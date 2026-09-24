3 Şampiyonlar Ligi Kupalı Zidane'ı Üst Düzey Bulmayan Giray Bulak Kafa Karıştırdı

Zidane'ın teknik direktörlük kariyeri Real Madrid'in altyapısında başladı. 2016'nın ocak ayında A takımın başına geçen Fransız çalıştırıcı, 2018'e kadar süren ilk döneminde Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazandı. Kiev'de Liverpool'u 3-1 yendikleri 2018 finaliyle birlikte bu başarıyı Şampiyonlar Ligi döneminde yaşayan ilk teknik direktör oldu.

2019'da yeniden göreve gelen Zidane, 2021'e kadar süren ikinci döneminde takımı bir kez daha La Liga şampiyonluğuna taşıdı. İki dönemde toplam 263 maçta Real Madrid'in kulübesinde oturan Zidane; 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 Dünya Kulüpler Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere 11 kupa kazandı.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra uzun süre kulüp tekliflerini geri çeviren Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından 14 yıldır görevde olan Didier Deschamps'ın yerine Fransa'nın başına geçti ve federasyonla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Giray Bulak ise son yıllarda Konyaspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Boluspor, Fatih Karagümrük ve Balıkesirspor gibi kulüplerde görev yaptı; en son 2022-23 sezonunda Denizlispor'un başındaydı. Sosyal medyadaki yorumların önemli kısmı da bu iki kariyerin karşılaştırmasına dayandı.