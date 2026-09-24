Türkiye ile Fransa 9. Kez Karşı Karşıya: İki Takım Arasında Oynanan Tüm Maçlar

İki takım arasında oynanan 3 özel maçın üçünü de Fransa kazandı ve Türkiye bu maçlarda gol atamadı. Fransa 9 Ekim 1996'da evinde 4-0, 15 Kasım 2000'de deplasmanda yine 4-0 kazanırken, 5 Haziran 2009'daki özel maçı da 1-0 kazandı. İki ülke arasındaki ilk karşılaşmalar ise 1955 Akdeniz Oyunları'nda oynandı ve 3 Nisan'daki maç 0-0 biterken 25 Aralık'taki maçı Fransa 3-1 kazandı. İki takım 9. kez yarın Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.