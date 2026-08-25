Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 Yıllık Değişimleri ve Yeniden Partner Oluşu Gündem Oldu

“Bazı buluşmaların üzerinden yıllar geçse

de heyecanı hiç degişmiyor. Evim gibi hissettiğim OGM ile tekrar bir projede, tanıdığım ve çok sevdiğim güzel ekibimle yepyeni bir yola çıkıyorum. Ve Kenan'la 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşuyoruz, sanki daha dün setteydik..

Zaman ne çabuk geçiyor...

A.B.İ.'nin yeni sezonunda ben de varım. Yeni hikayeler, yeni heyecanlar ve tanıdık bir yol arkadaşlığı için çok heyecanlıyım.”