Bir Neslin May Hala'sıydı: Spider-Man'in Rosemary Harris'i 99 Yaşına Girdi!
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Tobey Maguire'ın Spider-Man'iyle büyüyenler için May Hala'nın yeri hep ayrı kaldı. Peter Parker'ın en zor anlarında yanında olan, kimi zaman tek bir cümlesiyle filmin bütün duygusunu sırtlayan karaktere Rosemary Harris hayat vermişti. Üstelik Harris, May Hala olduğunda zaten 70'li yaşlarındaydı ve arkasında ödüllerle dolu dev bir kariyer vardı. Aradan geçen yılların ardından usta oyuncudan bu kez çok tatlı bir haber geldi.
Rosemary Harris 99 yaşına girdi ve doğum günü vesilesiyle paylaşılan yeni görüntüsü yılları bir anda gözümüzün önünden geçirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Tobey Maguire'ın Spider-Man'i bir neslin süper kahraman filmleriyle kurduğu ilişkiyi değiştirmişti. Ama o hikayenin kalbinde bir de May Hala vardı!
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Spider-Man 2 çekilirken 75 yaşında olmasına rağmen bazı dublör sahnelerini kendisi yapmak istemiş.
Ve bir neslin hafızasında May Hala olarak yer eden Rosemary Harris geçtiğimiz günlerde tam 99 yaşına girdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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