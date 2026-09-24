Türkiye ile Fransa 9. Kez Karşı Karşıya: İki Takım Arasında Oynanan Tüm Maçlar
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yla karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Fransa 5 galibiyet alırken Türkiye bir kez kazandı, 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Fransa 16, Türkiye ise 6 gol attı.
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Türkiye, Fransa'yı ilk ve tek kez 2019'da Konya'da yendi.
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Paris'teki rövanşta Kaan Ayhan'ın golü Türkiye'ye 1 puan getirdi.
Konfederasyon Kupası yarı finalinde Fransa 3-2 kazandı.
Fransa, özel maçlarda Türkiye'ye gol izni vermedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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