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Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 Yıllık Değişimleri ve Yeniden Partner Oluşu Gündem Oldu

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 Yıllık Değişimleri ve Yeniden Partner Oluşu Gündem Oldu

A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 11:48
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Atv ekranlarında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun partner olması büyük eleştirilere neden olmuştu. Bir sezonun ardından Saraçoğlu rolüne veda etmiş, 'Sözleşmem bir yıllıktı' demişti. Ancak kulislerde dolaşan iddiaya göre Saraçoğlu ve İmirzalıoğlu iletişim sorunu yaşadıkları için ikili arasında ipler gerilmişti. Çok geçmeden Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri 11 yıl önce birlikte rol aldığı Bergüzar Korel oldu. İkiliden gelen ilk fotoğraf izleyenleri heyecanlandırdı.

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A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sezon boyunca konuşulmuş ve eleştirilere neden olmuştu.

A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sezon boyunca konuşulmuş ve eleştirilere neden olmuştu.

Sezon bitiminde Afra Saraçoğlu'nun kendi isteğiyle diziden ayrılmasının ardından dizinin yeni başrolü Bergüzar Korel oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl önce Karadayı dizisinde partner olan ve birlikte efsaneleşen Bergüzar Korel'in gelişi heyecan yarattı.

Bergüzar Korel, 11 yıl sonra yeniden partner olduğu Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşım yaptı.

Bergüzar Korel, 11 yıl sonra yeniden partner olduğu Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşım yaptı.

“Bazı buluşmaların üzerinden yıllar geçse

de heyecanı hiç degişmiyor. Evim gibi hissettiğim OGM ile tekrar bir projede, tanıdığım ve çok sevdiğim güzel ekibimle yepyeni bir yola çıkıyorum. Ve Kenan'la 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşuyoruz, sanki daha dün setteydik..

Zaman ne çabuk geçiyor...

A.B.İ.'nin yeni sezonunda ben de varım. Yeni hikayeler, yeni heyecanlar ve tanıdık bir yol arkadaşlığı için çok heyecanlıyım.”

İkilinin yeniden bir araya gelişi adeta coşkuyla kutlandı.

İkilinin yeniden bir araya gelişi adeta coşkuyla kutlandı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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