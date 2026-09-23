Kalp Krizi Sonrası Stresten Uzak Durması Söylenmişti: Cem Yılmaz Soluğu Bakın Nerede Aldı!
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Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, tedavisinin ardından günlük hayatına geri dönmüştü. Sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyen, bu kez Maslak Oto Sanayi Sitesi’nden yaptığı paylaşımla karşımıza çıktı. Kendine yeni bir meslek bulmuş gibi poz veren Yılmaz’ın “Stressiz işe girdim” notu yüzleri güldürdü. Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp kriziyle hepimizi korkutan Cem Yılmaz, başarılı bir operasyonun ardından hastaneden taburcu edilmişti.
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Sağlığına kavuşmasının ardından eski temposuna dönmeye başlayan Cem Yılmaz, soluğu bu kez Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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