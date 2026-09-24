Burak Özçivit'in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı: Her Şey Babasının Attığı Bir Adımla Başladı

Modellik kariyerine devam eden Burak Özçivit, 2005 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Bu kez yarışmadan birincilikle ayrılan Özçivit, ardından Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve dünya ikincisi oldu.

Bu başarı, Özçivit'in kariyerinde yeni bir kapı açtı. Modelliğin ardından oyunculuğa yönelen ünlü isim, 2006 yılında Eksi 18 dizisiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Musallat, Zoraki Koca ve Küçük Sırlar gibi çeşitli projelerde rol aldı.