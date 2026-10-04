Psikologlar Açıkladı: Uzun Süreli İlişkilerde Söylenmesi Gereken 7 Cümle

Saad, ilişkiyi güçlü tutan bir numaralı cümlenin bu soru olduğunu söylüyor. Psikoloğa göre 35 yaşında aile kurmak ya da yoğun bir hayatı yönetmek için bir partnere ihtiyaç duyulurken, 55 yaşında daha çok bağ, yakınlık, keyif, özgürlük ya da ortak deneyimler aranabiliyor.

Saad, 'Uzun süreli yakınlık, partnerinizle ilgili her şeyi bilmek değil, onu keşfetmeye devam etmektir' diyor.