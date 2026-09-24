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Bir Neslin May Hala'sıydı: Spider-Man'in Rosemary Harris'i 99 Yaşına Girdi!

Bir Neslin May Hala'sıydı: Spider-Man'in Rosemary Harris'i 99 Yaşına Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 22:03 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 22:13
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Tobey Maguire'ın Spider-Man'iyle büyüyenler için May Hala'nın yeri hep ayrı kaldı. Peter Parker'ın en zor anlarında yanında olan, kimi zaman tek bir cümlesiyle filmin bütün duygusunu sırtlayan karaktere Rosemary Harris hayat vermişti. Üstelik Harris, May Hala olduğunda zaten 70'li yaşlarındaydı ve arkasında ödüllerle dolu dev bir kariyer vardı. Aradan geçen yılların ardından usta oyuncudan bu kez çok tatlı bir haber geldi. 

Rosemary Harris 99 yaşına girdi ve doğum günü vesilesiyle paylaşılan yeni görüntüsü yılları bir anda gözümüzün önünden geçirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tobey Maguire'ın Spider-Man'i bir neslin süper kahraman filmleriyle kurduğu ilişkiyi değiştirmişti. Ama o hikayenin kalbinde bir de May Hala vardı!

Tobey Maguire'ın Spider-Man'i bir neslin süper kahraman filmleriyle kurduğu ilişkiyi değiştirmişti. Ama o hikayenin kalbinde bir de May Hala vardı!

2002 yılında Sam Raimi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Spider-Man vizyona girdiğinde karşımıza bugün hala ayrı bir yerde tuttuğumuz o kadro çıktı. Tobey Maguire Peter Parker'dı, Kirsten Dunst Mary Jane Watson, Willem Dafoe ise Green Goblin olarak karşımızdaydı. Peter'ın hayatının merkezinde ise Ben Amca ve May Hala vardı.

Peter'ın ailesini kaybetmesinin ardından ona yuva olan May ve Ben, aslında Spider-Man'in kahramanlık hikayesinin de temelini oluşturuyordu. Ben Amca'nın ölümünün ardından Peter'ın elinde kalan en kıymetli aile bağı ise May Hala olmuştu. Rosemary Harris'in canlandırdığı May Parker'ı bu kadar sevmemizin nedeni de biraz buydu zaten. Peter'ın Spider-Man olduğunu bilmeden onun yaşadığı bütün gelgitlerin yanı başında duran, gerektiğinde nasihat veren, gerektiğinde tek bir bakışıyla ne kadar çok şey anladığını hissettiren o tatlı ama güçlü kadındı.

Özellikle Spider-Man 2'de Peter'a kahramanların neden gerekli olduğunu anlattığı konuşması serinin yıllar sonra bile hatırlanan anlarından biri haline geldi. Harris de 2002, 2004 ve 2007 yıllarında yayınlanan üç filmin tamamında May Hala olarak karşımıza çıktı. İşin daha da güzel tarafı, Rosemary Harris o dönem sandığımızdan çok daha hareketli bir May Hala'ymış!

Spider-Man 2 çekilirken 75 yaşında olmasına rağmen bazı dublör sahnelerini kendisi yapmak istemiş.

Spider-Man 2 çekilirken 75 yaşında olmasına rağmen bazı dublör sahnelerini kendisi yapmak istemiş.

Dublörünün çalışmasını izledikten sonra ekibe neden kendisinin yapamayacağını soran Harris, bazı sahnelerde gerçekten kamera karşısına geçmiş. Kısacası bizim pamuklara sarıp korumak istediğimiz May Hala kamera arkasında hiç de sandığımız kadar kırılgan değilmiş. 

Fakat Rosemary Harris'i yalnızca May Hala olarak tanımak, 70 yılı aşan kariyerine biraz haksızlık olur! Çünkü Harris, Spider-Man evrenine adım attığında zaten kariyerinin büyük bölümünü geride bırakmış, tiyatro dünyasının en önemli oyuncularından biriydi. Broadway'deki ilk çıkışını 1952 yılında yapan Harris, kariyeri boyunca dokuz kez Tony'ye aday gösterildi. 1966'da The Lion in Winter performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'nü kazandı. Yıllar sonra da tiyatroya katkıları nedeniyle yaşam boyu başarı Tony'siyle onurlandırıldı.

Televizyon tarafı da hiç boş değildi. 1976'da Notorious Woman ile Emmy, Holocaust ile Golden Globe kazandı. Tom & Viv filmindeki performansı ise kendisine 1995 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Sonra 70'li yaşlarında Sam Raimi'nin karşısına çıktı ve kariyerinin bambaşka bir dönemini başlatacak May Hala rolünü aldı. Üstelik Spider-Man 3 bittikten sonra da 'ben artık köşeme çekileyim' demedi. Before the Devil Knows You're Dead, Law & Order: SVU, This Means War, The Undoing ve Search Party gibi yapımlarda rol almaya devam etti. Ekrandaki en yeni işi ise 2024 yapımı Oscar Wilde About America oldu.

Hatta 95 yaşındayken bile mesleğinden kopmamıştı. 2023'te Hollywood'daki SAG-AFTRA grevi sırasında bastonuyla New York'taki eyleme katılmış, meslektaşlarıyla birlikte yürümüştü. May Hala'nın inatçılığının birazı Rosemary Harris'ten geliyormuş anlayacağınız!

Ve bir neslin hafızasında May Hala olarak yer eden Rosemary Harris geçtiğimiz günlerde tam 99 yaşına girdi!

Ve bir neslin hafızasında May Hala olarak yer eden Rosemary Harris geçtiğimiz günlerde tam 99 yaşına girdi!

19 Eylül 1927 doğumlu Rosemary Harris, 19 Eylül 2026'da 99. yaşını kutladı. Yani usta oyuncunun dalya demesine artık yalnızca bir yıl kaldı. ❤️ Doğum günü vesilesiyle kızı, kendisi de oyuncu olan Jennifer Ehle'nin paylaştığı yeni görüntüler de kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. 

Tobey Maguire'ın Spider-Man kostümünü ilk kez giydiği filmin üzerinden 24 yıl geçti. Biz Peter Parker'ın okul sıralarından süper kahramanlığa geçişini izlerken Rosemary Harris zaten 70'lerindeydi. Şimdi ise 100. yaşına yalnızca bir yıl kala hala karşımızda. 

Nice yaşlara May Hala!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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