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Türkiye ile Fransa 9. Kez Karşı Karşıya: İki Takım Arasında Oynanan Tüm Maçlar

Türkiye ile Fransa 9. Kez Karşı Karşıya: İki Takım Arasında Oynanan Tüm Maçlar

Fransa futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 22:35
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta  21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yla karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Fransa 5 galibiyet alırken Türkiye bir kez kazandı, 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Fransa 16, Türkiye ise 6 gol attı.

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Türkiye, Fransa'yı ilk ve tek kez 2019'da Konya'da yendi.

Türkiye, Fransa'yı ilk ve tek kez 2019'da Konya'da yendi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran 2019'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta A Milli Takım, dönemin dünya şampiyonu Fransa'yı 31. dakikada Kaan Ayhan'ın ve 40. dakikada Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yendi. Türkiye, Fransa karşısında tarihindeki ilk galibiyetini alırken bu sonuçla grupta 9 puanla liderliğe yükseldi.

Paris'teki rövanşta Kaan Ayhan'ın golü Türkiye'ye 1 puan getirdi.

Paris'teki rövanşta Kaan Ayhan'ın golü Türkiye'ye 1 puan getirdi.

İki takım 14 Ekim 2019'da Paris'teki Stade de France'ta rövanşta karşılaştı. Olivier Giroud'nun 76. dakikada attığı golle öne geçen Fransa'ya karşı Kaan Ayhan 81. dakikada kafayla eşitliği sağladı ve yaklaşık 30 bin Türk taraftarın izlediği maç 1-1 sona erdi. Türkiye bu beraberlikle grupta liderliğini korudu ve EURO 2020 biletine bir adım daha yaklaştı.

Konfederasyon Kupası yarı finalinde Fransa 3-2 kazandı.

Konfederasyon Kupası yarı finalinde Fransa 3-2 kazandı.

İki takım 26 Haziran 2003'te Stade de France'ta oynanan FIFA Konfederasyon Kupası yarı finalinde de karşılaştı. Thierry Henry, Robert Pires ve Sylvain Wiltord'un golleriyle ilk yarıyı 3-O öne geçen Fransa karşısında Türkiye, Gökdeniz Karadeniz ve Tuncay Şanlı'nın golleriyle skoru 3-2'ye getirse de Şenol Güneş'in öğrencileri finale yükselemedi.

Fransa, özel maçlarda Türkiye'ye gol izni vermedi.

Fransa, özel maçlarda Türkiye'ye gol izni vermedi.

İki takım arasında oynanan 3 özel maçın üçünü de Fransa kazandı ve Türkiye bu maçlarda gol atamadı. Fransa 9 Ekim 1996'da evinde 4-0, 15 Kasım 2000'de deplasmanda yine 4-0 kazanırken, 5 Haziran 2009'daki özel maçı da 1-0 kazandı. İki ülke arasındaki ilk karşılaşmalar ise 1955 Akdeniz Oyunları'nda oynandı ve 3 Nisan'daki maç 0-0 biterken 25 Aralık'taki maçı Fransa 3-1 kazandı. İki takım 9. kez yarın Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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