Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma Talebi

Kurulun; yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu vurgulandı. Ayrıca SPK'nın, fonların yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında yer aldığı kaydedildi.

SPK tarafından 2024 yılı ile Eylül 2026 arasındaki dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla yapıldığına ilişkin raporlar hazırlandığı ve bu doğrultuda savcılığa suç duyurularında bulunulduğu ifade edildi. Kamuoyunda “fon krizi” olarak adlandırılan bu süreçte çok sayıda yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.