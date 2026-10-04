Bakan Yusuf Tekin'den YKS Açıklaması: "Sınavın Ne Sistemi Ne Usulü Değişecek"
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haberimiz Olsun projesinin pilot okulunda öğrencilerin gelecek yıl YKS'nin nasıl olacağına dair sorusunu yanıtladı. Tekin, konuyla ilgili yanlış ve kötü niyetli haberlerin yayıldığını söyledi. Bakan, sınavın içeriği ve müfredat konusunda dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.
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Bakan Tekin, Haberimiz Olsun projesinin pilot okulunu ziyaret etti.
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12. sınıfa geçecek öğrencilerin soruları değişmeyecek.
"Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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