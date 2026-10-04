Psikologlar Açıkladı: Uzun Süreli İlişkilerde Söylenmesi Gereken 7 Cümle
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Uzun yıllardır birlikte olan çiftler birbirlerini çok iyi tanıdıklarını düşünebiliyor. New York'ta çalışan klinik psikolog Dr. Yasmine Saad ise bu tanıdıklığın, partnerinizle ilgili her şeyi bildiğiniz yanılsamasını yaratabileceği konusunda uyarıyor. Saad, 50 yaşından sonra ilişkiyi güçlendirmek için kullanılabilecek 7 cümleyi sıraladı.
İşte detaylar...
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"Artık senin için önemli olan ne?"
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"Bu konuda ne hissediyorsun?"
"Doğru mu anlıyorum?"
"Bu harika, biraz daha anlat"
"Sende neyi takdir ettiğimi biliyor musun?"
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"Birlikte ne yaşamayı çok isterdin?"
"Bugün beni ne mutlu etti, biliyor musun?"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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