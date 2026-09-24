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Burak Özçivit'in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı: Her Şey Babasının Attığı Bir Adımla Başladı

Burak Özçivit'in Keşfedilme Hikayesi Ortaya Çıktı: Her Şey Babasının Attığı Bir Adımla Başladı

burak özçivit kara sevda Fahriye Evcen
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 13:44
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Burak Özçivit'in yıllar önce başlayan kariyer yolculuğu dikkat çekiyor. Babasının kendisinden habersiz attığı bir adım, ünlü oyuncunun hayatının akışını değiştirdi. A Haber'in haberine göre, oyuncunun şöhrete uzanan yolculuğu merak edilen detaylar barındırıyor.

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Babasının gönderdiği fotoğraf hayatını değiştirdi, kariyerinin ilk adımı böyle atıldı.

Babasının gönderdiği fotoğraf hayatını değiştirdi, kariyerinin ilk adımı böyle atıldı.

Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun modellik ve ardından oyunculuğa uzanan kariyeri, babasının yaptığı sürpriz bir başvuruyla başladı.

2003 yılında Özçivit'in babası, oğlunun fotoğrafını kendisinden habersiz şekilde Best Model of Turkey yarışmasına gönderdi. Organizasyon yetkililerinin fotoğrafı beğenmesiyle Özçivit için hayatının önemli dönüm noktalarından biri yaşandı; aynı yıl yarışmada 'Gelecek Vadeden Model' seçilen Özçivit, ardından Uğurkan Erez'in teklifiyle profesyonel modellik kariyerine adım attı.

Modellikte elde ettiği başarı, oyunculuk kapısını araladı.

Modellikte elde ettiği başarı, oyunculuk kapısını araladı.

Modellik kariyerine devam eden Burak Özçivit, 2005 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Bu kez yarışmadan birincilikle ayrılan Özçivit, ardından Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve dünya ikincisi oldu.

Bu başarı, Özçivit'in kariyerinde yeni bir kapı açtı. Modelliğin ardından oyunculuğa yönelen ünlü isim, 2006 yılında Eksi 18 dizisiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Musallat, Zoraki Koca ve Küçük Sırlar gibi çeşitli projelerde rol aldı.

Kara Sevda ile geniş kitlelere ulaştı, Kuruluş Osman'da 6 sezon boyunca başroldeydi.

Kara Sevda ile geniş kitlelere ulaştı, Kuruluş Osman'da 6 sezon boyunca başroldeydi.

Burak Özçivit'in oyunculuk kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri Kara Sevda dizisi oldu. Dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Özçivit, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Ünlü oyuncu, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat verdi. Dizinin 6 sezonu boyunca başrolde yer alan Özçivit, kariyerinin en uzun soluklu projelerinden birine imza attı. Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra uluslararası projeleri ve yurt dışındaki hayran kitlesiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çalıkuşu setinde başlayan aşk, evlilikle taçlandı.

Çalıkuşu setinde başlayan aşk, evlilikle taçlandı.

Burak Özçivit'in başarılı kariyerinin yanı sıra Fahriye Evcen ile olan mutlu evliliği de dikkat çekiyor. İkilinin aşk hikâyesi, 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan Çalıkuşu dizisinin setinde başladı; dizide Kamran ve Feride karakterlerine hayat veren çiftin sette başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü.

Dizinin final yapmasının ardından Özçivit, yapımcılığını da üstlendiği Aşk Sana Benzer filminde kadın başrolü Fahriye Evcen'e teklif etti. Bodrum'da çekilen filmin setinde ikilinin arkadaşlığı romantik bir ilişkiye dönüştü ve yaklaşık üç yılı aşkın süre birlikte olan çift, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Evlilikten Karan ve Kerem adında iki oğulları dünyaya geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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