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Güçlü İlişkileri Olan Çiftlerin Birbirlerine Sordukları Sorular

Güçlü İlişkileri Olan Çiftlerin Birbirlerine Sordukları Sorular

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 11:19
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İnsan ilişkileri zor, hele de romantik ilişkiler daha zor. Sevdiğiniz bir insanla 'biz' olduktan sonra o ilişkiyi güçlü temeller üzerine inşa etmeli ve her zaman da onu korumaya çalışmalısınız. Yoksa bir çiçek gibi, zaman içinde solup gidebilirsiniz. Çift terapisti psikolog Ay Morin, kendisine danışmaya gelen çiftlerden en çok 'Artık hiç konuşmuyoruz bile' cümlesini duyduğunu söylüyor. 

Çiftler, zaman içinde romantik bir partner gibi değil de ev arkadaşı gibi hissetmeye başlıyor.

Peki güçlü çiftler, birbirleriyle ne konuşuyor, birbirlerine ne soruyorlar?

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"Gününün en güzel kısmı neydi?"

"Gününün en güzel kısmı neydi?"

Çiftler akşamları eve geldiklerinde genellikle birbirlerine 'günün nasıl geçti?' diye sorarlar. Fakat her gün bu klasik soruyu tekrarlamak bir süre sonra klasik cevaplar almanıza neden olur. Bu klasik konuşmalar ise bir süre sonra sizi uzaklaştırmaya başlar. Onun yerine, eşinizin duygularına odaklandığınız soruları yöneltmeyi deneyin. Örneğin bu sorulardan ilki 'gününün en iyi kısmı neydi?' diye sormak olabilir.

Psikolog Morin, 'yanlış giden şeyleri, doğru giden şeylerden daha kolay hatırlamaya programlıyız.' diyor. Bu nedenle, günün en kötü yanlarından şikayet etme alışkanlığı edindiyseniz, bunun yerine en güzel yanları konuşmaya başlayın önerisinde bulunuyor. Bu, zihinsel sağlığımıza da iyi gelen iyimserlik ve minnettarlık duygusunu geliştirmeye yardımcı olabilir. Tabii ikinizin de katıldığı keyifli bir sohbet de başlatmış olursunuz.

"Planladığın gibi gitmeyen bir şey oldu mu?"

"Planladığın gibi gitmeyen bir şey oldu mu?"

Eşinize gününün en güzel yanını sorduktan sonra ona en kötü yanını sormayı da düşünebilirsiniz. Sormayın!

Bu soru, onda daha fazla strese neden olabilir. Onun yerine 'planladığı gibi gitmeyen şeyleri' sormayı deneyin. Böylece eşinizin yaşadığı zorlukları dinlemeye istekli olduğunuz da görülecektir. 

Örneğin eşiniz, “Büyük sunumum gelecek haftaya ertelendi, bu yüzden tüm hazırlıklar askıda kaldı” diyebilir. Beklenmedik durumlarla nasıl başa çıktığını öğrenir ve duygusal durumuna dair bir fikir edinebilirsiniz.

Unutmayın, çoğu zaman yapacağınız en iyi şey sadece dinlemektir.

"Bugün gününü kim kolaylaştırdı?"

"Bugün gününü kim kolaylaştırdı?"

Herkesin hayatında sinir bozucu bir patronu, laftan anlamayan bir iş arkadaşı vardır. Bu kez onlara odaklanmak yerine işinizi kolaylaştıran çalışma arkadaşlarınıza odaklanıyoruz. Tabii sonrasında da birbirimize. 

Kendi gününüzü anlattıktan sonra 'Öğle yemeğinde attığın mesaj beni çok motive etti.' gibi cümlelerle eşinizin de gününüzü güzelleştirdiğini söyleyin. Tabii öncelikle bunun için bir şeyler yapmanız gerek :)

"Bu geceyi nasıl geçirmek istiyorsun?"

"Bu geceyi nasıl geçirmek istiyorsun?"

Yorucu bir günün ardından, kanepelere uzanıp telefona dalmak kadar kolay bir şey yok. Fakat bunu yapmadan önce, eşinizin geceyi nasıl geçirmek istediğini sormak, aranızdaki bağı koruyacaktır.

Partneriniz yürüyüşe çıkmak isteyebilir veya dışarıdan yemek sipariş edip güzel bir dizi izlemeyi önerebilir. Ertesi gün de sizin istediklerinizi yaparsınız!

"Senin yükünü nasıl hafifletebilirim?"

"Senin yükünü nasıl hafifletebilirim?"

Güçlü çiftler bir takım gibi çalışır ve iyi bir takım arkadaşı olmanın en iyi yollarından biri de eşinize nasıl yardımcı olacağınızı bilmektir. Belirsiz bir 'Bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver' demek yerine, spesifik olun ve inisiyatif alın, örneğin 'Bu akşam yemeği ben hazırlıyorum.' diyebilirsiniz. 'Evet, lütfen. Bugün artık hiçbir karar vermek istemiyorum - ne yiyeceğime bile.' cevabını alabilirsiniz.

Fakat önemli bir nokta var: Eşinize iyilik yapıyormuş gibi davranmayın. Amaç, yükü paylaşmaya istekli olduğunuzu göstermek.

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"Bugün ne zaman kendinle gurur duydun?"

"Bugün ne zaman kendinle gurur duydun?"

Belki eşiniz bir toplantıda söz aldı, bir sınır koydu veya korktuğu bir şeyin üstesinden geldi. Gurur duyulan anları hatırlamak ve anlatmak, öz güveni artıran bir adımdır.

Duygularınızı birbirinizle paylaşmayı ortak bir ritüel haline getirin. Bugün ikinizin de yaptıklarını kutlayın ve yarın tekrar merak uyandıran sorular sorun! 'Bugün iş nasıldı?' sorusunun ötesine geçerseniz, gece sohbetleriniz asla sıkıcı olmaz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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