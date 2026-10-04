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Ön Lisans Sonrası Stresini Goygoyla Atan Sınavzedelerden En Komik Tweetler

Ön Lisans Sonrası Stresini Goygoyla Atan Sınavzedelerden En Komik Tweetler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 13:29
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Memur olma hayali kuran önlisans mezunları, 4 Ekim Pazar günü KPSS önlisans sınavında ter döktü. Sınavın ardından sosyal medyaya akın eden adaylar, soruları ve sınav stresini goygoyla tiye aldı. Ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıktı. 🤪

İşte KPSS sonrası adayların yüzünü güldüren en komik tweetler 👇🫠

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Özellikle Genel Kültür testindeki "Küçük Prens" sorusu adayları bir hayli zorladı.

Matematik sorularında hırpalananların sayısı da oldukça fazlaydı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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