyi gelecek. Uzun süre ayakta ya da oturarak geçirdiğin anları kısa aralıklarla bölmen, bel bölgende oluşabilecek bir tutulmayı önleyecek. Sırtını desteksiz bırakmadan otururken kullanacağın bir minder, bugün küçük ama etkili bir fark yaratabilir. Bedenine gösterdiğin bu ölçülü özen, günün sonunda kendini çok daha hafif hissetmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, vücudunun bugün birikmiş yorgunluğu dışarı atmak istediğini fark edebilirsin; Ay'ın Balık'taki etkisinin sürmesi bu arınma ihtiyacını güçlendiriyor. Erken yatman ve ağır yemeklerden uzak durman, bedeninin kendini toparlamasına yardımcı olacak. Bugün bol su tüketmen ve mümkünse hafif bir terleme sağlayacak bir hareket yapman, bedenindeki bu arınma isteğini destekleyecek. Zihnindeki yoğun düşünceleri bir kenara bırakıp bedenine odaklanman, hem fiziksel hem duygusal olarak seni hafifletecek. Bugün kendine ayıracağın bu sakin zaman, yarına çok daha dinç bir bedenle uyanmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kalçalarında ya da bacaklarında bugün hareketsizlikten kaynaklanan bir tutukluk hissedebilirsin; Ay'ın Balık'ta bir gün daha kalması seni normalden daha durgun bir tempoya itiyor olabilir. Kısa bir yürüyüşe çıkman, hem bedenini hem ruh halini canlandıracak. Uzun süre oturduğun anlarda bacaklarını uzatıp birkaç esneme hareketi yapman, kaslarındaki tutukluğu bugün belirgin şekilde azaltacak. Açık havada geçirdiğin birkaç dakika, hem bedenine hareket kazandıracak hem de zihnini tazeleyecek. Bugün kendine tanıyacağın bu hareket molaları, akşama daha enerjik ulaşmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, dizlerinde ya da eklemlerinde bugün hafif bir sertlik fark edebilirsin; Ay'ın Balık'taki seyrinin sürmesi seni her zamankinden daha fazla çalışmaya itebilir. Ara sıra kalkıp gerinmen ve fazla yüklenmemen, bugün eklemlerini rahatlatacak. Uzun süre aynı pozisyonda kalmadan önce birkaç dakikalığına ayağa kalkıp hafifçe germe hareketleri yapman, sertliğin ilerlemesini önleyecek. Çalışma temponu bugün biraz yavaşlatıp bedenine kulak vermen, uzun vadede seni daha büyük bir yorgunluktan koruyacak. Kendine tanıyacağın bu küçük molalar, akşama çok daha rahat eklemlerle ulaşmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bacaklarında ya da dolaşımında bugün hafif bir ağırlık hissedebilirsin; Ay'ın hâlâ Balık'ta olması seni uzun süre hareketsiz kalmaya itebilir. Bacaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlenmen, dolaşımını rahatlatacak. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak yerine arada kalkıp birkaç adım atman, bugün bu ağırlık hissini önemli ölçüde hafifletecek. Bol su içmen ve tuzlu atıştırmalıklardan biraz uzak durman, dolaşımına destek olacak. Bedenine ayıracağın bu küçük dikkat, akşama çok daha hafif bacaklarla ulaşmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayaklarında bugün küçük bir yorgunluk ya da hassasiyet fark edebilirsin; Ay'ın kendi burcunda bir gün daha ilerlemesi bu bölgeyi biraz daha duyarlı hale getiriyor. Rahat bir ayakkabı seçmen ve ayaklarına birkaç dakika masaj yapman, bugün kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Gün içinde fırsat bulduğunda ayaklarını yukarı kaldırıp dinlendirmen, birikmiş yorgunluğu hafifletmene yardımcı olacak. Ilık su ile yapacağın kısa bir ayak banyosu, hem bedenini hem ruh halini rahatlatabilir. Bugün ayaklarına gösterdiğin bu küçük özen, günün geri kalanını çok daha hafif adımlarla geçirmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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