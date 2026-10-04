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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma Talebi

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma Talebi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 12:35
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik “açık ve yeterli emareler” bulunduğu gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında harekete geçti. Başsavcılık, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuruda bulunarak izin talep etti.

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Savcılık tarafından hazırlanan yazıda; Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan yazıda; Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Yürütülen soruşturmalarda, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ve hisseler arasındaki bağlantılı ile eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı aktarıldı. Savcılık, dosyadaki eylemlerin; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında ele alındığını bildirdi.

Savcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Savcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Kurulun; yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu vurgulandı. Ayrıca SPK'nın, fonların yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında yer aldığı kaydedildi.

SPK tarafından 2024 yılı ile Eylül 2026 arasındaki dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla yapıldığına ilişkin raporlar hazırlandığı ve bu doğrultuda savcılığa suç duyurularında bulunulduğu ifade edildi. Kamuoyunda “fon krizi” olarak adlandırılan bu süreçte çok sayıda yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.

Yazıda öne çıkan ve incelemeye konu olan fonlar şunlar oldu:

Yazıda öne çıkan ve incelemeye konu olan fonlar şunlar oldu:

  • Tera Portföy Birinci Serbest Fon

  • Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu

  • Pusula Portföy Birinci Değişken Fon

  • Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

  • Atlas Portföy Serbest Fon

  • Hedef Portföy İkinci Serbest Fon

Bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki diğer fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı tespit edildi. Yatırımcıların, kurumun devlet denetimi altında olduğu güvencesiyle bu fonlara yöneldiği, ancak süreç sonunda yatırımlarının karşılığını ve hatta ana paralarını dahi alamayarak mağdur edildikleri raporda yer aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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