Neredeyse Arka Sokaklar'ı Aratmayan Teşkilat'a 7. Sezon Öncesi 11 Oyuncu Dahil Oldu!
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TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olarak 'Arka Sokaklar'ı tahtından eder mi?' diye düşünülen Teşkilat, 7. sezon öncesi sıkı bir çalışmaya girdi. Geçtiğimiz sezon Aybüke Pusat'ın çıkarılmasıyla birlikte kaybettiği reytingleri yeterince toparlayamayan diziye bu sezon 11 oyuncu birden dahil oldu.
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TRT 1'in aksiyon ve istihbarat temalı dizisi Teşkilat, ilk olarak 7 Mart 2021 yılında yayınlanmıştı.
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7. sezonda Teşkilat'a yeni bir kadın başrol dahil 11 oyuncu katıldı. Ancak yeni sezonda sadece kadro genişlemiyor, hikayede de gelişmeler yaşanıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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