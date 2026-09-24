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Oyuncu Ekin Koç'un Bir Influencer'la Aşk Yaşadığı İddiası Gündem Oldu!

Oyuncu Ekin Koç'un Bir Influencer'la Aşk Yaşadığı İddiası Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 08:36
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Ekin Koç bu kez yeni bir projeyle değil, aşk iddiasıyla gündemde. Oyuncunun influencer Maral Sinem Özdoğan ile birlikte olduğu öne sürülüyor. İddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin paylaşımlarındaki şemsiye ve yeşil şapka detaylarını karşılaştırdı.

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Ekin Koç'u ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim dizisinin Tilki'si olarak tanımıştık. O günden bu yana da hem ekranda hem sinemada birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.

Ekin Koç'u ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim dizisinin Tilki'si olarak tanımıştık. O günden bu yana da hem ekranda hem sinemada birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de I. Ahmed'i, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer'i canlandırdı. Üç Kuruş ve Taş Kağıt Makas da televizyon yolculuğunun dikkat çeken durakları arasındaydı. Sinemada ise Bizim İçin ŞampiyonOkul Tıraşı ve Kurak Günler gibi yapımlarla adından söz ettirdi. Kısacası Tilki'yle başlayan o yolculukta tek bir role sıkışmadı; dönem dizisinden polisiyeye, gişe filminden festival sinemasına uzanan bir kariyer kurdu. 

Ekin Koç'un oyunculuğu sık sık konuşulsa da özel hayatı da zaman zaman magazin gündeminin konusu oluyor. Şimdiki mesele ise sosyal medyanın iki küçük ayrıntıdan çıkardığı yeni aşk ihtimali!

Ekin Koç'un geçmişte en çok konuşulan ilişkilerinden biri Ukraynalı model ve ressam Irina Lunkova ile yaşadığı birliktelikti.

Ekin Koç'un geçmişte en çok konuşulan ilişkilerinden biri Ukraynalı model ve ressam Irina Lunkova ile yaşadığı birliktelikti.

Yıllara yayılan ilişkileriyle gündeme gelen ikili hakkında, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarının ardından ayrılık haberleri çıkmıştı. Koç'un adı daha sonra rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan'la da aşk iddialarına karıştı. Ancak birlikte rol almak ya da yakın görünmek, bir ilişkiyi doğrulamaya yetmiyor; bu konuda taraflardan gelen açık bir doğrulama yok.

Şimdi ise Koç'un adı bambaşka biriyle anılıyor: Influencer Maral Sinem Özdoğan. Sosyal medyada başlayan bu yeni iddianın çıkış noktası, beraber çekilmiş bir fotoğraf ya da çiftin açıklaması değil. Takipçilerin ayrı ayrı paylaşımlarda fark ettiğini söylediği iki aksesuar.

Önce şemsiyeler, ardından yeşil şapka… Ekin Koç ve Maral Sinem Özdoğan hakkındaki aşk iddiası böyle başladı.

Önce şemsiyeler, ardından yeşil şapka… Ekin Koç ve Maral Sinem Özdoğan hakkındaki aşk iddiası böyle başladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Koç ile Özdoğan'ın paylaşımlarında görülen şemsiyelerin aynı olduğunu öne sürdü. Ardından Özdoğan'ın bir hikayesinde görülen yeşil şapka, Koç'un daha önce paylaştığı şapkayla karşılaştırıldı. İki detay yan yana gelince de “Acaba birlikteler mi?” yorumları gecikmedi.

Elbette benzer bir şemsiye ya da şapka görmek, ikilinin aşk yaşadığını kanıtlamıyor. Şimdilik ortada sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak ortaya atılmış bir iddia var. Ekin Koç da Maral Sinem Özdoğan da ilişkileri olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Yine de takipçilerin bu iki ayrıntıyı yakalaması, Koç'un özel hayatını yeniden magazin gündemine taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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