3 Şampiyonlar Ligi Kupalı Zidane'ı Üst Düzey Bulmayan Giray Bulak Kafa Karıştırdı
Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında ilk resmi maçına çıkacak. Maç öncesinde yapılan yorumlar arasında en çok konuşulanı eski teknik direktör Giray Bulak'tan geldi. KRT'de Emre Tilev'in sunduğu Spor Bülteni programına konuk olan Bulak, Zidane'ın üst seviyede bir takım çalıştırmadığını, bu yüzden birdenbire milli takımın başına geçmenin kolay olmadığını söyledi. Söz konusu isim Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni üç yıl üst üste kazanan teknik direktör olunca bu değerlendirme sosyal medyada kısa sürede mizah malzemesine dönüştü. Kullanıcılar Zidane'ın kupa dolabını tek tek hatırlatırken ironik yorumlar da peş peşe geldi.
Zidane, Real Madrid'in başında 263 maça çıktı ve 11 kupa kazandı
Bir kullanıcı Zidane'ın "alt düzey" Real Madrid kariyerini kupa kupa sıraladı
Bir takipçiye göre Zidane'ın eksiği Karagümrük ve Bolu tecrübesiydi
Biri asıl üst düzey takımların listesini paylaştı
Bir kullanıcı isimlerin karıştırılmış olabileceğinden şüphelendi
Biri Real Madrid'in Real Mardin'le karıştırıldığını düşündü
Bir kullanıcı Real Madrid'i Anadolu kulübü ilan etti
Bir takipçi Bulak'a hak verir gibi yapıp Real Madrid'i amatör lige gönderdi
Biri Real Madrid'in ağzından konuştu: Her gün maça çıkıp kazanıyoruz, ne olacak
Bir kullanıcıya göre Zidane'ın tek kusuru dünyanın en büyük kupalarını kazanmış olması
Bir takipçi Real Madrid'in üst düzey sayılmamasına gülmekten kendini alamadı
Bir kullanıcı Zidane'ın dün futbolu bırakmış gibi anlatıldığını söyledi
Biri Zidane'ın Real Madrid'le çıktığı 263 maçı hatırlattı
Bir takipçi "sadece" diyerek üç Şampiyonlar Ligi kupasını andı
Biri Giray Bulak'ı ironik bir şekilde ayakta alkışladı
Bir kullanıcı soruyu Giray Bulak'a geri çevirdi
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