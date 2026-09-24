Burak Özçivit'in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı: Her Şey Babasının Attığı Bir Adımla Başladı
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Burak Özçivit'in yıllar önce başlayan kariyer yolculuğu dikkat çekiyor. Babasının kendisinden habersiz attığı bir adım, ünlü oyuncunun hayatının akışını değiştirdi. A Haber'in haberine göre, oyuncunun şöhrete uzanan yolculuğu merak edilen detaylar barındırıyor.
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Babasının gönderdiği fotoğraf hayatını değiştirdi, kariyerinin ilk adımı böyle atıldı.
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Modellikte elde ettiği başarı, oyunculuk kapısını araladı.
Kara Sevda ile geniş kitlelere ulaştı, Kuruluş Osman'da 6 sezon boyunca başroldeydi.
Çalıkuşu setinde başlayan aşk, evlilikle taçlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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