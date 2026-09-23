Casper NevoPro P40 İncelemesi: Tam Bir İş Bilgisayarı!

Ofis, Günlük Operasyonlar ve Yapay Zeka Araçları İçin Nasıl Bir Performans Sunuyor?

Casper NevoPro P40, ofis ve üretkenlik performansı için Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H işlemciyle geliyor çünkü bu işlemci ailesi, entegre Intel Graphics ekran kartı ve yapay zeka destekli NPU birimiyle çoklu görev ve veri işleme gibi yoğun iş yüklerinde akıcı bir deneyim hedefliyor. Model; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H, Series 2 Intel Core 5 210H ve 13. Nesil Intel Core i7 13620H seçenekleriyle satılıyor.

Microsoft Copilot tuşu, klavyede tek dokunuşla yapay zeka asistanını devreye sokuyor; Casper'a göre bu entegrasyon günlük görevlerden karmaşık iş akışlarına kadar zaman kazandırmayı hedefliyor. İşlemci, RAM ve depolama tarafında NevoPro P40'ın sunduğu seçenekler şöyle: