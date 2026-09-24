Bir Neslin May Hala'sıydı: Spider-Man'in Rosemary Harris'i 99 Yaşına Girdi!

2002 yılında Sam Raimi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Spider-Man vizyona girdiğinde karşımıza bugün hala ayrı bir yerde tuttuğumuz o kadro çıktı. Tobey Maguire Peter Parker'dı, Kirsten Dunst Mary Jane Watson, Willem Dafoe ise Green Goblin olarak karşımızdaydı. Peter'ın hayatının merkezinde ise Ben Amca ve May Hala vardı.

Peter'ın ailesini kaybetmesinin ardından ona yuva olan May ve Ben, aslında Spider-Man'in kahramanlık hikayesinin de temelini oluşturuyordu. Ben Amca'nın ölümünün ardından Peter'ın elinde kalan en kıymetli aile bağı ise May Hala olmuştu. Rosemary Harris'in canlandırdığı May Parker'ı bu kadar sevmemizin nedeni de biraz buydu zaten. Peter'ın Spider-Man olduğunu bilmeden onun yaşadığı bütün gelgitlerin yanı başında duran, gerektiğinde nasihat veren, gerektiğinde tek bir bakışıyla ne kadar çok şey anladığını hissettiren o tatlı ama güçlü kadındı.

Özellikle Spider-Man 2'de Peter'a kahramanların neden gerekli olduğunu anlattığı konuşması serinin yıllar sonra bile hatırlanan anlarından biri haline geldi. Harris de 2002, 2004 ve 2007 yıllarında yayınlanan üç filmin tamamında May Hala olarak karşımıza çıktı. İşin daha da güzel tarafı, Rosemary Harris o dönem sandığımızdan çok daha hareketli bir May Hala'ymış!