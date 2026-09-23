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Kalp Krizi Sonrası Stresten Uzak Durması Söylenmişti: Cem Yılmaz Soluğu Bakın Nerede Aldı!

Kalp Krizi Sonrası Stresten Uzak Durması Söylenmişti: Cem Yılmaz Soluğu Bakın Nerede Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 16:26 Son Güncelleme: 23.09.2026 - 17:23
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Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, tedavisinin ardından günlük hayatına geri dönmüştü. Sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyen, bu kez Maslak Oto Sanayi Sitesi’nden yaptığı paylaşımla karşımıza çıktı. Kendine yeni bir meslek bulmuş gibi poz veren Yılmaz’ın “Stressiz işe girdim” notu yüzleri güldürdü. Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp kriziyle hepimizi korkutan Cem Yılmaz, başarılı bir operasyonun ardından hastaneden taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp kriziyle hepimizi korkutan Cem Yılmaz, başarılı bir operasyonun ardından hastaneden taburcu edilmişti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyene anjiyo yapılmış, tıkalı damarına stent takılmıştı. Hastanedeki gözlem sürecinin ardından taburcu edilen Yılmaz, bir süre dinlenmeye çekilmişti.

Yaşadığı sağlık sorununun ardından hayatında bazı değişiklikler yapan komedyen, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de kendine has üslubuyla açıklamıştı:

“Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda bakalım.”

Sağlığına kavuşmasının ardından eski temposuna dönmeye başlayan Cem Yılmaz, soluğu bu kez Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde aldı.

Sağlığına kavuşmasının ardından eski temposuna dönmeye başlayan Cem Yılmaz, soluğu bu kez Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde aldı.

Oto sanayide çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, bir tamirhanede çalışmaya başlamış gibi verdiği pozlarla dikkat çekti.

Fotoğraflardaki en eğlenceli ayrıntılardan biri de komedyenin kendi soyadını taşıyan “Yılmaz” tabelasının önünde poz vermesi oldu.

Fakat paylaşımı asıl Cem Yılmaz şakasına dönüştüren şey, fotoğrafların altına yazdığı kısa nottu:

“Stressiz işe girdim.”

Doktorların stresten uzak durması yönündeki tavsiyelerini yine mizahına malzeme eden Cem Yılmaz’ın yeni “mesleği” sosyal medyada yüzleri güldürdü.

Oto sanayi gibi her an yeni bir arıza ve müşteri telaşının yaşandığı bir yerde “stressiz” işe başladığını söyleyen Yılmaz’ın paylaşımı dikkat çekti.

Anlayacağınız Cem Yılmaz hem sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdi hem de yaşadığı zorlu süreci yine kendine has mizahıyla karşılamayı ihmal etmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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