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Serhat'ın Babası Geliyor: Güller ve Günahlar'ın Yayın Tarihi Belli Oldu

Serhat'ın Babası Geliyor: Güller ve Günahlar'ın Yayın Tarihi Belli Oldu

Güller ve Günahlar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 09:19
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Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar 2. sezon için sete çıkıyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği dizide başrolleri Cemre Baysel ve Murat Yıldırım paylaşırken yeni sezonda Serhat'ın babasının da diziye dahil olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıkıyor.

Geçtiğimiz sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıkıyor.

Merkezine aile sırlarını, ihaneti, aşkı ve güven problemlerini alan dram türündeki dizide ilk sezon yaşanan kaos ve entrika izleyicinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin bugün sete çıkmasıyla birlikte 2. sezonunun ne zaman başlayacağı da belli oldu. Güller ve Günahlar'ın 2. sezon yayın tarihi 12 Eylül oldu. Dizinin ikinci sezonunda Serhat‘ın (Murat Yıldırım) babası Yusuf Tecer'in hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Yusuf Tecer için oyuncu aramaları ise sürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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