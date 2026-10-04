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Psikologlar Açıkladı: Uzun Süreli İlişkilerde Söylenmesi Gereken 7 Cümle

Psikologlar Açıkladı: Uzun Süreli İlişkilerde Söylenmesi Gereken 7 Cümle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 09:38
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Uzun yıllardır birlikte olan çiftler birbirlerini çok iyi tanıdıklarını düşünebiliyor. New York'ta çalışan klinik psikolog Dr. Yasmine Saad ise bu tanıdıklığın, partnerinizle ilgili her şeyi bildiğiniz yanılsamasını yaratabileceği konusunda uyarıyor. Saad, 50 yaşından sonra ilişkiyi güçlendirmek için kullanılabilecek 7 cümleyi sıraladı.

İşte detaylar...

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"Artık senin için önemli olan ne?"

"Artık senin için önemli olan ne?"

Saad, ilişkiyi güçlü tutan bir numaralı cümlenin bu soru olduğunu söylüyor. Psikoloğa göre 35 yaşında aile kurmak ya da yoğun bir hayatı yönetmek için bir partnere ihtiyaç duyulurken, 55 yaşında daha çok bağ, yakınlık, keyif, özgürlük ya da ortak deneyimler aranabiliyor.

Saad, 'Uzun süreli yakınlık, partnerinizle ilgili her şeyi bilmek değil, onu keşfetmeye devam etmektir' diyor.

"Bu konuda ne hissediyorsun?"

"Bu konuda ne hissediyorsun?"

Bu soru 'Ne oldu?' ya da 'Ne düşünüyorsun?' sorularının ötesine geçiyor ve partnerinizi duygularını paylaşmaya davet ediyor. Saad, yakınlık üzerine yapılan araştırmaların duyguları açmanın yakınlık kurmada özellikle önemli olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

"Doğru mu anlıyorum?"

"Doğru mu anlıyorum?"

Saad'a göre yakınlık yalnızca kendini ifade etmekle ilgili değil, sevdiğin kişi tarafından gerçekten anlaşıldığını hissetmekle de ilgili. Bu soru, partnerinizi yalnızca dinlemediğinizi, söylediklerini anlamaya da çalıştığınızı gösteriyor.

"Bu harika, biraz daha anlat"

"Bu harika, biraz daha anlat"

Psikolog bu tepkiyi, iyi bir habere yapıcı ve istekli karşılık vermek olarak tanımlıyor. Saad, 'Sevdiğiniz kişinin başına harika bir şey geldiğinde, onun sevinci ikiniz arasında bir bağ anına dönüşebilir' diyor.

"Sende neyi takdir ettiğimi biliyor musun?"

"Sende neyi takdir ettiğimi biliyor musun?"

'Şunu yapmanı gerçekten takdir ediyorum' demek de aynı işi görüyor. Saad, çiftlerde minnettarlık üzerine yapılan araştırmaların takdiri dile getirmeyi daha güçlü bağ ve ilişki memnuniyetiyle ilişkilendirdiğini söylüyor. Psikoloğa göre teşekkür ederken partnerinizin yaptığı belirli bir şeyi söylemek önemli.

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"Birlikte ne yaşamayı çok isterdin?"

"Birlikte ne yaşamayı çok isterdin?"

Bu soru özellikle uzun süredir birlikte olan ve yeni şeyler denemeyi bırakan çiftler için. Saad'a göre yakınlık yalnızca birlikte yaşanmış olanlarla değil, hâlâ birlikte yaşamak için heyecan duyulan şeylerle de büyüyebiliyor.

"Bugün beni ne mutlu etti, biliyor musun?"

"Bugün beni ne mutlu etti, biliyor musun?"

Saad, hayatınızdaki olumlu şeyleri partnerinizle paylaşmanın ilişkiye ve yakınlığa katkı sağlayabileceğini gösteren araştırmalara dikkat çekiyor. Psikolog, 'Yakınlık yalnızca zorluklarımızı paylaşarak kurulmaz, sevincimizi paylaşarak da yakınlaşırız' ifadelerini kullanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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