Neredeyse Arka Sokaklar'ı Aratmayan Teşkilat'a 7. Sezon Öncesi 11 Oyuncu Dahil Oldu!

7. sezonda Teşkilat'ta zaman atlaması yapılacağı, Altay'ın evlenmiş olarak karşımıza çıkacağı gelen duyumlar arasında yer aldı.

Daha önce İçerde, Tatlı Küçük Yalancılar ve Cam Tavanlar gibi yapımlarda rol alan Bensu Soral, Azra karakteriyle diziye dahil oldu. Azra'nın hikayedeki konumu ve Altay'la bağlantısı yeni bölümlerde daha net ortaya çıkacak.

Selim Bayraktar, dizide Tuğrul Başkan karakteriyle yer alacak. Özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dönem ve dram yapımlarındaki performanslarıyla tanınan Bayraktar, bu kez aksiyon ağırlıklı bir projede izleyici karşısına çıkacak. Tuğrul Başkan karakterinin ekibin yeni yapılanmasında önemli bir konum üstlenmesi bekleniyor.

Duygu Sarışın, yeni sezonda Ulak karakterini oynayacak. Daha önce İçerde, Ufak Tefek Cinayetler ve Çukur gibi popüler dizilerde rol alan Sarışın'ın Teşkilat'taki karakterinin özellikle istihbarat ve operasyon tarafındaki hikayeye hareket getirmesi bekleniyor.

Tiyatro ve televizyon çalışmalarının yanı sıra özellikle Söz dizisindeki performansıyla tanınan Serhat Kılıç, Yadigar karakteriyle kadroya dahil oldu. Oyuncunun gelişi, Teşkilat'ın yeni sezondaki güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yadigar'ın nasıl bir tarafta konumlanacağı ise sezonun merak edilen konulardan biri.

Ali Seçkiner Alıcı, 7. sezonda Yahya'yı, Damla Colbay, dizinin yeni kadın karakterlerinden Defne'yi, Gökberk Demirci, Akın'ı, Ahmet Yıldırım Şahin'i, Ayşen Gürler Gülay'ı, Ferhan Vural Eren'i canlandıracak.

Yeni transferler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri kuşkusuz Uğur Yücel ise Barlas karakterine hayat verecek. Barlas'ın en önemli özelliği ise Altay'ın kayınpederi olması. Bu nedenle Uğur Yücel'in gelişi yalnızca yeni bir karakter eklenmesi anlamına gelmiyor, Altay'ın özel hayatının daha görünür hale geleceğinin de sinyallerini veriyor.

7. sezonda yeni isimlerin yanı sıra Tolga Sarıtaş (Altay), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Buçe Buse Kahraman (Bahar), Murat Han (Hamdi), Melisa Akman (Nazlı) ve Serdar Yeğin (Uzay) da dizide yer almaya devam edecek.