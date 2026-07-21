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Psikolojiye Göre Herkesin Arkadaşı Olup Kimsenin "En Yakını" Olamamak

Psikolojiye Göre Herkesin Arkadaşı Olup Kimsenin "En Yakını" Olamamak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 16:05
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Sosyal bir kelebek misiniz, yoksa tek başına takılmayı seven içe dönük birisi mi? Aslında her ikisi de olmayabilirsiniz. Arkadaş gruplarında hep kendine yer bulan, hatta farklı arkadaş grupları olan ama yakın bir dostu olmayan o kişi de olabilirsiniz. O zaman sizi tanımlayan yeni bir terimle tanıştıralım: Floater Friend yani 'geçici arkadaş.'

İşte psikolojinin yeni terimi floater friend'e dair bilmeniz gerekenler.

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Herkesin birbiriyle çok yakın olduğu arkadaş grupları, genellikle dizi ve filmlerde karşımıza çıkar.

Herkesin birbiriyle çok yakın olduğu arkadaş grupları, genellikle dizi ve filmlerde karşımıza çıkar.

Elbette gerçek hayatta da böyle bir gruba sahip olmak mümkündür. Fakat dizi ve filmlerdeki arkadaş grupları tam da ideal olandır. Yeri gelir tartışır, yeri gelir birbirlerine çok sinir olurlar ama dönüp dolaşıp birbirlerine koşarlar. Gerçek hayatta ise tartışmalardan, triplerden, yanlış anlaşılmalardan dönmek daha zordur. Bu nedenle büyük arkadaş grupları yaşamın da getirmiş olduğu zorluklarla git gide küçülür. 

Arkadaş grupları içinde, birbirlerine daha yakın olan kişileri görebilirsiniz. Örneğin Friends üzerinden gidersek, Chandler ve Joey'nin, Joey ve Ross'a nazaran, sonradan tanışmış olmalarına rağmen daha yakın olduklarını söylemek mümkün. Bir de arkadaş grubunda her zaman yer alan ama bir türlü kimseyle çok yakın ilişki kuramayan birisi vardır. 

Maalesef bu kişiye Friends dizisinden bir örneğimiz yok. Fakat bu duruma literatürde 'Floater Friend' deniyor. Yani 'Geçici Arkadaş.'

Floater Friend, farklı arkadaş grupları olan ama bir türlü yakın dost edinemeyen kişidir.

Floater Friend, farklı arkadaş grupları olan ama bir türlü yakın dost edinemeyen kişidir.

Grubunuzdaki Floater Friend'i her planda görürsünüz. Hatta planları o organize eder. Mangal yakılacaksa mangalı getirir, tatile gidilecekse arabayı ayarlar, kız kıza gecelerin vazgeçilmez ismidir. Üstelik tek arkadaş grubu da siz değilsinizdir. Akraba çevresinde, okulda, iş yerinde, memleketinden, eski okulundan farklı farklı arkadaş çevreleri vardır. Her grupta da çok sevilir. (Belki de bu kişi sizsiniz.)

Buraya kadar her şey çok güzel fakat bir de olumsuz tarafı var. 

Floater Friend dediğimiz kişi, gruplarda çok sevilmesine rağmen kimseyle 'en' yakın değildir. Yani arkadaş grubu çok olabilir ama hiçbir gruba kendini ait hissetmiyordur. Ya da grubun içinde sırlarını rahatça paylaştığı biri yoktur.

"Kalabalıklar içinde yalnızlık."

"Kalabalıklar içinde yalnızlık."

Yukarıda bahsettiğimiz kişinin hissettiği işte budur. Kendisi planları yapar, herkesi çağırır ama bazen görür ki planlar ondan habersiz de yapılmış. Hatta arkadaş grubunun bir yere gittiğini, sosyal medyadan görür. Kendisine geç haber verilir, 'gelmek istediğini düşünmedik' denir...

Klinik sosyal hizmet uzmanı Megan Goldberg, bu durumu şöyle özetliyor: 'Eğer geçici arkadaş olduysanız, bir yere girdiğinizde herkesin ortak bir geçmişi, özel şakaları, hiç duymadığınız olayları olduğunu ve tüm bunların dışında kaldığınızı fark etmenin o özel acısını bilirsiniz.' 

Peki geçici arkadaşlığa sebep olan şey nedir?

Goldberg, yaşam koşullarının 'geçici arkadaş' olmanın ardındaki en büyük faktör olduğuna inanıyor. 'Bazıları, yakından tanınmanın getirdiği kırılganlıktan ziyade biraz kenarda kalmanın daha güvenli olduğunu öğrenmiştir.' diyor. 

Klinik psikolog Christie Ferrari ise 'Eğer sadece grup planlarına evet diyorsanız ve onlarla bireysel olarak hiçbir şey başlatmaya çalışmıyorsanız, arkadaşlığı sıradan tutmaktan memnun olduğunuzu varsayabilirler.' diyor. 

Uzmanlar, bireysel alışkanlıkların ötesinde, daha geniş kültürel değişimlerin de günümüzdeki geçici arkadaşlıkların sebebi olduğunu söylüyor. Geçici arkadaşlık dinamiğinin en büyük etkenlerinden biri, ilişkilerimizi kurma ve sürdürme biçimimizi temelden değiştiren dijital iletişimin bu denli yaygın olması. Sosyal medya sayesinde derin ilişkiler kurmamıza gerek yok gibi hissediyoruz ve insanlara vakit ayırmıyoruz.

Neyse ki bu durum, tamamen 'kötü' olarak değerlendirilmiyor. Aslında bu rolü üstlenen kişiler yüksek sosyal zekaya, güçlü bir empati yeteneğine ve farklı yerlerden gelen insanlarla kolayca bağ kurabilme esnekliğine sahip. Eğer bu durum, kişide duygusal bir boşluk hissine ve yalnızlığa sebep oluyorsa işte o zaman bazı adımlar atmak gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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