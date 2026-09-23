A.B.İ.'nin Leyla'sının Ailesi Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın İki Ustasının Kızıymış
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Kenan İmirzalıoğlu ile yıllar sonra yeniden aynı sette buluşan Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle konuşuluyor. Oyuncunun anne ve babasının da Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre bu detay öğrenilince takipçiler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden aynı sette buluşan Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi.
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Annesinin de usta bir oyuncu olduğu ortaya çıkınca gözler Hülya Darcan'a çevrildi.
Babasının Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tanju Korel olduğu öğrenilince şaşkınlık ikiye katlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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