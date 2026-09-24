Oyuncu Ekin Koç'un Bir Influencer'la Aşk Yaşadığı İddiası Gündem Oldu!

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de I. Ahmed'i, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer'i canlandırdı. Üç Kuruş ve Taş Kağıt Makas da televizyon yolculuğunun dikkat çeken durakları arasındaydı. Sinemada ise Bizim İçin Şampiyon, Okul Tıraşı ve Kurak Günler gibi yapımlarla adından söz ettirdi. Kısacası Tilki'yle başlayan o yolculukta tek bir role sıkışmadı; dönem dizisinden polisiyeye, gişe filminden festival sinemasına uzanan bir kariyer kurdu.

Ekin Koç'un oyunculuğu sık sık konuşulsa da özel hayatı da zaman zaman magazin gündeminin konusu oluyor. Şimdiki mesele ise sosyal medyanın iki küçük ayrıntıdan çıkardığı yeni aşk ihtimali!