Casper NevoPro P40 İncelemesi: Tam Bir İş Bilgisayarı!
Yapay zeka destekli NPU'su, alüminyum gövdesi ve 12 saati aşan pil ömrüyle Casper NevoPro P40, taşınabilir bir iş bilgisayarında aranan özellikleri bir araya getiriyor.
Son Güncelleme: 22 Eylül 2026
Casper NevoPro P40; Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H işlemcisi, 96 TOPS'a varan NPU gücü, Microsoft Copilot tuşu, 64GB'a kadar DDR5 RAM desteği, 14 inç 16:10 FHD IPS ekranı, 60 Whr bataryası ve 1,4 kg'lık alüminyum gövdesiyle; ofis işlerini, günlük operasyonları ve Copilot gibi yapay zeka araçlarını rahat çalıştırabileceğiniz, taşıması kolay bir iş bilgisayarı arayanlar için 40.394 TL'den başlayan fiyatlarla öne çıkan modellerden biri.
Casper NevoPro P40: Zarif Tasarım, Güçlü Donanım Bir Arada
Casper'ın kurumsal kullanıcılar için tasarladığı NevoPro serisinin üyesi olan P40, marka tarafından 'kurumsal dünyanın yeni oyuncusu' olarak tanıtılıyor. Full alüminyum alaşım gövdesi, buz grisi rengi ve 180 derece açılabilen menteşesiyle hem toplantı odasında hem de tek başına çalışırken şık bir görüntü çiziyor.
Ofis, Günlük Operasyonlar ve Yapay Zeka Araçları İçin Nasıl Bir Performans Sunuyor?
Casper NevoPro P40, ofis ve üretkenlik performansı için Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H işlemciyle geliyor çünkü bu işlemci ailesi, entegre Intel Graphics ekran kartı ve yapay zeka destekli NPU birimiyle çoklu görev ve veri işleme gibi yoğun iş yüklerinde akıcı bir deneyim hedefliyor. Model; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H, Series 2 Intel Core 5 210H ve 13. Nesil Intel Core i7 13620H seçenekleriyle satılıyor.
Microsoft Copilot tuşu, klavyede tek dokunuşla yapay zeka asistanını devreye sokuyor; Casper'a göre bu entegrasyon günlük görevlerden karmaşık iş akışlarına kadar zaman kazandırmayı hedefliyor. İşlemci, RAM ve depolama tarafında NevoPro P40'ın sunduğu seçenekler şöyle:
|Donanım
|Seçenekler
|İşlemci
|Intel® Core™ Ultra 7 255H (Series 2) / Intel® Core™ 5 210H (Series 2) / 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H
|RAM
|8GB / 12GB / 16GB / 24GB / 32GB / 48GB / 64GB DDR5 4800MHz (2 SODIMM yuvası, maksimum 64GB)
|Depolama
|250GB PCIe 3.0'dan 2TB+2TB PCIe 4.0'a kadar M.2 NVMe SSD seçenekleri (2 depolama yuvası)
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home Single Language / FreeDOS
Intel Core Ultra İşlemci ve Copilot: Yapay Zekayla Çalışan Bir İş Bilgisayarı
NevoPro P40'ın NPU'su, Casper'ın verilerine göre 96 TOPS'a varan yapay zeka performansı sunuyor ve bu güç Copilot tuşuyla birlikte cihazı yapay zeka destekli günlük iş akışlarına hazırlıyor. Casper, bu NPU verimliliğinin pil tarafında da karşılığı olduğunu belirtiyor: yapay zeka destekli işlemci sayesinde pil ömrünün yaklaşık %20 uzadığı ifade ediliyor.
NPU Destekli, 16 GB ve Üzeri RAM'e Sahip Yapay Zeka Laptopu Arayanlara Uygun mu?
Casper NevoPro P40, NPU destekli ve en az 16 GB RAM'e sahip laptop arayanlar için uygun bir aday çünkü model 16GB'tan başlayıp 24GB, 32GB, 48GB ve 64GB'a kadar çıkan DDR5 4800MHz RAM seçenekleriyle satılıyor; iki SODIMM yuvası sayesinde bellek 64GB'a kadar genişletilebiliyor. Görsel üretim ve metin tabanlı yapay zeka uygulamalarının bellek ihtiyacı arttığında, bu geniş RAM yelpazesi konfigürasyonu bütçeye göre ölçeklemeyi kolaylaştırıyor.
Ekranı ve Tasarımı Ne Kadar Premium?
Casper NevoPro P40'ın ekranı 14 inç boyutunda, 16:10 en-boy oranlı FHD IPS panel kullanıyor ve Casper'a göre bu oran diğer modellere göre %12 daha geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. Panel 300 nit parlaklık ve %45 renk gamı değerleriyle geliyor; 180 derece açılabilen menteşe sayesinde ekranı toplantı arkadaşınıza doğru çevirebiliyorsunuz.
Tasarım tarafında P40, full alüminyum alaşım gövde ve buz grisi renk seçeneğiyle satılıyor. Gürültü önleyici, aç-kapat özellikli 1MP HD kamerası ve Dolby Audio destekli 2W x 2 stereo hoparlörleri, görüntülü toplantılarda hem ses hem görüntü tarafını tamamlıyor.
14 İnç 16:10 Ekran ve Alüminyum Gövdeyle Toplantıya Hazır
Casper, NevoPro P40'ın ergonomik kavisli makas klavyesinin tuş mesafesini diğer klavye yapılarına göre yaklaşık %25 kısalttığını, üç kademeli aydınlatma sunduğunu ve 200cc'ye kadar sıvı dökülmesine dayandığını belirtiyor. Bu detaylar, uzun mesai saatlerinde klavye konforunu önemseyenler için pratik bir fark yaratıyor.
Batarya Ömrü Gün Boyu Yeter mi?
Casper NevoPro P40'ın batarya ömrü, üreticinin verilerine göre yoğun kullanımda 12 saati aşabiliyor çünkü cihaz 60 Whr kapasiteli, 5167 mAh'lik bir akıllı batarya (Smart Battery) kullanıyor. USB Type-C 3.0 hızlı şarj desteğiyle batarya 1 saatte %80 seviyesine ulaşabiliyor; 65W'lık adaptör 19V 3.42A çıkış veriyor. Casper, akıllı batarya hücresinin önceki nesillere kıyasla 1,5 kat daha uzun ömürlü olduğunu da ekliyor.
Premium Ultra Hafif İş Bilgisayarlarına Bir Alternatif mi?
Casper NevoPro P40, piyasadaki popüler alüminyum gövdeli ve ultra hafif premium iş bilgisayarlarına benzer bir mobilite vaadiyle çıkıyor çünkü model 18,1 mm inceliğinde ve 1,4 kg ağırlığında, full alüminyum alaşım bir gövdeyle üretiliyor. Windows 11 Pro işletim sistemi, Copilot entegrasyonu, touchpad üzerindeki parmak izi okuyucu ve opsiyonel Intel vPro ile Discrete TPM desteği, Windows ekosisteminde kalıp benzer bir tasarım-performans dengesi arayan kurumsal kullanıcılar için güçlü bir alternatif seçenek oluşturuyor.
Dayanıklılık tarafında Casper, P40'ın MIL-STD 810H standartlarına uygun testlerden geçtiğini belirtiyor: 60°C'de 4 saat, -20°C'de 4 saat ve tozlu ortamda 8,9 m/s hızında 12 saat çalışabildiği aktarılıyor.
18,1 mm İncelik, 1,4 kg Hafiflik: Gün Boyu Taşınabilir Bir Gövde
Casper'a göre bu ince ve hafif yapı, mobil çalışma tarzına uyum sağlamayı hedefliyor; cihaz toplantıdan toplantıya, şehirden şehre fazla yer kaplamadan taşınabiliyor. %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan gövde, ENERGY STAR® 8.0 sertifikasına da sahip.
Görsel ve Video İçerik Üretimi İçin Yeterli mi?
Casper NevoPro P40'ın görsel ve video içerik üretimindeki gücü, öncelikli olarak hızlı depolama ve NPU destekli işlemciden geliyor çünkü üst seviye konfigürasyonda cihaz, okuma hızı 6400MB/s'ye ve yazma hızı 5000MB/s'ye varan PCIe 4.0 M.2 SSD sunuyor. Bu hız, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video dosyalarını aktarırken beklemeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Model dahili (entegre) Intel ekran kartıyla geliyor; bu nedenle günlük fotoğraf düzenleme ve içerik hazırlama işleri için uygun olsa da ağır video render'ı veya 3D iş yükleri gerektiren projelerde ayrık ekran kartlı modeller daha uygun bir tercih olabilir.
40.000 - 50.000 TL Bütçeyle Hangi Casper İş Bilgisayarı Alınır?
Casper NevoPro P40, 40.394 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve bu başlangıç fiyatı, 40.000 TL bandında hafif ve yapay zeka destekli donanıma sahip bir premium iş bilgisayarı arayanlar için modeli doğal bir aday hâline getiriyor. Bütçe 50.000 TL'ye yaklaştıkça devreye giren daha yüksek RAM (32GB, 48GB, 64GB) ve depolama (1TB, 2TB, 2TB+2TB) seçenekleri, aynı şık ve hafif tasarımı daha güçlü bir donanımla birleştirme imkanı sunuyor.
|Özellik
|Değer
|Ekran
|14.0\' FHD IPS, 16:10, 300 nit, %45 renk gamı
|Batarya
|60 Whr, 5167 mAh; yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım, 1 saatte %80 şarj (65W Type-C)
|Ağırlık / Boyut
|1,4 kg / 313,8 x 222 x 18,1 mm, full alüminyum alaşım gövde
|Bağlantı Noktaları
|1x Thunderbolt 4 (65W şarj desteği), 1x USB 3.2 Type-C (15W şarj), 2x USB 3.2 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 1x SD kart, 1x mikrofon girişi
|Güvenlik
|Touchpad üzerinde parmak izi okuyucu, opsiyonel Discrete TPM, opsiyonel Intel vPro desteği
|Kablosuz Bağlantı
|Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2
|Garanti
|24 ay
|Başlangıç Fiyatı
|40.394 TL'den başlayan fiyatlarla (casper.com.tr)
Intel Core Ultra İşlemcili, Yapay Zeka Odaklı İş Bilgisayarları Kategorisinde Nerede Duruyor?
Casper NevoPro P40, Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H ve Series 2 Intel® Core™ 5 210H işlemci seçenekleriyle, yapay zeka odaklı iş süreçleri ve yüksek mobilite arayan kullanıcılara hitap eden Core Ultra tabanlı iş bilgisayarları kategorisinde yer alıyor. Wi-Fi 6E desteği, Casper'a göre yoğun ağ trafiğinde bile bağlantıyı güçlü tutmayı ve gecikmeyi %40'a varan oranda azaltmayı hedefliyor; bu da NPU destekli yapay zeka uygulamalarını bulut tarafında kullananlar için tamamlayıcı bir avantaj.
Sıkça Sorulan Sorular
Casper NevoPro P40'ın bataryası kaç saat dayanıyor?
Casper'ın verilerine göre NevoPro P40, yoğun kullanımda 12 saati aşan bir pil ömrü sunuyor ve 1 saatte %80 şarj olabiliyor.
Casper NevoPro P40 kaç kg ve kaç mm kalınlığında?
Model 1,4 kg ağırlığında ve 18,1 mm inceliğinde, full alüminyum alaşım gövdeyle geliyor.
Casper NevoPro P40'ta hangi işlemci seçenekleri var?
Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H, Series 2 Intel® Core™ 5 210H ve 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H seçenekleri arasından tercih yapılabiliyor.
Casper NevoPro P40 maksimum kaç GB RAM destekliyor?
Cihaz, iki SODIMM yuvası üzerinden DDR5 4800MHz bellekle 64GB'a kadar RAM desteği sunuyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper NevoPro P40, dahili ekran kartıyla geldiği için ayrık (dedicated) GPU gerektiren ağır video render'ı, 3D modelleme veya yüksek çözünürlüklü oyun gibi kullanımlar için birincil tercih olmayabilir. Ekranın FHD çözünürlükte olması, 4K içerik üretimi gibi çok daha yüksek piksel yoğunluğu isteyen profesyonel işler için de sınırlayıcı olabilir. Bu kullanım senaryolarında ayrık ekran kartlı bir Casper modeline bakmak daha mantıklı olabilir.
Sonuç: Casper NevoPro P40 Kimin İşine Yarar?
Toparlarsak Casper NevoPro P40; hafif ve dayanıklı gövdesi, Copilot tuşlu yapay zeka desteği, geniş RAM ve depolama seçenekleri ve 12 saati aşan pil ömrüyle günlük ofis işlerini, toplantıları ve yapay zeka destekli iş akışlarını taşırken sürdürmek isteyen profesyoneller için 40.394 TL'den başlayan fiyatlarla değerlendirilebilecek bir iş bilgisayarı modeli.
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