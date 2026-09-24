Oyuncu Ekin Koç'un Bir Influencer'la Aşk Yaşadığı İddiası Gündem Oldu!
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Ekin Koç bu kez yeni bir projeyle değil, aşk iddiasıyla gündemde. Oyuncunun influencer Maral Sinem Özdoğan ile birlikte olduğu öne sürülüyor. İddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin paylaşımlarındaki şemsiye ve yeşil şapka detaylarını karşılaştırdı.
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Ekin Koç'u ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim dizisinin Tilki'si olarak tanımıştık. O günden bu yana da hem ekranda hem sinemada birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.
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Ekin Koç'un geçmişte en çok konuşulan ilişkilerinden biri Ukraynalı model ve ressam Irina Lunkova ile yaşadığı birliktelikti.
Önce şemsiyeler, ardından yeşil şapka… Ekin Koç ve Maral Sinem Özdoğan hakkındaki aşk iddiası böyle başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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