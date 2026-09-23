Kalp Krizi Sonrası Stresten Uzak Durması Söylenmişti: Cem Yılmaz Soluğu Bakın Nerede Aldı!

Oto sanayide çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, bir tamirhanede çalışmaya başlamış gibi verdiği pozlarla dikkat çekti.

Fotoğraflardaki en eğlenceli ayrıntılardan biri de komedyenin kendi soyadını taşıyan “Yılmaz” tabelasının önünde poz vermesi oldu.

Fakat paylaşımı asıl Cem Yılmaz şakasına dönüştüren şey, fotoğrafların altına yazdığı kısa nottu:

“Stressiz işe girdim.”

Doktorların stresten uzak durması yönündeki tavsiyelerini yine mizahına malzeme eden Cem Yılmaz’ın yeni “mesleği” sosyal medyada yüzleri güldürdü.

Oto sanayi gibi her an yeni bir arıza ve müşteri telaşının yaşandığı bir yerde “stressiz” işe başladığını söyleyen Yılmaz’ın paylaşımı dikkat çekti.

Anlayacağınız Cem Yılmaz hem sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdi hem de yaşadığı zorlu süreci yine kendine has mizahıyla karşılamayı ihmal etmedi.