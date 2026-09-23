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A.B.İ.'nin Leyla'sının Ailesi Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın İki Ustasının Kızıymış

A.B.İ.'nin Leyla'sının Ailesi Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın İki Ustasının Kızıymış

Yeşilçam A.B.İ.
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 16:58
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Kenan İmirzalıoğlu ile yıllar sonra yeniden aynı sette buluşan Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle konuşuluyor. Oyuncunun anne ve babasının da Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre bu detay öğrenilince takipçiler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden aynı sette buluşan Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden aynı sette buluşan Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ile 'Karadayı' dizisinden 11 yıl sonra 'A.B.İ.' setinde yeniden aynı kareye giren Bergüzar Korel, bu kez performansıyla değil ailesiyle konuşuluyor. Uzun yıllardır Türk televizyonunun en çok iz bırakan isimlerinden biri olan Korel, 'Binbir Gece', 'Karadayı', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi yapımlarda üstlendiği rollerle geniş bir izleyici kitlesi edindi. Halit Ergenç ile 2009'da evlenen ve bu evlilikten üç çocuğu bulunan oyuncu, kariyeri kadar aile hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sette yeniden bir araya geldiği İmirzalıoğlu ile ilgili haberlerin ardından bu kez gözler oyuncunun kendi ailesine çevrildi; anne ve babasının kimliği ortaya çıkınca takipçileri gerçek anlamda şaşkına döndü. Yıllardır ekranlarda gördükleri ismin bu denli köklü bir oyunculuk geçmişine sahip bir aileden geldiğini öğrenenler, sosyal medyada da bu detayı konuşmaya başladı.

Annesinin de usta bir oyuncu olduğu ortaya çıkınca gözler Hülya Darcan'a çevrildi.

Annesinin de usta bir oyuncu olduğu ortaya çıkınca gözler Hülya Darcan'a çevrildi.

Bergüzar Korel'in annesinin de kendisi gibi kamera karşısına geçen bir isim olduğu öğrenildi. Türk sinema ve televizyonunun tanıdık yüzlerinden Hülya Darcan, kızının aksine daha çok karakter oyunculuğuyla öne çıktı ve 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Şeref Sözü' ile 'Diriliş Ertuğrul' gibi geniş kitlelerin takip ettiği dizilerde rol aldı. Yıllar içinde farklı kuşaklara hitap eden projelerde yer alan Darcan, oyunculuğunu sinemadan televizyona taşıyarak kariyerine devam etti ve setlerden hiç uzak kalmadı. Kızının bugün ulaştığı noktada annesinin bu birikiminin de payı olduğunu düşünenler az değil.

Babasının Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tanju Korel olduğu öğrenilince şaşkınlık ikiye katlandı.

Babasının Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tanju Korel olduğu öğrenilince şaşkınlık ikiye katlandı.

Baba tarafında ise iş daha da şaşırtıcı bir isme çıkıyor. Tanju Korel, 1966 yılında 'Perde' dergisinin düzenlediği bir yarışmada birinciliği kazanarak sinema dünyasına adım attı ve kısa sürede Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri haline geldi. Usta oyuncu, aralarında 'Eşkıya'nın da bulunduğu pek çok önemli yapımda rol aldı ve sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde sergilediği performanslarla da izleyicinin hafızasına kazındı. Uzun soluklu kariyeri boyunca hem sinemanın hem televizyonun farklı kuşaklarına dokunan Korel, bugün hâlâ Yeşilçam'ın en saygın isimlerinden biri olarak anılıyor. Bergüzar Korel'in bugün sahip olduğu oyunculuk mirasının, hem annesinden hem babasından geldiği ortaya çıkmış oldu; iki kuşak arasındaki bu bağlantı, oyuncunun hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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