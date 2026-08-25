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Neredeyse Arka Sokaklar'ı Aratmayan Teşkilat'a 7. Sezon Öncesi 11 Oyuncu Dahil Oldu!

Neredeyse Arka Sokaklar'ı Aratmayan Teşkilat'a 7. Sezon Öncesi 11 Oyuncu Dahil Oldu!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 08:42
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TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olarak 'Arka Sokaklar'ı tahtından eder mi?' diye düşünülen Teşkilat, 7. sezon öncesi sıkı bir çalışmaya girdi. Geçtiğimiz sezon Aybüke Pusat'ın çıkarılmasıyla birlikte kaybettiği reytingleri yeterince toparlayamayan diziye bu sezon 11 oyuncu birden dahil oldu.

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TRT 1'in aksiyon ve istihbarat temalı dizisi Teşkilat, ilk olarak 7 Mart 2021 yılında yayınlanmıştı.

TRT 1'in aksiyon ve istihbarat temalı dizisi Teşkilat, ilk olarak 7 Mart 2021 yılında yayınlanmıştı.

Devlet adına yürütülen operasyonlar, istihbarat savaşları, terör örgütleri, uluslararası güç mücadeleleri ve ekip üyelerinin görev uğruna yaptıkları fedakarlıklar üzerinden ilerleyen dizide 6 sezon boyunca pek çok değişiklik yaşandı. Başrollerin de sık sık değiştiği dizide Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından ekibe Rabia Soytürk dahil olmuş, ancak 1 sezonun ardından ünlü oyuncu diziye veda etmişti.

7. sezonda Teşkilat'a yeni bir kadın başrol dahil 11 oyuncu katıldı. Ancak yeni sezonda sadece kadro genişlemiyor, hikayede de gelişmeler yaşanıyor.

7. sezonda Teşkilat'a yeni bir kadın başrol dahil 11 oyuncu katıldı. Ancak yeni sezonda sadece kadro genişlemiyor, hikayede de gelişmeler yaşanıyor.

7. sezonda Teşkilat'ta zaman atlaması yapılacağı, Altay'ın evlenmiş olarak karşımıza çıkacağı gelen duyumlar arasında yer aldı. 

Daha önce İçerde, Tatlı Küçük Yalancılar ve Cam Tavanlar gibi yapımlarda rol alan Bensu Soral, Azra karakteriyle diziye dahil oldu. Azra'nın hikayedeki konumu ve Altay'la bağlantısı yeni bölümlerde daha net ortaya çıkacak. 

Selim Bayraktar, dizide Tuğrul Başkan karakteriyle yer alacak. Özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dönem ve dram yapımlarındaki performanslarıyla tanınan Bayraktar, bu kez aksiyon ağırlıklı bir projede izleyici karşısına çıkacak. Tuğrul Başkan karakterinin ekibin yeni yapılanmasında önemli bir konum üstlenmesi bekleniyor. 

Duygu Sarışın, yeni sezonda Ulak karakterini oynayacak. Daha önce İçerde, Ufak Tefek Cinayetler ve Çukur gibi popüler dizilerde rol alan Sarışın'ın Teşkilat'taki karakterinin özellikle istihbarat ve operasyon tarafındaki hikayeye hareket getirmesi bekleniyor.

Tiyatro ve televizyon çalışmalarının yanı sıra özellikle Söz dizisindeki performansıyla tanınan Serhat Kılıç, Yadigar karakteriyle kadroya dahil oldu. Oyuncunun gelişi, Teşkilat'ın yeni sezondaki güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yadigar'ın nasıl bir tarafta konumlanacağı ise sezonun merak edilen konulardan biri.

Ali Seçkiner Alıcı, 7. sezonda Yahya'yı, Damla Colbay, dizinin yeni kadın karakterlerinden Defne'yi, Gökberk Demirci, Akın'ı, Ahmet Yıldırım Şahin'i, Ayşen Gürler Gülay'ı, Ferhan Vural Eren'i canlandıracak.

Yeni transferler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri kuşkusuz Uğur Yücel ise Barlas karakterine hayat verecek. Barlas'ın en önemli özelliği ise Altay'ın kayınpederi olması. Bu nedenle Uğur Yücel'in gelişi yalnızca yeni bir karakter eklenmesi anlamına gelmiyor, Altay'ın özel hayatının daha görünür hale geleceğinin de sinyallerini veriyor.

7. sezonda yeni isimlerin yanı sıra Tolga Sarıtaş (Altay), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Buçe Buse Kahraman (Bahar), Murat Han (Hamdi), Melisa Akman (Nazlı) ve Serdar Yeğin (Uzay) da dizide yer almaya devam edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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