Güçlü İlişkileri Olan Çiftlerin Birbirlerine Sordukları Sorular

İnsan ilişkileri zor, hele de romantik ilişkiler daha zor. Sevdiğiniz bir insanla 'biz' olduktan sonra o ilişkiyi güçlü temeller üzerine inşa etmeli ve her zaman da onu korumaya çalışmalısınız. Yoksa bir çiçek gibi, zaman içinde solup gidebilirsiniz. Çift terapisti psikolog Ay Morin, kendisine danışmaya gelen çiftlerden en çok 'Artık hiç konuşmuyoruz bile' cümlesini duyduğunu söylüyor.

Çiftler, zaman içinde romantik bir partner gibi değil de ev arkadaşı gibi hissetmeye başlıyor.

Peki güçlü çiftler, birbirleriyle ne konuşuyor, birbirlerine ne soruyorlar?

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