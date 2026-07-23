Güçlü İlişkileri Olan Çiftlerin Birbirlerine Sordukları Sorular
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İnsan ilişkileri zor, hele de romantik ilişkiler daha zor. Sevdiğiniz bir insanla 'biz' olduktan sonra o ilişkiyi güçlü temeller üzerine inşa etmeli ve her zaman da onu korumaya çalışmalısınız. Yoksa bir çiçek gibi, zaman içinde solup gidebilirsiniz. Çift terapisti psikolog Ay Morin, kendisine danışmaya gelen çiftlerden en çok 'Artık hiç konuşmuyoruz bile' cümlesini duyduğunu söylüyor.
Çiftler, zaman içinde romantik bir partner gibi değil de ev arkadaşı gibi hissetmeye başlıyor.
Peki güçlü çiftler, birbirleriyle ne konuşuyor, birbirlerine ne soruyorlar?
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"Gününün en güzel kısmı neydi?"
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"Planladığın gibi gitmeyen bir şey oldu mu?"
"Bugün gününü kim kolaylaştırdı?"
"Bu geceyi nasıl geçirmek istiyorsun?"
"Senin yükünü nasıl hafifletebilirim?"
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"Bugün ne zaman kendinle gurur duydun?"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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