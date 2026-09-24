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3 Şampiyonlar Ligi Kupalı Zidane'ı Üst Düzey Bulmayan Giray Bulak Kafa Karıştırdı

3 Şampiyonlar Ligi Kupalı Zidane'ı Üst Düzey Bulmayan Giray Bulak Kafa Karıştırdı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
24.09.2026 - 13:16
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Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında ilk resmi maçına çıkacak. Maç öncesinde yapılan yorumlar arasında en çok konuşulanı eski teknik direktör Giray Bulak'tan geldi. KRT'de Emre Tilev'in sunduğu Spor Bülteni programına konuk olan Bulak, Zidane'ın üst seviyede bir takım çalıştırmadığını, bu yüzden birdenbire milli takımın başına geçmenin kolay olmadığını söyledi. Söz konusu isim Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni üç yıl üst üste kazanan teknik direktör olunca bu değerlendirme sosyal medyada kısa sürede mizah malzemesine dönüştü. Kullanıcılar Zidane'ın kupa dolabını tek tek hatırlatırken ironik yorumlar da peş peşe geldi.

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İlk paylaşım şöyleydi:

Zidane, Real Madrid'in başında 263 maça çıktı ve 11 kupa kazandı

Zidane, Real Madrid'in başında 263 maça çıktı ve 11 kupa kazandı

Zidane'ın teknik direktörlük kariyeri Real Madrid'in altyapısında başladı. 2016'nın ocak ayında A takımın başına geçen Fransız çalıştırıcı, 2018'e kadar süren ilk döneminde Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazandı. Kiev'de Liverpool'u 3-1 yendikleri 2018 finaliyle birlikte bu başarıyı Şampiyonlar Ligi döneminde yaşayan ilk teknik direktör oldu.

2019'da yeniden göreve gelen Zidane, 2021'e kadar süren ikinci döneminde takımı bir kez daha La Liga şampiyonluğuna taşıdı. İki dönemde toplam 263 maçta Real Madrid'in kulübesinde oturan Zidane; 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 Dünya Kulüpler Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere 11 kupa kazandı.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra uzun süre kulüp tekliflerini geri çeviren Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından 14 yıldır görevde olan Didier Deschamps'ın yerine Fransa'nın başına geçti ve federasyonla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Giray Bulak ise son yıllarda Konyaspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Boluspor, Fatih Karagümrük ve Balıkesirspor gibi kulüplerde görev yaptı; en son 2022-23 sezonunda Denizlispor'un başındaydı. Sosyal medyadaki yorumların önemli kısmı da bu iki kariyerin karşılaştırmasına dayandı.

Bir kullanıcı Zidane'ın "alt düzey" Real Madrid kariyerini kupa kupa sıraladı

Bir kullanıcı Zidane'ın "alt düzey" Real Madrid kariyerini kupa kupa sıraladı
twitter.com

Bir takipçiye göre Zidane'ın eksiği Karagümrük ve Bolu tecrübesiydi

Bir takipçiye göre Zidane'ın eksiği Karagümrük ve Bolu tecrübesiydi
twitter.com

Biri asıl üst düzey takımların listesini paylaştı

Biri asıl üst düzey takımların listesini paylaştı
twitter.com
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Bir kullanıcı isimlerin karıştırılmış olabileceğinden şüphelendi

Bir kullanıcı isimlerin karıştırılmış olabileceğinden şüphelendi
twitter.com

Biri Real Madrid'in Real Mardin'le karıştırıldığını düşündü

Biri Real Madrid'in Real Mardin'le karıştırıldığını düşündü
twitter.com

Bir kullanıcı Real Madrid'i Anadolu kulübü ilan etti

Bir kullanıcı Real Madrid'i Anadolu kulübü ilan etti
twitter.com

Bir takipçi Bulak'a hak verir gibi yapıp Real Madrid'i amatör lige gönderdi

Bir takipçi Bulak'a hak verir gibi yapıp Real Madrid'i amatör lige gönderdi
twitter.com

Biri Real Madrid'in ağzından konuştu: Her gün maça çıkıp kazanıyoruz, ne olacak

Biri Real Madrid'in ağzından konuştu: Her gün maça çıkıp kazanıyoruz, ne olacak
twitter.com
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Bir kullanıcıya göre Zidane'ın tek kusuru dünyanın en büyük kupalarını kazanmış olması

Bir kullanıcıya göre Zidane'ın tek kusuru dünyanın en büyük kupalarını kazanmış olması
twitter.com

Bir takipçi Real Madrid'in üst düzey sayılmamasına gülmekten kendini alamadı

Bir takipçi Real Madrid'in üst düzey sayılmamasına gülmekten kendini alamadı
twitter.com

Bir kullanıcı Zidane'ın dün futbolu bırakmış gibi anlatıldığını söyledi

Bir kullanıcı Zidane'ın dün futbolu bırakmış gibi anlatıldığını söyledi
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Biri Zidane'ın Real Madrid'le çıktığı 263 maçı hatırlattı

Biri Zidane'ın Real Madrid'le çıktığı 263 maçı hatırlattı
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Bir takipçi "sadece" diyerek üç Şampiyonlar Ligi kupasını andı

Bir takipçi "sadece" diyerek üç Şampiyonlar Ligi kupasını andı
twitter.com
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Biri Giray Bulak'ı ironik bir şekilde ayakta alkışladı

Biri Giray Bulak'ı ironik bir şekilde ayakta alkışladı
twitter.com

Bir kullanıcı soruyu Giray Bulak'a geri çevirdi

Bir kullanıcı soruyu Giray Bulak'a geri çevirdi
twitter.com

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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