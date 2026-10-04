Bakan Yusuf Tekin'den YKS Açıklaması: "Sınavın Ne Sistemi Ne Usulü Değişecek"

Tekin, öğrencilere hitaben şunları kaydetti:

'Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. MEBİ'de, EBA'da hem üniversiteye giriş hem liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali var. Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız.'