Psikolojiye Göre Herkesin Arkadaşı Olup Kimsenin "En Yakını" Olamamak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal bir kelebek misiniz, yoksa tek başına takılmayı seven içe dönük birisi mi? Aslında her ikisi de olmayabilirsiniz. Arkadaş gruplarında hep kendine yer bulan, hatta farklı arkadaş grupları olan ama yakın bir dostu olmayan o kişi de olabilirsiniz. O zaman sizi tanımlayan yeni bir terimle tanıştıralım: Floater Friend yani 'geçici arkadaş.'
İşte psikolojinin yeni terimi floater friend'e dair bilmeniz gerekenler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesin birbiriyle çok yakın olduğu arkadaş grupları, genellikle dizi ve filmlerde karşımıza çıkar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Floater Friend, farklı arkadaş grupları olan ama bir türlü yakın dost edinemeyen kişidir.
"Kalabalıklar içinde yalnızlık."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın