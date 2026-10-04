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Bakan Yusuf Tekin'den YKS Açıklaması: "Sınavın Ne Sistemi Ne Usulü Değişecek"

Bakan Yusuf Tekin'den YKS Açıklaması: "Sınavın Ne Sistemi Ne Usulü Değişecek"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 23:25
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haberimiz Olsun projesinin pilot okulunda öğrencilerin gelecek yıl YKS'nin nasıl olacağına dair sorusunu yanıtladı. Tekin, konuyla ilgili yanlış ve kötü niyetli haberlerin yayıldığını söyledi. Bakan, sınavın içeriği ve müfredat konusunda dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

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Bakan Tekin, Haberimiz Olsun projesinin pilot okulunu ziyaret etti.

Bakan Tekin, Haberimiz Olsun projesinin pilot okulunu ziyaret etti.

Bakan Yusuf Tekin, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, Tekin'e 'Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?' diye sordu. Bakan, konuyla ilgili çok sayıda yanlış, hatalı ve art niyetli haberin yayıldığını belirtti.

12. sınıfa geçecek öğrencilerin soruları değişmeyecek.

12. sınıfa geçecek öğrencilerin soruları değişmeyecek.

Tekin, bu yıl 12. sınıfa geçecek öğrencilerin sınav sorularında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Sorular, yeni müfredata göre ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında hazırlanacak.

"Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok."

"Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok."

Tekin, öğrencilere hitaben şunları kaydetti:

'Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. MEBİ'de, EBA'da hem üniversiteye giriş hem liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali var. Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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