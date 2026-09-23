A.B.İ.'nin Leyla'sının Ailesi Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın İki Ustasının Kızıymış

Kenan İmirzalıoğlu ile 'Karadayı' dizisinden 11 yıl sonra 'A.B.İ.' setinde yeniden aynı kareye giren Bergüzar Korel, bu kez performansıyla değil ailesiyle konuşuluyor. Uzun yıllardır Türk televizyonunun en çok iz bırakan isimlerinden biri olan Korel, 'Binbir Gece', 'Karadayı', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi yapımlarda üstlendiği rollerle geniş bir izleyici kitlesi edindi. Halit Ergenç ile 2009'da evlenen ve bu evlilikten üç çocuğu bulunan oyuncu, kariyeri kadar aile hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sette yeniden bir araya geldiği İmirzalıoğlu ile ilgili haberlerin ardından bu kez gözler oyuncunun kendi ailesine çevrildi; anne ve babasının kimliği ortaya çıkınca takipçileri gerçek anlamda şaşkına döndü. Yıllardır ekranlarda gördükleri ismin bu denli köklü bir oyunculuk geçmişine sahip bir aileden geldiğini öğrenenler, sosyal medyada da bu detayı konuşmaya başladı.