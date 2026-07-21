Psikolojiye Göre Herkesin Arkadaşı Olup Kimsenin "En Yakını" Olamamak

Elbette gerçek hayatta da böyle bir gruba sahip olmak mümkündür. Fakat dizi ve filmlerdeki arkadaş grupları tam da ideal olandır. Yeri gelir tartışır, yeri gelir birbirlerine çok sinir olurlar ama dönüp dolaşıp birbirlerine koşarlar. Gerçek hayatta ise tartışmalardan, triplerden, yanlış anlaşılmalardan dönmek daha zordur. Bu nedenle büyük arkadaş grupları yaşamın da getirmiş olduğu zorluklarla git gide küçülür.

Arkadaş grupları içinde, birbirlerine daha yakın olan kişileri görebilirsiniz. Örneğin Friends üzerinden gidersek, Chandler ve Joey'nin, Joey ve Ross'a nazaran, sonradan tanışmış olmalarına rağmen daha yakın olduklarını söylemek mümkün. Bir de arkadaş grubunda her zaman yer alan ama bir türlü kimseyle çok yakın ilişki kuramayan birisi vardır.

Maalesef bu kişiye Friends dizisinden bir örneğimiz yok. Fakat bu duruma literatürde 'Floater Friend' deniyor. Yani 'Geçici Arkadaş.'