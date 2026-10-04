Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma Talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik “açık ve yeterli emareler” bulunduğu gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında harekete geçti. Başsavcılık, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuruda bulunarak izin talep etti.
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Savcılık tarafından hazırlanan yazıda; Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.
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Savcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.
Yazıda öne çıkan ve incelemeye konu olan fonlar şunlar oldu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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